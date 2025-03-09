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应用程序开发平台为开发人员提供了一个统一的环境，配备了创建软件应用程序所需的所有工具。虽然某些平台适合各种应用程序类型（例如移动和嵌入式系统），但其他平台则专注于特定用例。寻求软件应用程序的公司向其开发人员提供这些平台，用于编写、管理和部署应用程序。通常，此过程发生在开发或 IT 部门内，但也可以在小公司或个人中进行。 这些平台与集成开发环境（IDE）有相似之处，但它们通常更全面，提供一整套开发工具。
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8base
8base.com
8base 是一个低代码平台，用于构建和运行功能丰富的数字产品，包括 SaaS 解决方案、市场以及其他 Web 和移动应用程序。 8base 平台帮助老牌公司的企业家和创造者将他们的产品愿景变为现实；更快、更好、更经济。此外，数字机构使用 8base 更快地交付客户项目，同时提高利润并减少对稀缺且昂贵的软件开发人才的依赖。 8base 是一个托管在 AWS 上的可配置、无服务器低代码开发框架，它公开了世界上最强大的基于 GraphQL 的 API 查询语言；与其他平台不同的是，8base 是从头开始构建的，使用标准和广泛接受的技术来吸引主流开发者，并确保创作者的知识产权在需要时可以移植到其他平台。 8base 提供：1）用于构建软件后端和 API 的低代码开发工具； 2) 用于运行使用 8base 工具构建的应用程序的无服务器计算和存储基础设施； 3）可视化前端开发工具； 4) 通过合作伙伴网络提供设计和开发服务，协助客户使用 8base 构建应用程序。 8base 于 2019 年首次商业化。如今，包括众多多租户 SaaS 和市场初创公司、定制软件开发机构和咨询公司以及 IBM 全球服务/NATO 和佛罗里达国际大学等大型组织在内的数千家客户都在 8base 上构建。
Knack
knack.com
Knack是一款无代码平台，帮助用户轻松构建自定义应用程序，管理数据和自动化流程，适用于多种商业需求。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer是一款无代码电子邮件和着陆页设计工具，提供易用的拖放编辑器和丰富的模板库，适合快速创建美观的邮件。
Bryj
bryj.ai
通过人工智能驱动的 SaaS 平台，Bryj 在预算范围内以更少的技术资源更快地提供令人难以置信的端到端移动应用程序体验。 Bryj 平台通过单一来源解决方案为应用程序提供支持，该解决方案无缝连接企业系统，提供智能分析和 AI，支持 UX 营销工具，并利用应用程序工作室配置器来推动世界一流的客户体验。您可以相信，我们拥有启动和维护成功的移动应用程序所需的一切。受益于我们技术和专家团队的持续支持，您永远不必担心未来的操作系统或设备更改、应用程序商店发布、监控或安全性。让我们处理技术细节，以便您可以专注于发展您的业务。这就是企业级的安心。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie是一个移动应用程序创建平台，用户可以快速设计和管理自定义应用，适用于各种需求和行业。
Composable Prompts
composableprompts.com
可组合提示应用程序帮助用户有效管理和利用提示，以优化工作流程和提高生产力，适用于各种场景。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。他们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私人工作空间中提供了一套包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每一项功能，包括 ERP、CRM、项目管理、通信、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
Weavy
weavy.com
面向开发人员的下一代构建模块。 Weavy 是一个完整的工具包，可供开发人员以极低的成本和时间向 Web 和移动应用程序添加协作、生产力和社区功能。我们用于聊天、文件和源的 API、SDK 和 UI 套件使开发团队能够增加功能并连接用户，同时专注于您的核心产品。所有 Weavy 功能都包括与用户已经熟悉的第三方工具的集成：添加 Zoom 和 Teams 视频会议、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文档同步以及应用程序内上下文版本控制的功能。 Weavy 允许应用程序开发人员快速添加用户直接在应用程序中提高工作效率和交互所需的功能。借助我们的 API、SDK 和 UI 套件，您可以在几天而不是几个月内部署聊天、源和文件功能，并且成本只是内部构建的一小部分。专注于您的核心产品，同时添加可改善用户体验并增加用户参与度和对应用程序依赖的功能。
nandbox
nandbox.com
nandbox 应用程序构建器是市场上唯一的本机应用程序构建器。 nandbox 一直致力于提供市场上最先进的应用程序构建器，只需单击按钮即可安装数百个功能。无需任何编码背景即可创建 Android 和 iOS 本机应用程序。加入超过 12,000 名满意的客户，从免费且专业设计的模板中进行选择，并通过 14 天的试用期试用 nandbox 应用程序生成器，所有这些都无需在开发上花费一美元，也不需要任何编码经验。
Progress
progress.com
Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。
Back4App
back4app.com
Back4App是一个低代码后端平台，简化移动和Web应用开发，支持身份验证、文件存储和云代码，方便开发者构建可扩展的应用。
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery是一个直观的UI构建器，帮助用户创建内部工具和商业应用，支持数据连接和API集成，提供丰富的模板和组件。
Fliplet
fliplet.com
Fliplet 是一个无代码/低代码应用程序构建器，使任何人都可以在没有任何编码知识的情况下构建应用程序。无论您是正在寻找一种方式在下一次会议上吸引来宾的活动协调员，还是想要通过测验测试员工对内容的理解的培训师，您都可以使用零编码在 Fliplet 中构建令人惊叹、有效且功能强大的应用程序。该平台受到超过 100 多家企业和许多小型企业客户的信赖。借助 Fliplet，用户可以从头开始构建他们想要的任何内容，但该平台还为以下用例提供超过 15 个以上不同的预构建模板： - 学习 - 目录 - 营销 - 创新/创意管理 - 审批工作流程 - 门户应用程序 - 销售支持 -通信 - 数据采集 - 应急管理 - 事件 - 多语言 - 远程和办公室管理 - 任务管理 - 报告应用程序 - 从头开始构建的空白解决方案
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks是一个无代码应用开发平台，帮助企业快速构建定制应用，自动化业务流程，简化开发周期。
Servoy
servoy.com
ISV 和企业使用快速应用程序开发平台来实现复杂的跨平台业务应用程序的现代化、构建和部署。通过为我们的客户提供“堆栈”，他们可以专注于真正增加价值的部分——用户体验、业务逻辑和最终用户。
Andromo
andromo.com
Andromo是一个无代码应用程序开发平台，帮助用户快速创建适用于Android和iOS的移动应用，无需编程知识。
Appwrite
appwrite.io
Appwrite是一个开源平台，帮助开发者快速构建后端，支持多种编程语言和功能，如认证、数据库和存储等，确保数据安全。
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps 是一个全栈平台，用于构建一线团队在桌面、移动和可穿戴设备上使用的定制工业级应用程序，即使他们处于离线状态。 JourneyApps 提供了无与伦比的 Web IDE (OXIDE)、应用程序运行时以及带有无服务器计算引擎的内置云后端。功能包括工业级功能，例如用于离线操作的 PowerSync。
Genezio
genezio.com
下一代云原生平台旨在为您提供构建和部署可扩展应用程序的全面功能。 genezio 工具链：1.genezio.rpc 使用任何语言的类型安全 API 更快地构建应用程序。类型安全 API 意味着比 REST API 更少容易出错的参数传递，并且是软件设计中更自然的范例。它类似于 tRPC，但适用于任何后端语言到任何前端语言。现在支持 Javasript/Typescript，并且即将支持 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整后端即服务，包含： - 用户身份验证：开箱即用的用户身份验证支持电子邮件/密码、Google 和 GitHub 方法。 - 数据库支持：通过合作伙伴使用 Redis 或 Postgres 等选项集成数据库处理，或连接到您自己的数据库。 - 类似邮递员的界面：使用用户友好的 Web 界面轻松测试您的后端。 - 实时（很快）：我们将通过 AWS 上的 Genezio.deploy 支持长时间运行的服务器，并且我们将提供后端和前端之间的实时通信。 3.genezio.serverless 通过一个命令实现零 DevOps 部署 - 部署到 AWS Lambda，自动扩展，并很快支持长时间运行的服务器。通过 Netlify 和 Vercel 的集成计划，在 AWS Cloud Front 上轻松部署。 4.genezio.cloud 这是一个正在进行中的基于 unikernel 的云，将以更低的成本带来更好的冷启动和热启动。加入 Genezio，速度、灵活性和所有权定义了全栈开发的新标准。
Workhall
workhall.com
Workhall 是一个尖端的业务运营支持 (BOS) 平台，旨在简化和简化您的业务活动的运营。无论您担任最高管理层职位、管理部门、领导团队还是个人贡献，Workhall 都能为您提供直观的界面，让您轻松创建应用程序、访问实时企业数据、委派任务、促进团队成员之间的协作，以及寻求对您业务各个方面的见解。所有这一切都是通过自然语言提示和用户友好的无代码方法实现的，消除了复杂性。 Workhall 利用生成人工智能功能、基于微服务的架构和可重用功能组件存储库的力量，成为一个安全、可扩展且以用户为中心的软件平台，致力于支持和增强您的业务运营。它不仅优化您当前的投资，还使您能够推动整个组织的持续改进。
Chatroll
chatroll.com
ChatRoll是一个实时沟通平台，支持网站、博客和应用的聊天功能，促进用户互动和内容共享。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一个可视化开发平台，使团队快速构建生产级网页应用，支持无编码开发并与代码库集成。
Caspio
caspio.com
Caspio是一个低代码平台，帮助企业创建在线数据库应用，管理项目和工作流程，无需编程知识。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一个基于云的客户端门户和协作工具。它使团队、项目组和业务客户能够在安全的云环境中高效地协作处理文档和文件。 我们提供 3 个主要门户选项： 1. 简单（现成的易于定制的门户）。 2. 定制（根据您的特定要求在 Clinked 基础架构上构建的自定义门户）。 3.虚拟资料室。 所有门户都提供广泛的功能，下面列出了其中一些功能。 提升您的商业形象 * Clinked 客户门户可以定制和白标。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本机移动应用程序适用于 Android 和 iOS。 协作与沟通 * 通过实时活动流和项目进度管理更新客户。 * 将任务分配给各个团队成员或与多个用户分担工作量。 * 进行有效的讨论，使用@提及、即时 1-2-1 和群聊以及微博进行交流。 * 全文搜索。 安全的客户门户 * 传输中采用 256 位 SSL，静态时采用 AES 加密。 * 双因素身份验证可安全访问您的解决方案。 * 帐户管理员可以在审计跟踪中查看所有用户活动。 第一个 FTP 替代方案 * 拖放文件和文件夹以共享大文件。 * 使用通用搜索栏查找并调出文件和文件夹。 * 无需下载即可查看文档的实时预览。 集成 * 与 Google Workspace 原生集成。 * 与 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本机集成。 * 通过 Zapier 使用 3,000 多个应用程序自动执行任务和操作。 * 公共API。 根据您的规格构建完全定制的门户 * 建立在强大的 Clinked ISO 认证基础设施之上。 * 从大量现有功能中进行选择。 * 添加您的业务所需的新的独特功能。 * 自定义 UI 以适合您的用例和工作流程。 * 简单的设计过程。 * 交货快捷。
Draftbit
draftbit.com
Draftbit是一个在线应用程序开发平台，用户可以通过拖放方式轻松构建和自定义移动应用，并实时预览及导出代码。
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ是一个低代码应用开发平台，帮助用户构建内部工具和业务应用，支持移动和网页端，提供可视化构建、数据库和工作流自动化功能。
Firebase
firebase.google.com
Firebase是谷歌提供的移动和Web应用开发平台，帮助开发者简化后端服务，支持多种功能如实时数据库、身份验证和消息推送。
Ionic
ionic.io
Ionic是一个开源框架，允许开发人员使用单一代码库构建跨平台移动应用，支持与第三方服务集成，并具备安全功能。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit 通过强大的集成和企业低代码应用程序开发解决方案来实现业务转型。我们是唯一一家整合并简化 iPaaS、APIM、EDI 和 LCAP 功能的提供商，以放大本地、基于云和 SaaS 系统的价值并加速数字化进程。全球数以千计的组织依靠 Jitterbit 深厚的专业知识、屡获殊荣的技术和广泛的合作伙伴网络来帮助他们节省时间和金钱、消除摩擦并降低风险，而不影响用户体验。与 Jitterbit 合作，企业可以实现运营转型并面向未来，同时创造更快乐、更高效的员工。
Kissflow
kissflow.com
Kissflow是一个低代码应用开发平台，帮助业务用户和IT简化工作管理，加速数字化转型，支持无代码和低代码开发。
Mendix
mendix.com
Mendix是一个低代码平台，支持构建、部署和管理Web及移动应用程序，集成AI功能以提升用户体验和开发效率。
OutSystems
outsystems.com
OutSystems是一个低代码开发平台，帮助用户快速创建、部署和管理企业应用程序，支持多种行业的解决方案。
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppsGeyser是一个允许用户创建移动应用程序的平台，无需编码技能，并且永久免费。
Quickbase
quickbase.com
QuickBase是一个无代码平台，帮助用户创建自定义业务应用，自动化工作流和数据管理，增强协作与决策能力。
Quixy
quixy.com
Quixy 是一个基于云的无代码数字化转型平台，用于业务流程管理 (BPM) 和工作流程自动化。 Quixy 使没有编码技能的业务用户能够使用简单的拖放设计构建无限的企业级应用程序，速度提高十倍，从而提高组织范围内的效率、透明度和生产力。
Retool
retool.com
Retool是一个快速构建内部工具的平台，用户可以通过拖放组件与数据库和API连接，轻松创建自定义应用。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。
Supabase
supabase.com
Supabase是开源的Firebase替代品，提供Postgres数据库、身份验证、实时API和文件存储，帮助快速构建后端。
Superblocks
superblocks.com
Superblocks 是一个低代码平台，供开发人员快速构建自定义企业级内部应用程序。从初创公司到大型企业，数以千计的组织都使用 Superblocks 来简化客户支持并提高运营效率。 Superblocks 通过暴露强大的构建块来加速开发，并深度嵌入生成人工智能；只需几分钟，开发人员就可以通过拖放 UI 创建应用程序布局、与任何数据库或 API 集成、配置权限并将应用程序部署到生产环境。 Superblocks 中的一切都是灵活且可扩展的，拥有大量的预构建组件和插件库，可以使用 Javascript 或 Python 进行扩展，以适应您独特的用例。此外，Superblocks 是人工智能优先的，因此您可以在开发过程中通过 Superblocks Copilot 原生利用生成式人工智能，通过人工智能丰富应用程序，并将人工智能功能直接向最终用户公开。 Superblocks 专为企业打造，具有大规模的精英应用程序性能、强大的审计日志记录、对复杂访问控制的支持以及基于代理的创新本地部署方法。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是一个无代码平台，帮助企业快速创建和部署后端、Web 和移动应用，无需编码知识，支持多种云服务。
Tadabase
tadabase.io
Tadabase 是一个无需编程的数据库应用程序构建平台，帮助用户快速创建自定义业务软件，解决特定业务需求。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire是一个无代码平台，允许用户轻松地创建和自定义iOS和Android应用，适用于各种技能水平。