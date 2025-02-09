应用程序发布编排 (ARO) 工具 - 最热门应用 - 塞内加尔

Octopus Deploy

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Octopus Deploy 成立于 2012 年，帮助全球超过 25,000 家公司成功进行部署。在 Octopus Deploy 之前，发布编排和 DevOps 自动化工具非常笨重，仅限于大型企业，并且无法兑现其承诺。 Octopus Deploy 是第一个被软件团队广泛采用的发布自动化工具，我们将继续为开发和运营团队发明新的方法来自动化发布并将工作软件交付到生产环境。 Octopus Deploy 是您的团队可以执行以下操作的单一位置： - 管理发布 - 自动执行复杂的应用程序部署 - 自动执行例行和紧急操作任务 专注于可重复、可靠的部署以及对软件团队工作方式的深入了解，使 Octopus 与众不同。 Octopus 体现了我们关于如何实现良好自动化的理念，这是我们十多年来一直在学习和改进的理念，并已成功部署了数百万次。 Octopus 专为协调最复杂的部署场景而构建，被公认为持续部署领域的领导者，具有运行手册自动化和多租户等一流功能。