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应用程序开发平台 - 最热门应用

应用程序开发平台为开发人员提供了一个统一的环境，配备了创建软件应用程序所需的所有工具。虽然某些平台适合各种应用程序类型（例如移动和嵌入式系统），但其他平台则专注于特定用例。寻求软件应用程序的公司向其开发人员提供这些平台，用于编写、管理和部署应用程序。通常，此过程发生在开发或 IT 部门内，但也可以在小公司或个人中进行。 这些平台与集成开发环境（IDE）有相似之处，但它们通常更全面，提供一整套开发工具。

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Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase是谷歌提供的移动和Web应用开发平台，帮助开发者简化后端服务，支持多种功能如实时数据库、身份验证和消息推送。

Retool

Retool

retool.com

Retool是一个快速构建内部工具的平台，用户可以通过拖放组件与数据库和API连接，轻松创建自定义应用。

Supabase

Supabase

supabase.com

Supabase是开源的Firebase替代品，提供Postgres数据库、身份验证、实时API和文件存储，帮助快速构建后端。

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster 是一个无代码平台，帮助企业快速创建和部署后端、Web 和移动应用，无需编码知识，支持多种云服务。

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic是一个可视化开发平台，使团队快速构建生产级网页应用，支持无编码开发并与代码库集成。

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Draftbit是一个在线应用程序开发平台，用户可以通过拖放方式轻松构建和自定义移动应用，并实时预览及导出代码。

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire是一个无代码平台，允许用户轻松地创建和自定义iOS和Android应用，适用于各种技能水平。

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow是一个低代码应用开发平台，帮助业务用户和IT简化工作管理，加速数字化转型，支持无代码和低代码开发。

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

AppsGeyser是一个允许用户创建移动应用程序的平台，无需编码技能，并且永久免费。

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie是一个移动应用程序创建平台，用户可以快速设计和管理自定义应用，适用于各种需求和行业。

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

QuickBase是一个无代码平台，帮助用户创建自定义业务应用，自动化工作流和数据管理，增强协作与决策能力。

nandbox

nandbox

nandbox.com

nandbox 是一款原生应用程序构建器，无需编程背景即可创建 Android 和 iOS 应用，提供多种模板，支持 14 天免费试用。

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio是一个低代码平台，帮助企业创建在线数据库应用，管理项目和工作流程，无需编程知识。

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

UI Bakery是一个直观的UI构建器，帮助用户创建内部工具和商业应用，支持数据连接和API集成，提供丰富的模板和组件。

Knack

Knack

knack.com

Knack是一款无代码平台，帮助用户轻松构建自定义应用程序，管理数据和自动化流程，适用于多种商业需求。

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App是一个低代码后端平台，简化移动和Web应用开发，支持身份验证、文件存储和云代码，方便开发者构建可扩展的应用。

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo是一个无代码应用程序开发平台，帮助用户快速创建适用于Android和iOS的移动应用，无需编程知识。

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer是一款无代码电子邮件和着陆页设计工具，提供易用的拖放编辑器和丰富的模板库，适合快速创建美观的邮件。

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Appwrite是一个开源平台，帮助开发者快速构建后端，支持多种编程语言和功能，如认证、数据库和存储等，确保数据安全。

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems是一个低代码开发平台，帮助用户快速创建、部署和管理企业应用程序，支持多种行业的解决方案。

Ionic

Ionic

ionic.io

Ionic是一个开源框架，允许开发人员使用单一代码库构建跨平台移动应用，支持与第三方服务集成，并具备安全功能。

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

可组合提示应用程序帮助用户有效管理和利用提示，以优化工作流程和提高生产力，适用于各种场景。

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ是一个低代码应用开发平台，帮助用户构建内部工具和业务应用，支持移动和网页端，提供可视化构建、数据库和工作流自动化功能。

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks是一个无代码应用开发平台，帮助企业快速构建定制应用，自动化业务流程，简化开发周期。

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

Tadabase 是一个无需编程的数据库应用程序构建平台，帮助用户快速创建自定义业务软件，解决特定业务需求。

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

ChatRoll是一个实时沟通平台，支持网站、博客和应用的聊天功能，促进用户互动和内容共享。

Progress

Progress

progress.com

Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

Superblocks 是一个低代码平台，帮助开发者快速构建自定义企业内部应用，支持数据库和 API 集成，适合各种规模的组织。

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked是一个云端客户门户和协作工具，帮助团队在安全环境中高效共享文档和管理项目。

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet是一款无代码应用构建器，允许用户轻松创建各种类型的移动应用，包括员工目录和活动管理，适合任何技术水平的用户。

8base

8base

8base.com

8base是一个低代码平台，帮助用户快速构建和运行各种数字产品，如SaaS解决方案和移动应用。提供可配置的无服务器开发框架。

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix是一个低代码平台，支持构建、部署和管理Web及移动应用程序，集成AI功能以提升用户体验和开发效率。

Appward

Appward

appward.com

Appward是一款集成超过80个应用的智能工具，帮助组织管理和优化ERP、CRM、项目管理等各项功能。

Bryj

Bryj

bryj.ai

Bryj 是一个基于人工智能的 SaaS 平台，提供快速、预算内的移动应用开发，支持企业系统连接、分析工具和用户体验。

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall是一个支持业务运营的平台，简化工作流程，促进团队协作，管理任务和文档，提供实时数据和安全的数据管理。

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

旅程Apps是一个全栈平台，用于构建定制的工业级应用，支持桌面、移动和可穿戴设备，具备脱机功能和自动数据同步。

Pega

Pega

pega.com

PEGA是一款低代码平台，支持企业流程管理和数字化转型，提供自动化和决策功能，增强客户体验与业务灵活性。

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy是一个云端无代码平台，用于业务流程管理和工作流自动化，帮助用户快速创建定制应用程序，提升效率和透明度。

Genezio

Genezio

genezio.com

Genezio是一个基于云原生的平台，支持多种编程语言，旨在简化应用程序的构建、部署和管理，提供无服务器架构和类型安全的API。

Servoy

Servoy

servoy.com

Servoy是一款快速应用开发平台，帮助开发者创建、管理和部署复杂的跨平台商业应用，以提升开发效率。

Jitterbit

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jitterbit.com

Jitterbit是一个数据集成平台，支持各种系统的连接与数据管理，简化API管理，适用于多种IT基础架构需求。

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Weavy是一个工具包，帮助开发者快速在应用中添加聊天、文件共享和协作功能，并支持多平台和第三方工具的集成。

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