应用程序发布编排 (ARO) 工具 - 最热门应用 - 库拉索

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开发人员和 DevOps 团队利用应用程序发布编排工具来管理和简化应用程序发布流程。该软件提供了发布管道的全面视图，允许用户安排、跟踪、计划和执行 CI/CD 工作流程的各个元素。企业依靠这些工具来确保高效、有效的内部和外部发布。团队可以使用可视化工作流映射、管道优化和任务分配来规划和执行应用程序部署。 应用程序发布编排软件集成或包含用于持续集成、持续交付和持续部署工具的本机功能，从而促进自动化 CI/CD 框架。
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能...
Codefresh
codefresh.io
Codefresh 是适用于现代应用程序的下一代 CI/CD。我们通过闪电般快速的构建以及金丝雀和蓝/绿 GitOps 部署，帮助您实现从代码到云的自动化。来自 GoodRx、Monday.com、Deloitte 等公司的 DevOps 团队依靠 Codefresh 以安全且可扩展的方式构建和部署他们的软件。
Octopus Deploy
octopus.com
Octopus Deploy 成立于 2012 年，帮助全球超过 25,000 家公司成功进行部署。在 Octopus Deploy 之前，发布编排和 DevOps 自动化工具非常笨重，仅限于大型企业，并且无法兑现其承诺。 Octopus Deploy 是第一个被软件团队广泛采用的发布自动化工具，我们将继续为开发和运营团队发明新的方法来自动化发布并将工作软件交付到生产环境。 Octopus Deploy 是您的团队可以执行以下操作的单一位置： - 管理发布 - 自动执行复杂的应用程序部署 - 自动执行例行和紧急操作任务 专注于可重复、可靠的部署以及对软件团队工作方式的深入了解，使 Octopu...
mogenius
mogenius.com
mogenius – Kubernetes 操作平台，简化了跨云和本地环境的 Kubernetes 操作，通过改进的软件交付机制和自助服务功能将最佳实践嵌入到开发人员生产力中。这个与云无关的平台可以减少 DevOps 开销，并促进任何规模的团队进行有效的基础设施管理，而无需锁定供应商。该平台将可见性、可观察性和自动化集成到单个解决方案中，以实现完整的 Kubernetes 控制。它优化 CI/CD 工作流程并确保企业级安全性。 mogenius 非常适合希望快速部署、降低云成本和维护开销的团队，尤其是在内部资源有限的情况下。 DevOps 和平台工程师可以在几天内快速建立自己的内部开发人员平台...
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全托管和托管服务 OpenSearch 是一个功能强大的搜索和分析套件，允许数据摄取、日志记录、搜索、聚合、查看和分析。这些功能支持各种有价值的用例，例如日志记录和应用程序搜索。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一个 100% 开源解决方案，这意味着您将受益于社区创新和供应商选择，同时还受益于我们易于使用的自动化平台和专家支持。只需几分钟即可将我们的托管 OpenSearch 解决方案整合到您当前的工作流程中，并释放您的宝贵资源，以专注于应用程序堆栈的其余部分。
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity 是构建和管理云基础设施的最快方式。 Gravity 的内部开发人员平台使工程团队能够通过无代码自动化和护栏在云上运行软件，从而降低云成本
CloudBees
cloudbees.com
完整的 DevOps 平台。 CloudBees 帮助您的软件交付团队实现业务转型。 CloudBees 平台将开发、运营、IT、安全和业务团队聚集在一起，以便： 通过可扩展、可重复的工作流程快速创建。通过快速、可控地逐步交付功能，不断改善客户体验。通过跨工具、团队、管道和流程的更高阶可见性、管理和智能来指挥一切……一切都在企业规模上进行
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信赖的软件。唯一的软件供应链平台，可为您提供端到端的可见性、安全性和控制，以自动交付可信版本。 可大规模扩展的混合 JFrog 平台开放、灵活，并与构成软件供应链的所有成套技术和工具集成。 组织受益于对任何类型的发布和部署环境的完全可追溯性，包括机器学习模型、在边缘运行的软件以及在生产数据中心部署的软件。