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最热门 最近添加 应用程序编排（ARO）工具 - 最热门应用

开发人员和DevOps团队利用应用程序发布编排工具来管理和简化应用程序发布流程。该软件提供了释放管道的全面视图，允许用户安排，跟踪，计划和执行CI/CD工作流的各种元素。企业依靠这些工具来确保内部和外部版本有效。团队可以使用Visual Workflow映射，管道优化和任务分配来映射并执行应用程序部署。 应用程序释放编排软件与或包含用于连续集成，连续交付和连续部署工具的本地功能或包括自动CI/CD框架。