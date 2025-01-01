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开发人员和 DevOps 团队利用应用程序发布编排工具来管理和简化应用程序发布流程。该软件提供了发布管道的全面视图，允许用户安排、跟踪、计划和执行 CI/CD 工作流程的各个元素。企业依靠这些工具来确保高效、有效的内部和外部发布。团队可以使用可视化工作流映射、管道优化和任务分配来规划和执行应用程序部署。 应用程序发布编排软件集成或包含用于持续集成、持续交付和持续部署工具的本机功能，从而促进自动化 CI/CD 框架。
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GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Codefresh
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Codefresh是一个现代CI/CD平台，帮助DevOps团队自动化软件构建与部署，支持GitOps和多种部署策略。
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章鱼部署是一个自动化软件发布的平台，支持复杂环境的管理和部署，适用于多种基础架构，并提供友好的用户界面。
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重力云是一个云基础设施管理平台，提供无代码自动化、数据安全及多个云账户管理，以优化云资源和降低成本。
mogenius
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Mogenius是一个Kubernetes操作平台，简化云和本地环境中的Kubernetes管理，自动化部署过程，提高开发效率。
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JFrog是一款软件供应链平台，提供可视化、安全性和控制，支持自动化软件发布和管理多个环境中的工件。
Instaclustr
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Instaclustr 是一款完全托管的 OpenSearch 服务，提供数据采集、日志处理、搜索和分析功能，支持多种应用场景，简单易用，方便集成。
CloudBees
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CloudBees是一个全面的软件交付自动化平台，支持CI/CD和DevOps实践，简化软件开发生命周期，提高团队协作和功能管理。
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