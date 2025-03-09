应用程序发布编排 (ARO) 工具 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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开发人员和 DevOps 团队利用应用程序发布编排工具来管理和简化应用程序发布流程。该软件提供了发布管道的全面视图，允许用户安排、跟踪、计划和执行 CI/CD 工作流程的各个元素。企业依靠这些工具来确保高效、有效的内部和外部发布。团队可以使用可视化工作流映射、管道优化和任务分配来规划和执行应用程序部署。 应用程序发布编排软件集成或包含用于持续集成、持续交付和持续部署工具的本机功能，从而促进自动化 CI/CD 框架。
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
mogenius
mogenius.com
mogenius – Kubernetes 操作平台，简化了跨云和本地环境的 Kubernetes 操作，通过改进的软件交付机制和自助服务功能将最佳实践嵌入到开发人员生产力中。这个与云无关的平台可以减少 DevOps 开销，并促进任何规模的团队进行有效的基础设施管理，而无需锁定供应商。该平台将可见性、可观察性和自动化集成到单个解决方案中，以实现完整的 Kubernetes 控制。它优化 CI/CD 工作流程并确保企业级安全性。 mogenius 非常适合希望快速部署、降低云成本和维护开销的团队，尤其是在内部资源有限的情况下。 DevOps 和平台工程师可以在几天内快速建立自己的内部开发人员平台。提供免费计划。
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全托管和托管服务 OpenSearch 是一个功能强大的搜索和分析套件，允许数据摄取、日志记录、搜索、聚合、查看和分析。这些功能支持各种有价值的用例，例如日志记录和应用程序搜索。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一个 100% 开源解决方案，这意味着您将受益于社区创新和供应商选择，同时还受益于我们易于使用的自动化平台和专家支持。只需几分钟即可将我们的托管 OpenSearch 解决方案整合到您当前的工作流程中，并释放您的宝贵资源，以专注于应用程序堆栈的其余部分。
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信赖的软件。唯一的软件供应链平台，可为您提供端到端的可见性、安全性和控制，以自动交付可信版本。 可大规模扩展的混合 JFrog 平台开放、灵活，并与构成软件供应链的所有成套技术和工具集成。 组织受益于对任何类型的发布和部署环境的完全可追溯性，包括机器学习模型、在边缘运行的软件以及在生产数据中心部署的软件。
CloudBees
cloudbees.com
完整的 DevOps 平台。 CloudBees 帮助您的软件交付团队实现业务转型。 CloudBees 平台将开发、运营、IT、安全和业务团队聚集在一起，以便： 通过可扩展、可重复的工作流程快速创建。通过快速、可控地逐步交付功能，不断改善客户体验。通过跨工具、团队、管道和流程的更高阶可见性、管理和智能来指挥一切……一切都在企业规模上进行
Octopus Deploy
octopus.com
章鱼部署是一个自动化软件发布的平台，支持复杂环境的管理和部署，适用于多种基础架构，并提供友好的用户界面。
Codefresh
codefresh.io
Codefresh是一个现代CI/CD平台，帮助DevOps团队自动化软件构建与部署，支持GitOps和多种部署策略。
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity 是构建和管理云基础设施的最快方式。 Gravity 的内部开发人员平台使工程团队能够通过无代码自动化和护栏在云上运行软件，从而降低云成本