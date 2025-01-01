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申请人跟踪系统 (ATS) 是招聘人员、人力资源团队和招聘经理用来简化寻找、筛选和管理求职者的流程的软件工具。这些系统使企业能够创建和分发职位发布、分析简历中的相关信息、安排面试以及收集候选人详细信息（包括求职信和推荐信）。他们还自动执行诸如面试安排、通知候选人后续步骤以及发送警报等任务。 ATS 解决方案在跟踪招聘时间和招聘成本等招聘指标方面发挥着至关重要的作用，使公司能够优化其招聘流程并提高招聘软件的投资回报。 领先的申请人跟踪软件通常与更广泛的招聘功能集成，例如工作委员会和职业网站发布、候选人搜寻、简历解析、员工推荐评估、申请人筛选、招聘营销、面试安排、候选人关系管理、入职和招聘数据分析。一些 ATS 平台还可能包括候选人关系管理功能，可帮助招聘人员通过电子邮件营销、日程安排和持续沟通等功能主动识别和培养潜在候选人。