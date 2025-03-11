应用程序开发平台 - 最热门应用

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应用程序开发平台为开发人员提供了一个统一的环境，配备了创建软件应用程序所需的所有工具。虽然某些平台适合各种应用程序类型（例如移动和嵌入式系统），但其他平台则专注于特定用例。寻求软件应用程序的公司向其开发人员提供这些平台，用于编写、管理和部署应用程序。通常，此过程发生在开发或 IT 部门内，但也可以在小公司或个人中进行。 这些平台与集成开发环境（IDE）有相似之处，但它们通常更全面，提供一整套开发工具。