找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
应用程序开发平台为开发人员提供了一个统一的环境，配备了创建软件应用程序所需的所有工具。虽然某些平台适合各种应用程序类型（例如移动和嵌入式系统），但其他平台则专注于特定用例。寻求软件应用程序的公司向其开发人员提供这些平台，用于编写、管理和部署应用程序。通常，此过程发生在开发或 IT 部门内，但也可以在小公司或个人中进行。 这些平台与集成开发环境（IDE）有相似之处，但它们通常更全面，提供一整套开发工具。
提交新应用
Firebase
firebase.google.com
Firebase是谷歌提供的移动和Web应用开发平台，帮助开发者简化后端服务，支持多种功能如实时数据库、身份验证和消息推送。
Retool
retool.com
Retool是一个快速构建内部工具的平台，用户可以通过拖放组件与数据库和API连接，轻松创建自定义应用。
Supabase
supabase.com
Supabase是开源的Firebase替代品，提供Postgres数据库、身份验证、实时API和文件存储，帮助快速构建后端。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是一个无代码平台，帮助企业快速创建和部署后端、Web 和移动应用，无需编码知识，支持多种云服务。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一个可视化开发平台，使团队快速构建生产级网页应用，支持无编码开发并与代码库集成。
Draftbit
draftbit.com
Draftbit是一个在线应用程序开发平台，用户可以通过拖放方式轻松构建和自定义移动应用，并实时预览及导出代码。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire是一个无代码平台，允许用户轻松地创建和自定义iOS和Android应用，适用于各种技能水平。
Kissflow
kissflow.com
Kissflow是一个低代码应用开发平台，帮助业务用户和IT简化工作管理，加速数字化转型，支持无代码和低代码开发。
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppsGeyser是一个允许用户创建移动应用程序的平台，无需编码技能，并且永久免费。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie是一个移动应用程序创建平台，用户可以快速设计和管理自定义应用，适用于各种需求和行业。
Quickbase
quickbase.com
QuickBase是一个无代码平台，帮助用户创建自定义业务应用，自动化工作流和数据管理，增强协作与决策能力。
nandbox
nandbox.com
nandbox 是一款原生应用程序构建器，无需编程背景即可创建 Android 和 iOS 应用，提供多种模板，支持 14 天免费试用。
Caspio
caspio.com
Caspio是一个低代码平台，帮助企业创建在线数据库应用，管理项目和工作流程，无需编程知识。
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery是一个直观的UI构建器，帮助用户创建内部工具和商业应用，支持数据连接和API集成，提供丰富的模板和组件。
Knack
knack.com
Knack是一款无代码平台，帮助用户轻松构建自定义应用程序，管理数据和自动化流程，适用于多种商业需求。
Andromo
andromo.com
Andromo是一个无代码应用程序开发平台，帮助用户快速创建适用于Android和iOS的移动应用，无需编程知识。
Back4App
back4app.com
Back4App是一个低代码后端平台，简化移动和Web应用开发，支持身份验证、文件存储和云代码，方便开发者构建可扩展的应用。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer是一款无代码电子邮件和着陆页设计工具，提供易用的拖放编辑器和丰富的模板库，适合快速创建美观的邮件。
Appwrite
appwrite.io
Appwrite是一个开源平台，帮助开发者快速构建后端，支持多种编程语言和功能，如认证、数据库和存储等，确保数据安全。
OutSystems
outsystems.com
OutSystems是一个低代码开发平台，帮助用户快速创建、部署和管理企业应用程序，支持多种行业的解决方案。
Ionic
ionic.io
Ionic是一个开源框架，允许开发人员使用单一代码库构建跨平台移动应用，支持与第三方服务集成，并具备安全功能。
Composable Prompts
composableprompts.com
可组合提示应用程序帮助用户有效管理和利用提示，以优化工作流程和提高生产力，适用于各种场景。
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ是一个低代码应用开发平台，帮助用户构建内部工具和业务应用，支持移动和网页端，提供可视化构建、数据库和工作流自动化功能。
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks是一个无代码应用开发平台，帮助企业快速构建定制应用，自动化业务流程，简化开发周期。
Tadabase
tadabase.io
Tadabase 是一个无需编程的数据库应用程序构建平台，帮助用户快速创建自定义业务软件，解决特定业务需求。
Chatroll
chatroll.com
ChatRoll是一个实时沟通平台，支持网站、博客和应用的聊天功能，促进用户互动和内容共享。
Progress
progress.com
Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。
Superblocks
superblocks.com
Superblocks 是一个低代码平台，帮助开发者快速构建自定义企业内部应用，支持数据库和 API 集成，适合各种规模的组织。
Clinked
clinked.com
Clinked是一个云端客户门户和协作工具，帮助团队在安全环境中高效共享文档和管理项目。
Fliplet
fliplet.com
Fliplet是一款无代码应用构建器，允许用户轻松创建各种类型的移动应用，包括员工目录和活动管理，适合任何技术水平的用户。
8base
8base.com
8base是一个低代码平台，帮助用户快速构建和运行各种数字产品，如SaaS解决方案和移动应用。提供可配置的无服务器开发框架。
Mendix
mendix.com
Mendix是一个低代码平台，支持构建、部署和管理Web及移动应用程序，集成AI功能以提升用户体验和开发效率。
Appward
appward.com
Appward是一款集成超过80个应用的智能工具，帮助组织管理和优化ERP、CRM、项目管理等各项功能。
Bryj
bryj.ai
Bryj 是一个基于人工智能的 SaaS 平台，提供快速、预算内的移动应用开发，支持企业系统连接、分析工具和用户体验。
Workhall
workhall.com
Workhall是一个支持业务运营的平台，简化工作流程，促进团队协作，管理任务和文档，提供实时数据和安全的数据管理。
JourneyApps
journeyapps.com
旅程Apps是一个全栈平台，用于构建定制的工业级应用，支持桌面、移动和可穿戴设备，具备脱机功能和自动数据同步。
Pega
pega.com
PEGA是一款低代码平台，支持企业流程管理和数字化转型，提供自动化和决策功能，增强客户体验与业务灵活性。
Quixy
quixy.com
Quixy是一个云端无代码平台，用于业务流程管理和工作流自动化，帮助用户快速创建定制应用程序，提升效率和透明度。
Genezio
genezio.com
下一代云原生平台旨在为您提供构建和部署可扩展应用程序的全面功能。 genezio 工具链：1.genezio.rpc 使用任何语言的类型安全 API 更快地构建应用程序。类型安全 API 意味着比 REST API 更少容易出错的参数传递，并且是软件设计中更自然的范例。它类似于 tRPC，但适用于任何后端语言到任何前端语言。现在支持 Javasript/Typescript，并且即将支持 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整后端即服务，包含： - 用户身份验证：开箱即用的用户身份验证支持电子邮件/密码、Google 和 GitHub 方法。 - 数据库支持：通过合作伙伴使用 Redis 或 Postgres 等选项集成数据库处理，或连接到您自己的数据库。 - 类似邮递员的界面：使用用户友好的 Web 界面轻松测试您的后端。 - 实时（很快）：我们将通过 AWS 上的 Genezio.deploy 支持长时间运行的服务器，并且我们将提供后端和前端之间的实时通信。 3.genezio.serverless 通过一个命令实现零 DevOps 部署 - 部署到 AWS Lambda，自动扩展，并很快支持长时间运行的服务器。通过 Netlify 和 Vercel 的集成计划，在 AWS Cloud Front 上轻松部署。 4.genezio.cloud 这是一个正在进行中的基于 unikernel 的云，将以更低的成本带来更好的冷启动和热启动。加入 Genezio，速度、灵活性和所有权定义了全栈开发的新标准。
Servoy
servoy.com
ISV 和企业使用快速应用程序开发平台来实现复杂的跨平台业务应用程序的现代化、构建和部署。通过为我们的客户提供“堆栈”，他们可以专注于真正增加价值的部分——用户体验、业务逻辑和最终用户。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit是一个数据集成平台，支持各种系统的连接与数据管理，简化API管理，适用于多种IT基础架构需求。
Weavy
weavy.com
面向开发人员的下一代构建模块。 Weavy 是一个完整的工具包，可供开发人员以极低的成本和时间向 Web 和移动应用程序添加协作、生产力和社区功能。我们用于聊天、文件和源的 API、SDK 和 UI 套件使开发团队能够增加功能并连接用户，同时专注于您的核心产品。所有 Weavy 功能都包括与用户已经熟悉的第三方工具的集成：添加 Zoom 和 Teams 视频会议、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文档同步以及应用程序内上下文版本控制的功能。 Weavy 允许应用程序开发人员快速添加用户直接在应用程序中提高工作效率和交互所需的功能。借助我们的 API、SDK 和 UI 套件，您可以在几天而不是几个月内部署聊天、源和文件功能，并且成本只是内部构建的一小部分。专注于您的核心产品，同时添加可改善用户体验并增加用户参与度和对应用程序依赖的功能。
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