应用程序开发平台 - 最热门应用 - 萨尔瓦多

Andromo

andromo.com

Andromo 是一家拥有 10 多年历史的公司，是世界上第一家基于 Flutter 的移动应用构建器。 Flutter技术允许您快速向平台添加几乎任何功能，使开发机会几乎无限。由于该平台的灵活性，我们创建了一个移动应用程序构建器，其中提供了市场上本机 iOS 和 Android 应用程序中内容货币化最多的选项。创建移动应用程序以实现盈利，并为自己创建移动应用程序，而无需具备编码知识。您是博主、音乐家、设计师、摄影师，但您不知道如何编码？没问题！一石二鸟：将你喜欢的内容包装在应用中，获得额外的用户渠道；使用 Andromo 货币化工具将您的内容货币化。创建一家初创公司并想要快速制作 MVP 来快速、廉价且高效地测试您的想法？使用安德罗莫。如果您是一名开发人员，需要快速为您的想法/目标创建一个优秀的移动应用程序，欢迎来到 Andromo！小企业主想要快速为您的客户创建一个轻型应用程序，而不需要沉浸在科学中 - 与我们一起做吧！ - 在 Andromo 上制作应用程序需要多少研究？ - 观看我们的 7 分钟视频“如何快速制作应用程序”，您就可以构建应用程序了。 https://youtu.be/ht4SlMhEjvU 想要了解如何在应用程序中设置广告、将应用程序添加到 App Store 并进行推广？ 我们针对每个主题都提供了小型视频教程，可帮助您快速找到这些问题的答案。 Andromo Academy - 网站上的一个部分，您可以在其中了解如何创建、推广移动应用程序并从中获利。小视频附有文字说明。为方便起见，该材料分为多个级别：初级、专业和高级。 Easy-start - 这是一组应用程序模板，适用于内容应用程序部分中的 11 个流行主题，每个主题三个选项，以及适用于 Shopify 商店所有者的电子商务模板。我们一直在添加新的！ 该模板是一个现成的移动应用程序。选择您喜欢的内容，将其添加到您的仪表板，用您自己的内容替换内容，然后单击“构建！”甚至可能需要不到 7 分钟的时间。 - 什么是移动应用货币化？ - 假设你喜欢音乐。使用铃声或您的曲目创建应用程序并设置货币化。当用户在您的应用中浏览声音时，他们会观看广告 - 这就是您的货币化。此外，还提供独家内容的付费访问组件。 用户喜欢您的内容。您将赢得尝试 Andromo 并加入我们令人难以置信的旅程！