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应用程序发布编排 (ARO) 工具
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应用程序发布编排 (ARO) 工具 - 最热门应用

开发人员和 DevOps 团队利用应用程序发布编排工具来管理和简化应用程序发布流程。该软件提供了发布管道的全面视图，允许用户安排、跟踪、计划和执行 CI/CD 工作流程的各个元素。企业依靠这些工具来确保高效、有效的内部和外部发布。团队可以使用可视化工作流映射、管道优化和任务分配来规划和执行应用程序部署。 应用程序发布编排软件集成或包含用于持续集成、持续交付和持续部署工具的本机功能，从而促进自动化 CI/CD 框架。

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh是一个现代CI/CD平台，帮助DevOps团队自动化软件构建与部署，支持GitOps和多种部署策略。

Octopus Deploy

Octopus Deploy

octopus.com

章鱼部署是一个自动化软件发布的平台，支持复杂环境的管理和部署，适用于多种基础架构，并提供友好的用户界面。

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

重力云是一个云基础设施管理平台，提供无代码自动化、数据安全及多个云账户管理，以优化云资源和降低成本。

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius是一个Kubernetes操作平台，简化云和本地环境中的Kubernetes管理，自动化部署过程，提高开发效率。

JFrog

JFrog

jfrog.com

快速交付值得信赖的软件。唯一的软件供应链平台，可为您提供端到端的可见性、安全性和控制，以自动交付可信版本。 可大规模扩展的混合 JFrog 平台开放、灵活，并与构成软件供应链的所有成套技术和工具集成。 组织受益于对任何类型的发布和部署环境的完全可追溯性，包括机器学习模型、在边缘运行的软件以及在生产数据中心部署的软件。

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

OpenSearch 的完全托管和托管服务 OpenSearch 是一个功能强大的搜索和分析套件，允许数据摄取、日志记录、搜索、聚合、查看和分析。这些功能支持各种有价值的用例，例如日志记录和应用程序搜索。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一个 100% 开源解决方案，这意味着您将受益于社区创新和供应商选择，同时还受益于我们易于使用的自动化平台和专家支持。只需几分钟即可将我们的托管 OpenSearch 解决方案整合到您当前的工作流程中，并释放您的宝贵资源，以专注于应用程序堆栈的其余部分。

CloudBees

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完整的 DevOps 平台。 CloudBees 帮助您的软件交付团队实现业务转型。 CloudBees 平台将开发、运营、IT、安全和业务团队聚集在一起，以便： 通过可扩展、可重复的工作流程快速创建。通过快速、可控地逐步交付功能，不断改善客户体验。通过跨工具、团队、管道和流程的更高阶可见性、管理和智能来指挥一切……一切都在企业规模上进行

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