应用程序安全态势管理 (ASPM) 软件 - 最热门应用 - 玻利维亚

Apiiro

apiiro.com

Apiiro 是应用程序安全态势管理 (ASPM) 领域的领导者，它将风险可见性、优先级和修复与深入的代码分析和运行时上下文统一起来。获得完整的应用程序和风险可见性：Apiiro 采用基于代码的深度 ASPM 方法。其云应用程序安全平台分析源代码并提取运行时上下文，以构建连续的、基于图形的应用程序和软件供应链组件清单。优先考虑代码到运行时上下文：借助其专有的 Risk Graph™️，Apiiro 根据风险的可能性和影响将来自第三方工具和本机安全解决方案的安全警报置于上下文中，以独特的方式将警报积压和分类时间减少 95%。更快地修复并预防重要风险：通过将风险与代码所有者联系起来，提供丰富的 LLM 修复指导，并将基于风险的护栏直接嵌入到开发人员工具和工作流程中，Apiiro 将修复时间 (MTTR) 缩短了高达 85%。 Apiiro 的本机安全解决方案包括代码中的 API 安全测试、秘密检测和验证、软件物料清单 (SBOM) 生成、敏感数据泄露预防、软件组合分析 (SCA) 以及 CI/CD 和 SCM 安全。