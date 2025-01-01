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最热门 最近添加 应用程序发布编排 (ARO) 工具 - 最热门应用

开发人员和 DevOps 团队利用应用程序发布编排工具来管理和简化应用程序发布流程。该软件提供了发布管道的全面视图，允许用户安排、跟踪、计划和执行 CI/CD 工作流程的各个元素。企业依靠这些工具来确保高效、有效的内部和外部发布。团队可以使用可视化工作流映射、管道优化和任务分配来规划和执行应用程序部署。 应用程序发布编排软件集成或包含用于持续集成、持续交付和持续部署工具的本机功能，从而促进自动化 CI/CD 框架。