申请人追踪系统 - 最热门应用

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申请人跟踪系统 (ATS) 是招聘人员、人力资源团队和招聘经理用来简化寻找、筛选和管理求职者的流程的软件工具。这些系统使企业能够创建和分发职位发布、分析简历中的相关信息、安排面试以及收集候选人详细信息（包括求职信和推荐信）。他们还自动执行诸如面试安排、通知候选人后续步骤以及发送警报等任务。 ATS 解决方案在跟踪招聘时间和招聘成本等招聘指标方面发挥着至关重要的作用，使公司能够优化其招聘流程并提高招聘软件的投资回报。 领先的申请人跟踪软件通常与更广泛的招聘功能集成，例如工作委员会和职业网站发布、候选人搜寻、简历解析、员工推荐评估、申请人筛选、招聘营销、面试安排、候选人关系管理、入职和招聘数据分析。一些 ATS 平台还可能包括候选人关系管理功能，可帮助招聘人员通过电子邮件营销、日程安排和持续沟通等功能主动识别和培养潜在候选人。
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Manatal
manatal.com
Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Sesame HR
sesamehr.es
芝麻人力资源是一款人力资源管理软件，简化并自动化人力资源流程，便于管理员工信息和提升工作效率。
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor是一款云端招聘软件，提供简化的招聘流程，支持职业网站建设、匿名招聘和候选人管理，适合中型企业使用。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn是一款云端招聘软件，简化人员配备和招聘过程，结合申请人跟踪与客户关系管理功能。支持数据自动化和移动访问。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
BrightMove
brightmove.com
BrightMove是一款基于云的申请者跟踪系统，专为招聘人员和候选人设计，提供自动化工作流和自定义功能，简化招聘过程。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire是一个人才获取平台，提供350多万名专业人士的联系方式，支持通过浏览器扩展提取数据，方便招聘和营销使用。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM是一款用于招聘机构的申请人跟踪系统，具备简历解析、移动应用和电子邮件集成功能。
Loxo
loxo.co
Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
Workstream
workstream.us
Workstream是针对小时工的HR、工资和招聘平台，帮助企业简化HR任务、招聘和支付团队。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee是一款申请人跟踪系统（ATS），帮助企业简化招聘流程，管理职位发布和候选人申请。提供网站建设和数据隐私合规支持。
GoHire
gohire.io
GoHire 是一个招聘平台，帮助企业简化招聘流程，管理职位、候选人和面试，提高招聘效率。
JobAdder
jobadder.com
JobAdder是一个云端招聘管理平台，帮助招聘机构和人力资源团队简化职位发布、候选人跟踪及沟通管理。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva是一款招聘和人员配置管理平台，提供申请人跟踪和数据管理功能，旨在优化招聘流程。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
factoHR
factohr.com
factoHR是一款全面的云端HR薪资软件，提供招聘、离职、绩效管理等功能，帮助企业高效管理人力资源。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款申请人跟踪系统（ATS），旨在简化招聘流程，提供可定制的工作流和实时分析，提升团队协作和效率。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一个视频面试平台，提供预录和实时面试工具，支持多语言和时区，助力各类企业快速高效招聘。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。
Gem
gem.com
Gem是一款AI驱动的招聘平台，帮助团队提高效率、快速招聘并节省成本，支持多种招聘功能与现有ATS集成。
JOIN
join.com
Join.com 是一款免费的招聘与申请追踪软件，帮助中小企业优化招聘流程，创建职位广告，并集中管理招聘工作。
WebHR
web.hr
WebHR是一款基于云的人力资源软件，提供从招聘到退休的员工管理功能，旨在优化中小企业的人力资源流程。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
Harri
harri.com
Harri是一个为餐饮和酒店行业提供员工管理、招聘和沟通工具的平台，旨在简化团队运营和提升员工体验。
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow是一款现代化的候选人跟踪软件和招聘CRM，旨在简化招聘流程，提高招聘人员的效率。
Queros
app.qureos.com
Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。
Access
theaccessgroup.com
Access是一款商业管理软件，帮助用户改进软件使用方式，提升员工在重要事务上的自由度，服务超过100,000个客户。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin是一款集成了客户关系管理、申请跟踪和人力资源管理的AI平台，旨在提高招聘效率和数据分析能力。
Comeet
comeet.co
Comeet是一款云端应用程序追踪和招聘平台，专为中小型高增长企业设计，提供招聘团队所需的协作、配置和自动化流程。
Eddy
eddy.com
Eddy是一个适合小型企业的全能HR和工资管理平台，简化员工招聘、入职、管理和薪资支付的过程。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一个综合人力资源平台，管理员工体验并优化人力资源流程，提供个性化的功能以满足企业需求。
Teamable
teamable.com
Teamable是一个员工推荐平台，通过员工网络简化招聘流程，帮助公司更有效地找到和推荐优秀人才。
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR是一款招聘软件，帮助企业简化招聘流程，管理候选人，跟踪申请，提升招聘效率。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit是一个免费的申请人追踪系统，帮助企业快速筛选人才，管理招聘流程，自动化任务，促进团队协作和面试安排。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue是一款强大的招聘软件，帮助招聘人员自动化整个选拔过程，创建招聘广告并管理人才库。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
Built for Teams
builtforteams.com
Built for Teams是一款人力资源软件，提供直观而强大的工具，帮助您规划、招聘、管理和留住员工。