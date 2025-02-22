应用程序开发平台 - 最热门应用 - 泰国

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
应用程序开发平台为开发人员提供了一个统一的环境，配备了创建软件应用程序所需的所有工具。虽然某些平台适合各种应用程序类型（例如移动和嵌入式系统），但其他平台则专注于特定用例。寻求软件应用程序的公司向其开发人员提供这些平台，用于编写、管理和部署应用程序。通常，此过程发生在开发或 IT 部门内，但也可以在小公司或个人中进行。 这些平台与集成开发环境（IDE）有相似之处，但它们通常更全面，提供一整套开发工具。
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Supabase
supabase.com
Firebase 的开源替代品。在 2 分钟内创建一个后端。使用 Postgres 数据库、身份验证、即时 API、实时订阅和存储来启动您的项目。
Firebase
firebase.google.com
探索 Firebase，这是 Google 的移动和网络应用开发平台，可帮助开发者构建用户喜爱的应用和游戏。 Firebase 是 Google 开发的用于创建移动和 Web 应用程序的平台。它最初是一家成立于 2011 年的独立公司。2014 年，谷歌收购了该平台，现在它是他们应用程序开发的旗舰产品。
Draftbit
draftbit.com
抛弃原型。直观地构建本机移动应用程序 - 全部通过您的浏览器进行。轻松布置屏幕。使用 Draftbit，创建屏幕变得轻而易举。只需点击即可添加元素，然后拖放即可组织所有内容。不知道从哪里开始？我们创建了一些方便的屏幕示例来帮助您进行构建。利用位和块。从我们的设计系统开始快速组装。它包含位（低级元素）和块（更复杂的组件），以帮助您构建您想要的任何内容。创建您自己的设计系统。需要超越我们的设计系统进行构建吗？没问题！我们提供低级原始元素，并让您保存自己的自定义块以便在整个项目中重复使用。内置导航。您的应用程序不仅仅是美观的屏幕，对吧？使用 Draftbit，您可以像构建屏幕一样构建导航：直观。随时准备出口。有了 Draftbit，您就不会陷入困境。您可以轻松导出干净、可用于生产的 React Native 代码。在构建时预览和发布。使用实时预览在构建时查看您的应用程序。准备好与他人分享了吗？只需发布构建并共享链接即可。
Back4App
back4app.com
Back4app 是一个用于构建现代应用程序的低代码后端。它可以加速后端开发，提高开发效率，缩短上市时间，并在无需管理基础设施的情况下扩展应用程序。
nandbox
nandbox.com
nandbox 应用程序构建器是市场上唯一的本机应用程序构建器。 nandbox 一直致力于提供市场上最先进的应用程序构建器，只需单击按钮即可安装数百个功能。无需任何编码背景即可创建 Android 和 iOS 本机应用程序。加入超过 12,000 名满意的客户，从免费且专业设计的模板中进行选择，并通过 14 天的试用期试用 nandbox 应用程序生成器，所有这些都无需在开发上花费一美元，也不需要任何编码经验。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。 Zoho Creator 包括： - Zoho ContactManager 是一款在线联系人管理软件，可让您在一个地方组织联系人、任务和交易。
Retool
retool.com
修复是构建内部工具的快速方法。拖动我们的构建块，然后将它们连接到您的数据库和API，以立即构建您自己的工具。与Postgres，Rest API，GraphQL，Firebase，Google Shees等连接。 由开发人员，开发人员建造。受初创企业和财富500人的信任。免费注册。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一个可视化开发平台，使您的整个团队能够快速构建生产级 Web 应用程序，从内部工具到面向客户的产品和网站。 Plasmic 突破了无代码的界限，与您的代码库集成以获得无限的可能性。
8base
8base.com
8base 是一个低代码平台，用于构建和运行功能丰富的数字产品，包括 SaaS 解决方案、市场以及其他 Web 和移动应用程序。 8base 平台帮助老牌公司的企业家和创造者将他们的产品愿景变为现实；更快、更好、更经济。此外，数字机构使用 8base 更快地交付客户项目，同时提高利润并减少对稀缺且昂贵的软件开发人才的依赖。 8base 是一个托管在 AWS 上的可配置、无服务器低代码开发框架，它公开了世界上最强大的基于 GraphQL 的 API 查询语言；与其他平台不同的是，8base 是从头开始构建的，使用标准和广泛接受的技术来吸引主流开发者，并确保创作者的知识产权在需要时可以移植到其他平台。 8base 提供：1）用于构建软件后端和 API 的低代码开发工具； 2) 用于运行使用 8base 工具构建的应用程序的无服务器计算和存储基础设施； 3）可视化前端开发工具； 4) 通过合作伙伴网络提供设计和开发服务，协助客户使用 8base 构建应用程序。 8base 于 2019 年首次商业化。如今，包括众多多租户 SaaS 和市场初创公司、定制软件开发机构和咨询公司以及 IBM 全球服务/NATO 和佛罗里达国际大学等大型组织在内的数千家客户都在 8base 上构建。
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery 是什么以及它有什么用途？ UI Bakery 是一个直观易懂的 UI 构建器，允许您创建内部工具和业务应用程序。它为您提供了一系列现成的模板、预定义的小部件以及您在构建应用程序时可以使用的其他 UI 组件。在确保数据连接和 API 集成的情况下，您可以将在 UI Bakery 中创建的前端链接到数据库、API 和第三方服务。此外，UI Bakery 处理与 UI 库、访问控制配置、NPM 模块更新相关的所有事务，因此您无需担心。
Bryj
bryj.ai
通过人工智能驱动的 SaaS 平台，Bryj 在预算范围内以更少的技术资源更快地提供令人难以置信的端到端移动应用程序体验。 Bryj 平台通过单一来源解决方案为应用程序提供支持，该解决方案无缝连接企业系统，提供智能分析和 AI，支持 UX 营销工具，并利用应用程序工作室配置器来推动世界一流的客户体验。您可以相信，我们拥有启动和维护成功的移动应用程序所需的一切。受益于我们技术和专家团队的持续支持，您永远不必担心未来的操作系统或设备更改、应用程序商店发布、监控或安全性。让我们处理技术细节，以便您可以专注于发展您的业务。这就是企业级的安心。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是适用于 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最强大的移动应用程序创建者。只需几分钟即可构建、托管和创建应用程序。
Composable Prompts
composableprompts.com
可组合提示的使命是彻底改变应用程序与内容交互的方式。 虽然像 GPT 这样的大型语言模型 (LLM) 从根本上改变了我们与文本数据的交互，但可组合提示相信更进一步。可组合提示确保每个企业，无论其规模或领域如何，都可以以最有效的方式利用法学硕士的本机数据处理功能。 Composable Prompts 是作为构建 AI/LLM 应用程序的平台而开发的。 Composable Prompts 的综合工具包使企业团队能够设计、部署和操作 LLM 支持的任务，从而增强和自动化业务流程和应用程序。 Composable Prompts 套件提供了一种结构化的、特定领域的方法，从基本的、基于文本的交互转变为结构化、高效和集成的内容处理世界。 可组合提示的核心产品： * 交互设计师：制作直观的提示模板和强大的数据模式。 * 提示库：利用法学硕士来增强提示设计并提供改进建议。 * API 服务：将法学硕士无缝集成到您的应用程序和业务流程中。 * 执行存储：通过智能存储和重用交互结果来确保最佳性能。 * 协作和优化工具：从共享提示片段到监控性能，我们为开发人员提供服务。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。他们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私人工作空间中提供了一套包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每一项功能，包括 ERP、CRM、项目管理、通信、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
Weavy
weavy.com
面向开发人员的下一代构建模块。 Weavy 是一个完整的工具包，可供开发人员以极低的成本和时间向 Web 和移动应用程序添加协作、生产力和社区功能。我们用于聊天、文件和源的 API、SDK 和 UI 套件使开发团队能够增加功能并连接用户，同时专注于您的核心产品。所有 Weavy 功能都包括与用户已经熟悉的第三方工具的集成：添加 Zoom 和 Teams 视频会议、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文档同步以及应用程序内上下文版本控制的功能。 Weavy 允许应用程序开发人员快速添加用户直接在应用程序中提高工作效率和交互所需的功能。借助我们的 API、SDK 和 UI 套件，您可以在几天而不是几个月内部署聊天、源和文件功能，并且成本只是内部构建的一小部分。专注于您的核心产品，同时添加可改善用户体验并增加用户参与度和对应用程序依赖的功能。
Progress
progress.com
Progress（纳斯达克股票代码：PRGS）提供的软件使组织能够开发和部署其关键任务应用程序和体验，以及有效管理其数据平台、云和 IT 基础设施。作为经验丰富、值得信赖的提供商，我们让技术专业人员的生活变得更加轻松。数十万家企业超过 400 万开发人员和技术人员依赖 Progress。 如需了解更多信息，请访问 www.progress.com，并在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上关注我们。
Chatroll
chatroll.com
Chatwing 提供在网站、博客、应用程序、平台和任何网页上嵌入聊天的解决方案。
Fliplet
fliplet.com
Fliplet 是一个无代码/低代码应用程序构建器，使任何人都可以在没有任何编码知识的情况下构建应用程序。无论您是正在寻找一种方式在下一次会议上吸引来宾的活动协调员，还是想要通过测验测试员工对内容的理解的培训师，您都可以使用零编码在 Fliplet 中构建令人惊叹、有效且功能强大的应用程序。该平台受到超过 100 多家企业和许多小型企业客户的信赖。借助 Fliplet，用户可以从头开始构建他们想要的任何内容，但该平台还为以下用例提供超过 15 个以上不同的预构建模板： - 学习 - 目录 - 营销 - 创新/创意管理 - 审批工作流程 - 门户应用程序 - 销售支持 -通信 - 数据采集 - 应急管理 - 事件 - 多语言 - 远程和办公室管理 - 任务管理 - 报告应用程序 - 从头开始构建的空白解决方案
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks 是一个易于使用且功能强大的无代码应用程序开发平台。企业组织使用它通过以闪电般的速度发布的精美应用程序来自动化重要的业务流程。由于其可视化的拖放界面，公民开发人员可以使用 Betty Blocks 作为无代码平台，在 IT 的治理下构建高级应用程序。经验丰富的开发人员可以使用其低代码功能来更快地构建，并且可以根据需要使用代码在任何级别上进行扩展。 Betty Blocks 平台提供无限的解决方案。从预建模板到个性化应用程序，我们都为您服务！通过合同和 NDA 生成器等用例，您可以轻松集成文档模板并定义自定义文档所需的变量。我们与 iManage 和 ThompsonReuters HighQ 等一流的集成确保我们的平台完美融入您的 IT 环境。借助 Betty Blocks，您可以将开发生命周期从几个月缩短到几周甚至几天！
Servoy
servoy.com
ISV 和企业使用快速应用程序开发平台来实现复杂的跨平台业务应用程序的现代化、构建和部署。通过为我们的客户提供“堆栈”，他们可以专注于真正增加价值的部分——用户体验、业务逻辑和最终用户。
Andromo
andromo.com
Andromo 是一家拥有 10 多年历史的公司，是世界上第一家基于 Flutter 的移动应用构建器。 Flutter技术允许您快速向平台添加几乎任何功能，使开发机会几乎无限。由于该平台的灵活性，我们创建了一个移动应用程序构建器，其中提供了市场上本机 iOS 和 Android 应用程序中内容货币化最多的选项。创建移动应用程序以实现盈利，并为自己创建移动应用程序，而无需具备编码知识。您是博主、音乐家、设计师、摄影师，但您不知道如何编码？没问题！一石二鸟：将你喜欢的内容包装在应用中，获得额外的用户渠道；使用 Andromo 货币化工具将您的内容货币化。创建一家初创公司并想要快速制作 MVP 来快速、廉价且高效地测试您的想法？使用安德罗莫。如果您是一名开发人员，需要快速为您的想法/目标创建一个优秀的移动应用程序，欢迎来到 Andromo！小企业主想要快速为您的客户创建一个轻型应用程序，而不需要沉浸在科学中 - 与我们一起做吧！ - 在 Andromo 上制作应用程序需要多少研究？ - 观看我们的 7 分钟视频“如何快速制作应用程序”，您就可以构建应用程序了。 https://youtu.be/ht4SlMhEjvU 想要了解如何在应用程序中设置广告、将应用程序添加到 App Store 并进行推广？ 我们针对每个主题都提供了小型视频教程，可帮助您快速找到这些问题的答案。 Andromo Academy - 网站上的一个部分，您可以在其中了解如何创建、推广移动应用程序并从中获利。小视频附有文字说明。为方便起见，该材料分为多个级别：初级、专业和高级。 Easy-start - 这是一组应用程序模板，适用于内容应用程序部分中的 11 个流行主题，每个主题三个选项，以及适用于 Shopify 商店所有者的电子商务模板。我们一直在添加新的！ 该模板是一个现成的移动应用程序。选择您喜欢的内容，将其添加到您的仪表板，用您自己的内容替换内容，然后单击“构建！”甚至可能需要不到 7 分钟的时间。 - 什么是移动应用货币化？ - 假设你喜欢音乐。使用铃声或您的曲目创建应用程序并设置货币化。当用户在您的应用中浏览声音时，他们会观看广告 - 这就是您的货币化。此外，还提供独家内容的付费访问组件。 用户喜欢您的内容。您将赢得尝试 Andromo 并加入我们令人难以置信的旅程！
Appwrite
appwrite.io
使用您喜欢的框架和语言，只需几行代码即可在几分钟内构建整个后端。 Appwrite的后端云平台让您能够专注于设计和创新，而不是繁琐且重复的后端任务。产品 Appwrite Cloud 为您提供： - 身份验证：30 多种登录方法，支持团队、角色和用户标签 - 数据库：永不暂停、快速内存缓存、高级权限模型、关系支持 - 存储：静态文件加密和传输、内置图像转换功能、支持 WebP/Brotli 的高级压缩 - 功能：从 GitHub 自动部署 - 消息传递：短信、电子邮件和推送通知支持 - 实时：无限订阅 通过利用 Appwrites 的功能，您可以节省时间并确保您的产品对于最终用户而言稳定且安全。借助 Appwrite，您始终拥有自己的数据，因此您永远不必担心供应商锁定。
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps 是一个全栈平台，用于构建一线团队在桌面、移动和可穿戴设备上使用的定制工业级应用程序，即使他们处于离线状态。 JourneyApps 提供了无与伦比的 Web IDE (OXIDE)、应用程序运行时以及带有无服务器计算引擎的内置云后端。功能包括工业级功能，例如用于离线操作的 PowerSync。
Genezio
genezio.com
下一代云原生平台旨在为您提供构建和部署可扩展应用程序的全面功能。 genezio 工具链：1.genezio.rpc 使用任何语言的类型安全 API 更快地构建应用程序。类型安全 API 意味着比 REST API 更少容易出错的参数传递，并且是软件设计中更自然的范例。它类似于 tRPC，但适用于任何后端语言到任何前端语言。现在支持 Javasript/Typescript，并且即将支持 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整后端即服务，包含： - 用户身份验证：开箱即用的用户身份验证支持电子邮件/密码、Google 和 GitHub 方法。 - 数据库支持：通过合作伙伴使用 Redis 或 Postgres 等选项集成数据库处理，或连接到您自己的数据库。 - 类似邮递员的界面：使用用户友好的 Web 界面轻松测试您的后端。 - 实时（很快）：我们将通过 AWS 上的 Genezio.deploy 支持长时间运行的服务器，并且我们将提供后端和前端之间的实时通信。 3.genezio.serverless 通过一个命令实现零 DevOps 部署 - 部署到 AWS Lambda，自动扩展，并很快支持长时间运行的服务器。通过 Netlify 和 Vercel 的集成计划，在 AWS Cloud Front 上轻松部署。 4.genezio.cloud 这是一个正在进行中的基于 unikernel 的云，将以更低的成本带来更好的冷启动和热启动。加入 Genezio，速度、灵活性和所有权定义了全栈开发的新标准。
Workhall
workhall.com
Workhall 是一个尖端的业务运营支持 (BOS) 平台，旨在简化和简化您的业务活动的运营。无论您担任最高管理层职位、管理部门、领导团队还是个人贡献，Workhall 都能为您提供直观的界面，让您轻松创建应用程序、访问实时企业数据、委派任务、促进团队成员之间的协作，以及寻求对您业务各个方面的见解。所有这一切都是通过自然语言提示和用户友好的无代码方法实现的，消除了复杂性。 Workhall 利用生成人工智能功能、基于微服务的架构和可重用功能组件存储库的力量，成为一个安全、可扩展且以用户为中心的软件平台，致力于支持和增强您的业务运营。它不仅优化您当前的投资，还使您能够推动整个组织的持续改进。
AppsGeyser
appsgeyser.com
创建应用程序并每月赚取高达 1000 美元的被动收入。绝对永久免费。无月费、费用或付费功能。无需编码技能。
Quickbase
quickbase.com
伟大的想法执行起来并不容易。因此，我们随时帮助您解决任何项目，无论多么复杂。我们是快速基地。 Quickbase 帮助客户查看、连接和控制重塑我们世界的复杂项目。无论是建造摩天大楼还是协调疫苗的推出，无代码软件平台都允许企业用户使用来自他们已有系统的信息来定制适合他们工作方式的解决方案。
Caspio
caspio.com
Caspio 是世界领先的低代码平台，无需编码即可构建在线数据库应用程序。这一一体化平台提供了您对业务运营和工作流程进行数字化转型所需的一切。它包括集成的云数据库、可视化应用程序生成器、企业级安全性、法规遵从性和可扩展的全球基础设施。了解 Caspio 为何受到全球 15,000 多家公司的信赖。免费试用。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一个基于云的客户端门户和协作工具。它使团队、项目组和业务客户能够在安全的云环境中高效地协作处理文档和文件。 我们提供 3 个主要门户选项： 1. 简单（现成的易于定制的门户）。 2. 定制（根据您的特定要求在 Clinked 基础架构上构建的自定义门户）。 3.虚拟资料室。 所有门户都提供广泛的功能，下面列出了其中一些功能。 提升您的商业形象 * Clinked 客户门户可以定制和白标。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本机移动应用程序适用于 Android 和 iOS。 协作与沟通 * 通过实时活动流和项目进度管理更新客户。 * 将任务分配给各个团队成员或与多个用户分担工作量。 * 进行有效的讨论，使用@提及、即时 1-2-1 和群聊以及微博进行交流。 * 全文搜索。 安全的客户门户 * 传输中采用 256 位 SSL，静态时采用 AES 加密。 * 双因素身份验证可安全访问您的解决方案。 * 帐户管理员可以在审计跟踪中查看所有用户活动。 第一个 FTP 替代方案 * 拖放文件和文件夹以共享大文件。 * 使用通用搜索栏查找并调出文件和文件夹。 * 无需下载即可查看文档的实时预览。 集成 * 与 Google Workspace 原生集成。 * 与 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本机集成。 * 通过 Zapier 使用 3,000 多个应用程序自动执行任务和操作。 * 公共API。 根据您的规格构建完全定制的门户 * 建立在强大的 Clinked ISO 认证基础设施之上。 * 从大量现有功能中进行选择。 * 添加您的业务所需的新的独特功能。 * 自定义 UI 以适合您的用例和工作流程。 * 简单的设计过程。 * 交货快捷。
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ 是一个低代码应用程序开发平台，来自 Deltecs InfoTech Pvt。有限公司位于印度孟买，帮助构建内部工具和业务应用程序。平台通过可视化构建器、在线数据库、代码编辑器、预构建模板、可配置工作流程和自动化构建器、现成连接器、分析等提供多体验输出（移动和网络）。它允许产品经理、IT 团队、应用程序领导者、公民开发人员在数据源之上构建应用程序。 项目管理、时间管理、内部工作门户、开发和培训中心等内部工具；审批、报销、绩效审核和考核系统等业务流程自动化；数据收集应用程序，例如订单捕获、商店认证；销售排行榜等仪表板是在该平台上构建的一些流行应用程序用例。 DronaHQ 宣布推出增强型工作流程构建器。
Ionic
ionic.io
一种构建和发布移动设备的新方法。 Ionic 正在改变移动应用程序的构建和交付方式。从我们流行的开源移动 SDK 到行业领先的移动 CI/CD 和微前端解决方案，Ionic 可帮助您满足整个企业的移动需求。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit 通过强大的集成和企业低代码应用程序开发解决方案来实现业务转型。我们是唯一一家整合并简化 iPaaS、APIM、EDI 和 LCAP 功能的提供商，以放大本地、基于云和 SaaS 系统的价值并加速数字化进程。全球数以千计的组织依靠 Jitterbit 深厚的专业知识、屡获殊荣的技术和广泛的合作伙伴网络来帮助他们节省时间和金钱、消除摩擦并降低风险，而不影响用户体验。与 Jitterbit 合作，企业可以实现运营转型并面向未来，同时创造更快乐、更高效的员工。
Kissflow
kissflow.com
Kissflow 是一个低代码应用程序开发平台，使业务用户和 IT 更接近简化工作管理并显着加速数字化转型。它是唯一为多个角色构建的低代码平台，并且具有简单和强大功能的正确组合。流程所有者构建无代码工作流程。程序员使用低代码工具创建应用程序。 IT 管理着整个平台。随着更多角色在开发中进行协作，应用程序可以在几周内构建完成。您可以在 Kissflow 上构建各种解决方案 - 从自定义多功能应用程序到以人为中心的自动化流程、问题跟踪和项目管理。 160 个国家/地区的数千名客户使用 Kissflow。
Mendix
mendix.com
Mendix 是西门子的子公司，是唯一一个旨在解决企业软件开发挑战的全部复杂性的低代码平台。针对部门问题部署单点解决方案可以解决微观层面的问题，但如果您想对您的业务产生重大影响，您需要扩大规模并建立强大的产品组合，以可持续和战略性的方式推动发展。借助 Mendix，企业可以通过让每个人都参与捕获需求、形成想法以及在软件组合的整个生命周期中嵌入价值评估来采取更复杂的转型计划。专注于正确的问题，同时依靠治理和控制来避免不必要的风险。动员您的组织。建立变革准备能力。当下一个伟大的想法落地时，更快地将其转化为成果。 46 个国家/地区的 4,000 多个组织使用 Mendix 低代码平台。一个拥有超过 300,000 名成员的活跃社区已经创建了超过 950,000 个应用程序 - 并且还在不断增加。
OutSystems
outsystems.com
OutSystems 为全球范围内有远见的组织创建高性能低代码和云原生开发平台。正式成为世界第一的零妥协软件创新平台。我们走吧。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最简单的方法来以最少的努力设计美观的电子邮件和登陆页面。我们在全球拥有 80,000 多名用户，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他们创造的响应式设计让他们的受众爱不释手。 Unlayer 提供 2 种不同的解决方案来满足不同客户的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一个无代码电子邮件生成器，可在几分钟内创建令人惊叹的电子邮件。用户友好的拖放编辑器和 1,000 多个 HTML 电子邮件模板库使设计电子邮件变得轻而易举。上面的樱桃呢？所有电子邮件都可以顺利导出到 11 个电子邮件服务提供商，其中包括 Mailchimp、HubSpot 和 Campaign Monitor。 Unlayer Embed：低代码电子邮件和登陆页面构建器，只需不到 5 分钟即可嵌入到您的应用程序中。凭借开发人员友好的集成、高级功能和全面的文档，它可以在内部使用或提供给您的客户。我们的聚光灯功能？您可以在编辑器中创建任何您想要的工具。 Unlayer 成立于 2016 年，总部位于旧金山，得到 Y-Combinator 的支持。
Quixy
quixy.com
Quixy 是一个基于云的无代码数字化转型平台，用于业务流程管理 (BPM) 和工作流程自动化。 Quixy 使没有编码技能的业务用户能够使用简单的拖放设计构建无限的企业级应用程序，速度提高十倍，从而提高组织范围内的效率、透明度和生产力。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Superblocks
superblocks.com
Superblocks 是一个低代码平台，供开发人员快速构建自定义企业级内部应用程序。从初创公司到大型企业，数以千计的组织都使用 Superblocks 来简化客户支持并提高运营效率。 Superblocks 通过暴露强大的构建块来加速开发，并深度嵌入生成人工智能；只需几分钟，开发人员就可以通过拖放 UI 创建应用程序布局、与任何数据库或 API 集成、配置权限并将应用程序部署到生产环境。 Superblocks 中的一切都是灵活且可扩展的，拥有大量的预构建组件和插件库，可以使用 Javascript 或 Python 进行扩展，以适应您独特的用例。此外，Superblocks 是人工智能优先的，因此您可以在开发过程中通过 Superblocks Copilot 原生利用生成式人工智能，通过人工智能丰富应用程序，并将人工智能功能直接向最终用户公开。 Superblocks 专为企业打造，具有大规模的精英应用程序性能、强大的审计日志记录、对复杂访问控制的支持以及基于代理的创新本地部署方法。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io 是一个无代码平台，旨在帮助企业通过代码生成创建生产级应用程序：后端、Web 和本机移动应用程序。借助 AppMaster.io，您可以从 MVP 成长为每分钟处理数百万个请求的企业解决方案，同时完全控制应用程序的部署位置，并通过源代码导出保持独立于平台。主要功能： - 以 PostgreSQL 兼容格式设计关系数据库，在可视化设计器中具有完全的灵活性 - 使用数百个函数和直观的拖放界面管理复杂的业务逻辑 - 创建和管理对 API 的访问，并使用中间件配置端点，自动生成 API 文档 - 使用自动生成的页面和预构建组件在几分钟内构建 Web 仪表板 - 为 iOS 和 Android 设计本机移动应用程序，并将其发布到 Google Play 和 App Store - 将集群中的应用程序部署到 AppMaster.io 云， AWS、Azure、Google Cloud 或本地服务器，并随时导出二进制文件和源代码 - 启动您的应用程序并将其与您最喜欢的带有模块的工具（授权、电子邮件、SMS、Stripe、Telegram、AWS、Slack、Zoom 等）连接起来
Tadabase
tadabase.io
Tadabase 是一个数据库应用程序构建器，任何人都可以使用它来快速、轻松地创建自定义业务软件，而无需编写任何代码。它使团队和最接近数据的人员能够通过针对其具体流程和操作工作流程量身定制的定制软件快速解决其业务挑战。 Tadabase 是使用快速且易于构建的定制软件来管理数据和自动化流程的最佳方式。此外，Tadabase 致力于支持您每一步取得成功。我们提供广泛的资源，包括全面的知识库、快速响应的客户支持以及充满活力的社区论坛，您可以在其中交流想法并寻找解决方案。无论您是刚刚起步还是正在扩大规模，我们都会随时为您提供帮助，以确保您充分利用我们的平台。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是创建专业级 iOS 和 Android 移动应用程序的最快、最简单的方法。这个独一无二的 DIY 平台可让您自定义应用程序的各个方面，而无需编写任何代码。只需拖放即可从头开始构建应用程序，或自定义预构建的模板之一。您可以完全控制应用程序的外观和感觉，同时为您处理后端开发工作。这就像整个开发团队都触手可及。该平台拥有超过 10,000 个使用 BuildFire 创建的应用程序，功能强大且灵活，足以随着您的业务增长而扩展。没有其他应用程序构建器以如此实惠的价格提供这种级别的功能。
Knack
knack.com
十多年来，Knack 一直是无代码领域的先驱，拥有 5000 多家客户，从中小企业到财富 500 强中的最大企业。Knack 使日常创新者能够轻松克服关键的业务挑战。通过利用 Knack 直观的无代码平台和专家构建器网络，团队可以快速构建自定义应用程序来收集和管理数据、自动化流程以及在线移动工作流程。这可以节省您的时间，因为业务构建者可以创建和修改工作流程，并有权解决自己的挑战。 Knack 帮助解决各种功能用例，例如客户和供应商门户、定制 CRM 和项目管理应用程序、LMS 系统、发票和合同管理、物流和供应链、航空公司调度、会员名录和志愿者管理、房地产和租户管理、医疗保健 (HIPAA)、州和地方政府通信应用程序等。 Knack 帮助非程序员轻松构建美观的、数据驱动的 Web 应用程序。数据可以从电子表格导入并转换为在线数据库。搜索、表单和表格等工具用于构建处理数据的 Web 应用程序。我们提供医疗保健 (HIPAA)、政府 (GovCloud) 和 SOC2 合规性特别版本。应用程序可以发布到任何站点并适应周围的设计。可以将多个版本发布到不同的站点并针对不同的受众。开发人员可以使用 RESTful API、自定义 CSS 和 JS 事件处理程序来扩展这些应用程序。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。