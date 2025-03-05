申请人追踪系统 - 最热门应用 - 乌克兰

Team Engine

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选择的雇主使用团队引擎来招募，保留，参与和改善其现场劳动力。 团队发动机是一个人力资源自动化套件，可帮助成长中的公司胜任顶尖人才，并在员工敬业度中实施最佳实践。组织可以告别手动，脱节，耗时的流程，并向直观，可自定义的软件打招呼，这些软件自动执行杰出人才策略的关键，时间敏感的组成部分。 目前，由数百家成长的公司使用，团队引擎的文本优先沟通平台可以满足其在现场分布式劳动力的组织的独特需求。这是因为现场工作人员在招聘过程和日常工作中都在寻找速度和简单性。借助团队引擎，组织可以克服其行业所独有的参与挑战，以胜任和雇用最好的人，然后以一致的沟通和反馈机会来推动保留和参与。 团队引擎将帮助组织： *查找并雇用伟大的人：自动化招聘过程中的冗余任务，以便在最重要的情况下增加价值。 *激励和保留优质的员工：通过一对一结构化的新员工开始良好的开端，并有机会提供有关体验的反馈。 *执行并不断改进：在整个公司中建立联系，以完成工作，创造有效的流程并培养成长和发展的文化。 瞥见团队引擎如何帮助： *与无桌员的员工和求职者发短信 *用于时间敏感的通信的自动消息传递（例如，面试提醒和开放式登记截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的内置招聘广告 *为西班牙语者翻译通信 *一个集中式枢纽，用于组织所有招聘活动和申请人详细信息 *候选人采购的多样化以获得更大的覆盖范围