Weavy

weavy.com

面向开发人员的下一代构建模块。 Weavy 是一个完整的工具包，可供开发人员以极低的成本和时间向 Web 和移动应用程序添加协作、生产力和社区功能。我们用于聊天、文件和源的 API、SDK 和 UI 套件使开发团队能够增加功能并连接用户，同时专注于您的核心产品。所有 Weavy 功能​​都包括与用户已经熟悉的第三方工具的集成：添加 Zoom 和 Teams 视频会议、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文档同步以及应用程序内上下文版本控制的功能。 Weavy 允许应用程序开发人员快速添加用户直接在应用程序中提高工作效率和交互所需的功能。借助我们的 API、SDK 和 UI 套件，您可以在几天而不是几个月内部署聊天、源和文件功能，并且成本只是内部构建的一小部分。专注于您的核心产品，同时添加可改善用户体验并增加用户参与度和对应用程序依赖的功能。