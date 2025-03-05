申请人追踪系统 - 最热门应用 - 乌克兰

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申请人跟踪系统 (ATS) 是招聘人员、人力资源团队和招聘经理用来简化寻找、筛选和管理求职者的流程的软件工具。这些系统使企业能够创建和分发职位发布、分析简历中的相关信息、安排面试以及收集候选人详细信息（包括求职信和推荐信）。他们还自动执行诸如面试安排、通知候选人后续步骤以及发送警报等任务。 ATS 解决方案在跟踪招聘时间和招聘成本等招聘指标方面发挥着至关重要的作用，使公司能够优化其招聘流程并提高招聘软件的投资回报。 领先的申请人跟踪软件通常与更广泛的招聘功能集成，例如工作委员会和职业网站发布、候选人搜寻、简历解析、员工推荐评估、申请人筛选、招聘营销、面试安排、候选人关系管理、入职和招聘数据分析。一些 ATS 平台还可能包括候选人关系管理功能，可帮助招聘人员通过电子邮件营销、日程安排和持续沟通等功能主动识别和培养潜在候选人。
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Keka HR
keka.com
招聘不仅是一步成就，因为它涉及整个旅程的各种复杂阶段。找到合适的人才是建立成功的商业环境的垫脚石。因此，Keka将为您提供令人敬畏的功能，例如多平台候选候选采购，技术评估，记分卡等，这些功能将帮助您在Keka的申请人跟踪系统中提供未来的耐心招聘体验。 Keka HR是一个人的推动者。它可以使人们的流程自动化并帮助建立积极进取的工作场所文化，从而将您的公司从善良转变为伟大。借助Keka，您可以培养一种适应，发展和规模的高性能文化，从而使您的团队更加有效。作为中小型企业人力资源技术的领导者，Keka多才多艺，适合所有行业。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Eddy
eddy.com
对于电子表格已无法满足需求的小型企业来说，Eddy 是理想的一体化人力资源和薪资平台。它提供了您所需的关键功能，而没有大型系统的复杂性和开销，让您有机会通过将多种工具组合成对您的业务有意义的工具来简化您的生活。与 Eddy 一起节省时间和金钱。雇用、入职、管理和支付员工工资——所有这些都在一个简单的系统中进行。
Bob HR
hibob.com
鲍勃（Bob）是人力资源平台，简化了人们的管理并为每个员工（驾驶参与，文化和生产力）进行现代化的工作经验。鲍勃（Bob）可以为您的操作方式配置 - 建造，远程或混合动力工作。它使人力资源和经理能够提高绩效和保留率，从而导致更健康，更有生产力的团队。 使用Bob，您可以使用自动化工作流程来简化核心人力资源流程，例如入职，绩效管理和薪酬管理，以提高效率，涵盖所有接触点并节省宝贵的时间。 Bob提供了可实时的可量化数据，可以为影响底线的战略决策提供信息。鲍勃（Bob）帮助充满活力的公司为员工带来了最好的成绩。 Hibob在美国，英国，欧洲，以色列和澳大利亚的敬业团队每天都在为1400多家现代，快速增长的中型企业服务。
Rippling
rippling.com
波纹为企业提供了一个经营人力资源，IT和财务的地方。它汇集了通常散布在公司的所有劳动力系统，例如工资单，费用，福利和计算机。您可以在单个系统中第一次管理和自动化员工生命周期的每个部分。例如，以入职。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘请新员工，并在90秒内建立他们的工资单，公司卡，计算机，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
薪资使领导者能够现代化人们管理人员的各个方面，以便他们可以专注于真正重要的事情：建立获胜的团队。统一的HCM解决方案确保员工数据位于一个地方，因此您无需切换平台，访问多个系统或重新关键信息。自动化乏味的工作，减轻合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和见解深入了解您的业务。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是现代劳动力的全球人民平台。 Dayforce是企业HCM解决方案，将工资单，人力资源，福利，人才管理，劳动力管理等组合在单个云应用程序中，以供电当今的无限劳动力。 Dayforce帮助提供经验，以帮助组织解锁其全部劳动力潜力，并充满信心地运作，无论他们在世界上的运作方式如何。 Dayforce总部位于多伦多，安大略省和明尼苏达州的明尼阿波利斯，全球运营。该公司的品牌承诺使工作生活变得更好，这不仅是对客户的承诺，而且对自己的人民和社区的日常工作所做的承诺。 关键产品领域： * hris *全球工资单，按需工资 * 好处 *劳动力管理，包括时间和出勤和任务管理 *人才获取，包括招聘和入职 *人才管理，包括绩效管理，继任计划，薪酬管理，参与调查和集成学习管理系统 *高级报告，分析和仪表板 *通过Dayforce Mobile应用程序人力资源自助服务
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 这款软件允许公司通过简化和自动化来数字化人力资源部门的日常流程。 Sesame HR 是经理、高管和人力资源经理的重要盟友，可以帮助他们节省流程时间并集中精力改善员工体验。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完成。此外，它还允许您创建入职任务列表并将其分配给各个人员。您可以收集所有必要的信息并创建员工档案（充实到目录中），管理对员工信息和文档的访问权限等。人力资源软件还可以完全照顾员工的休假、员工和经理的自助服务员工提出请求、经理批准工作流程、团队和整个组织的休假报告，可以快速查看即将到来的休假、缺勤趋势等。 Android 和 iOS 应用程序使您能够随时随地执行重要操作。 Freshteam 是 Freshworks 产品系列的一部分，其产品包括 Freshdesk 客户支持软件、Freshservice IT 服务管理软件、Freshsales CRM 软件等——在全球拥有超过 150,000 家企业，包括思科、本田、Chargebee、大西洋月刊、JCDecaaux 和药易。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少为 10 亿美元。
Webrecruit
webrecruit.co
雇用优秀的候选人。减少开支。提高洞察力。利用最好的 ATS 软件和广告解决方案更快地交付更好的结果。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是获取网络上任何人的联系信息的最佳、最简单的方法。无论您是招聘人员、采购人员、销售经理还是营销经理，您都必须准备好 SignalHire。在 SignalHire 上收集来自网络各地的 3.5 亿多个个人资料，使用浏览器扩展程序来发现任何人的联系方式，仅获取 100% 最新的电子邮件地址、电话号码和社交网络链接
Simplicant
simplicant.com
现代企业的招聘软件和申请人跟踪系统。 Simplicant 的招聘软件平台和申请人跟踪系统提供了一种现代、更简单的方法来更快、更经济高效地招聘人才。从多个来源寻找顶尖人才，组织和安排面试，管理人才关系并做出数据驱动的招聘决策。
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
通过专为现代劳动力设计的企业级招聘平台超越申请人跟踪系统 (ATS)。 SmartRecruiters 的人才获取套件提供吸引、选择和雇用优秀人才所需的一切。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一个全球招聘平台，帮助快速发展的公司寻找、吸引和聘用世界上最优秀的人才。我们的算法根据雇主在国家、地区和时区的具体要求以及尖端工具和解决方案立即将雇主与人才进行匹配，以识别他们的下一次招聘并管理他们的招聘流程。只需定义您理想的候选人资料，然后坐下来，让 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才会被自动邀请申请您的职位，您还可以通过个性化电子邮件与相关人才互动，以提高您的申请率。专为分布式团队设计：将您的招聘支出减少高达 80%，并使用旨在将您的招聘时间减少 72% 的专有工具无缝协作进行招聘。借助 Snaphunt，您可以从超过 400 万求职者的人才库和超过 3 亿名专业人士的采购范围中快速招聘现场、混合或远程职位。该平台自动生成自定义职位描述、一键候选人回复管理、预先录制的视频面试、面试安排、面试问题生成器、自动反馈收集、自动背景检查等。每一步招聘的洞察力：招聘是否适合文化？ Snaphunt 的专有评估“Snapsych”基于适合现代工作场所的既定心理测量模型。该平台还分享有关薪资和通知期的见解，以便您从一开始就可以找到最优秀的人才。要了解 Snaphunt 如何帮助您实现招聘目标，请访问：https://snaphunt.com/employers
softgarden Employers
softgarden.io
Softgarden 人才招聘套件使您能够为您的组织吸引和雇用最优秀的候选人。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免费 ATS 之一，通过有效的协作、简历解析器以及简单的面试安排和提醒，帮助您更快地挑选顶尖人才。
StaffingSoft
staffingsoft.com
面向招聘人员和人力资源专业人员的招聘软件。 StaffingSoft 是一个企业范围内的申请人跟踪系统，提供全套工具，可有效集成和简化全球候选人、员工和外部供应商的人才招聘、保留和管理。您将有机会与我们建立长期合作伙伴关系，以促进您的生产力和成长。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可定制的 HR 软件，可让您专注于员工和明智的决策。探索我们的解决方案并预订免费演示。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最强大、最完整的招聘软件，专为想要掌握最新人力资源知识的招聘人员而设计。自 2013 年进入市场以来，拥有 300 多家客户和 3,400 多名招聘人员，Talent Clue 已成为他们不可或缺的工作工具。自动化整个选择过程。通过我们广泛的 Multiposter 创造有吸引力的工作机会并扩大宣传范围。直观地管理流程并创建由详细报告支持的统一人才库。
TalentLyft
talentlyft.com
招聘软件将申请人跟踪系统、招聘营销、采购和人才 CRM 解决方案集成在 1 个平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基于 SaaS 的申请人跟踪和人才管理解决方案的领先提供商，这些解决方案专为分散的小时工而构建。我们的移动优先平台简化了从招聘到保留的流程，从招聘、聘用、培训到敬业度，改变雇主跟踪小时工的方式。许多最知名的全球品牌都信赖 TalentReef 提供优化和推动其人才管理流程所需的可行见解。
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare 的使命是帮助企业在招聘方面取得卓越成就。我们提供最新的人力资源技术来轻松管理和招聘人才。
TalentWall
talentwall.io
TalentWall 将您的候选人管道转换为可视卡墙，实时反映所有 Greenhouse 候选人数据。它为您的招聘经理提供了更高的透明度，与您的团队更好地协作，并且永远不会再忽视正在处理的候选人。
Talexio
talexiohr.com
Talexio 是一套完整的人力资源套件，适合希望提高工作效率的人力资源、招聘和薪资专业人员。 Talexio 灵活的基于云的解决方案使组织能够完全控制其人力资源流程。通过自动化，易于使用的 Talexio 可以节省您的时间，同时还降低内部流程的成本。 Talexio 是一个可扩展的解决方案，适合任何行业内任何规模的企业；这样您就可以随着业务的发展而减少担心。
Team Engine
teamengine.io
选择的雇主使用团队引擎来招募，保留，参与和改善其现场劳动力。 团队发动机是一个人力资源自动化套件，可帮助成长中的公司胜任顶尖人才，并在员工敬业度中实施最佳实践。组织可以告别手动，脱节，耗时的流程，并向直观，可自定义的软件打招呼，这些软件自动执行杰出人才策略的关键，时间敏感的组成部分。 目前，由数百家成长的公司使用，团队引擎的文本优先沟通平台可以满足其在现场分布式劳动力的组织的独特需求。这是因为现场工作人员在招聘过程和日常工作中都在寻找速度和简单性。借助团队引擎，组织可以克服其行业所独有的参与挑战，以胜任和雇用最好的人，然后以一致的沟通和反馈机会来推动保留和参与。 团队引擎将帮助组织： *查找并雇用伟大的人：自动化招聘过程中的冗余任务，以便在最重要的情况下增加价值。 *激励和保留优质的员工：通过一对一结构化的新员工开始良好的开端，并有机会提供有关体验的反馈。 *执行并不断改进：在整个公司中建立联系，以完成工作，创造有效的流程并培养成长和发展的文化。 瞥见团队引擎如何帮助： *与无桌员的员工和求职者发短信 *用于时间敏感的通信的自动消息传递（例如，面试提醒和开放式登记截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的内置招聘广告 *为西班牙语者翻译通信 *一个集中式枢纽，用于组织所有招聘活动和申请人详细信息 *候选人采购的多样化以获得更大的覆盖范围
Teamable
teamable.com
招聘的未来，就在今天。 寻找优秀人才并与之互动。无论是被动采购、培育和消息传递，还是推荐，我们都能帮助公司为其团队聘用合适的人才。
Teamtailor
teamtailor.com
无论您每年招聘一名员工还是数千名员工，Teamtailor 都是公司和候选人喜爱的一体化招聘软件。我们易于使用、以候选人为中心的软件为您提供更好地招聘所需的所有工具，包括自动触发器、分析、生成人工智能、匿名招聘、完全可定制的招聘工作流程、易于构建的职业网站等等更多的。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招聘软件将强大的申请人跟踪 (ATS) 和客户关系 (CRM) 功能结合到一个招聘解决方案中，旨在简化招聘和招聘团队的招聘流程，起价为每月 67.15 美元/用户。 Top Echelon 自动化许多申请人跟踪功能，例如简历解析、电子邮件解析、批量简历上传、自定义字段、自定义工作流程、导入/导出电子表格、重复检查、记录合并、标记、全文搜索、半径搜索和可选的候选人门户。为了帮助管理招聘流程，Top Echelon 提供了 CRM 功能，可在整个招聘生命周期中与候选人进行沟通，包括自定义管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、活动规划器、电子邮件模板、自定义活动、报告、通知系统等。所有这些都包含入职、培训和支持，无需额外付费。
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
下一代 ATS，空缺填充器使招聘人员能够快速提供最佳的候选人体验。它自始至终实现自动化和品牌化，配备了代理模块、人才库、招聘请求、SJT 和测试、背景调查、推荐信、视频筛选和入职等工具，所有这些都以强大的 BI 分析套件为基础。与空缺填充者合作，您将拥有自己的客户经理、英国用户和候选人支持以及与您的人力资源系统的集成。还有更多！
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
Viterbit
viterbit.com
Viterbit 是一个人才招聘平台。现在，公司可以使用数据不断优化招聘流程的各个方面，从而降低招聘成本和时间。
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR 是美国发展最快的小型企业申请人跟踪系统。 VIVAHR 让您可以轻松地 - 发布职位 - 管理候选人 - 与团队成员协作 - 运行报告/见解 就这么简单！首先向 50 多个招聘网站免费发布招聘信息。新客户平均 6 分钟内就能找到工作。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一个屡获殊荣的端到端招聘平台，它将创新软件与您所需的实践专家支持相结合，让您充满信心地发展您的团队。超过 18,000 家企业信赖 Wizehire 来帮助其团队发展。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 Workable 与所有主要招聘网站紧密集成，并提供最佳招聘团队所需的所有功能。 Workable HR 通过高度可配置的系统实现端到端员工管理，该系统可以在一个地方安全地处理员工数据、管理休假、与工资单集成等。 Jobs by Workable 是一个招聘委员会，它将数百万候选人与由 Workable 驱动的公司的工作机会联系起来。 Workable 已帮助 100 多个国家/地区的 27,000 多家公司寻找、雇用和管理顶尖人才。我们在人力资源和招聘方面实现了前所未有的生产力提高，确保我们的客户在快速发展的技术领域保持领先地位。
Workstream
workstream.us
Workstream是小时员工队伍的领先人力资源，工资单和招聘平台。它的智能技术简化了人力资源任务，因此特许经营权和企业主可以快速移动，降低人工成本并简化运营（都在一个地方）。前50个快速服务餐厅品牌中有46个（包括汉堡王，吉米·约翰（Jimmy John），塔科·贝尔（Taco Bell））在Workstream上以雇用，保留和支付他们的团队。
WorkTaps
worktaps.com
适用于小时工的员工推荐软件。让员工参与进来，帮助找到最优质的员工；快点。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 帮助组织识别、吸引和雇用最适合工作和组织的候选人，并使用其预测分析来预测候选人留在组织中并表现良好的概率。
YouCruit
youcruit.com
基于云的解决方案，可帮助雇主通过自动招聘板发布和招聘来寻找、管理和雇用优秀的候选人。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
Zenploy
zenploy.io
Zenploy 是一款招聘软件，使您能够在一个地方高效地管理工作机会、候选人和面试。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一个广泛的HR-Tech平台，可以解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常的人力资源操作。由Bajaj Capital，Yashraj Films，TVF，Shree Maruti，Capital Motion，Soho House，Katar Wire Products等现代组织（例如Bajaj Capital）等现代组织的信任，Zimyo提供了一系列全面的产品，包括人力资源和薪酬，出勤，表现，绩效，出勤，绩效，出勤，绩效，绩效，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，绩效，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，出勤率，绩效，，绩效，出勤，绩效，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，出勤，表现申请人跟踪，参与度，LMS和50多个模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营，运行无错误的工资，按时付费，跟踪员工出勤，板上/校外员工，跟踪员工绩效，解析简历，发送报价信件以及做更多的事情。 Zimyo有什么给您的？ *员工敬业度：员工脉冲调查；点对点直接和小组聊天；公告，讨论论坛和民意调查；幸福指数；匿名反馈； Helpdesk＆Tickeing *核心人力资源：员工数据管理；员工自我服务；文件和政策；员工入职；员工卸货；人力资源分析和报告 *工资单：工资核算自动化；费用管理和支出；法定合规管理；多实体工资 *时间与出勤：出勤管理；地理和地理围栏；花名册管理；出勤提醒；现场旅行管理 *绩效管理软件：OKRS；评论（KRA/KPI）；连续反馈；一对一；薪酬和评估管理 *招聘管理软件：候选人管理；人才池管理；访谈日程安排和基于技能的评级反馈；自定义招聘过程流动；技能评估；恢复解析；为了采购的工作委员会集成 此外，Zimyo HRMS提供全天候的客户支持，以及时解决您的查询。
Voyse
voyse.io
通过展示您出色的工作文化来创造难忘的候选人体验。通过 Voyse Digital 职位描述，为您的企业和使其与众不同的人员敞开大门。
Rytfit.ai
rytfit.ai
通过 Rytfit.ai 告别笨重、过时的人力资源流程，采用现代人力资本管理方法。 Rytfit 是一个人工智能驱动的劳动力管理平台，提供全面的解决方案，旨在帮助组织有效且高效地管理其劳动力。将人才招聘提升到一个新的水平 – Rythire 是根据您组织的需求量身定制的。输入任何职位名称即可在几秒钟内加速您创造就业机会。 Rytfit 的语义模型允许组织在短短 7 天内从 Hi 转变为 Hire。 RytHire平台具有消除人工招聘任务、简化招聘流程等特点。建立劳动力、重新规划员工并提高保留率 - RytEngage 模块允许组织识别和培养新角色的内部人才，促进增长和机会文化。衡量重要事项 - RytMeasure 模块提供了一个用于目标设置和实时跟踪的集中中心。该平台允许组织将其员工队伍与整体业务战略结合起来，并推动更好的业务成果。通过我们的一体化解决方案简化您的人力资源流程、吸引您的员工并推动成果。无论您是小型企业还是大型企业，我们的解决方案都可以帮助您实现劳动力管理目标并改进整体流程。
Screenloop
screenloop.com
Screenloop 是终极人才运营平台，可方便地将下一代 ATS 与人工智能驱动的解决方案和自动化相结合，包括自我调度、人工智能记事本、背景调查、分析、招聘质量等，全部集中在一个地方。它为人力资源、人才和人事专业人士以及初创企业、小型和大型企业的招聘团队提供服务。
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft 提供了一种经济实惠、用户友好的一体化招聘解决方案，专为满足成长型公司的需求而量身定制。我们的综合软件简化了整个招聘流程，用直观的功能取代了耗时的手动任务，使招聘人员和招聘经理能够更快、更高效地寻找、评估和聘用顶尖人才。
Jobilla
jobilla.com
Jobilla 的数字招聘解决方案为企业和候选人提供高效的人才招聘体验。我们提供个性化策略来吸引被动候选人、降低招聘成本并加快招聘流程，同时为候选人提供一种找到与其技能和兴趣相符的工作的方法。通过使用 Jobilla，企业和候选人只需点击几下鼠标即可准确获得他们想要的东西——他们想要的方式和时间。潜在的。实现了。
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) 是一个帮助餐厅、酒店和零售商更快地招聘和入职员工的平台。我们在几分钟内将运营商和招聘经理与合格人才联系起来，帮助企业大幅加快招聘流程。
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie 是一款招聘软件（申请人跟踪系统 (ATS)），它使用语言模式识别和人工智能。自动筛选候选人，重新输入简历并跟踪他们相对于职位位置的位置。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招聘 CRM 和 ATS，适用于快速发展的招聘和人力资源公司。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一个现代化的人力资源系统，包含管理员工整个旅程所需的一切。免费试用 14 天！
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的强大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我们也会为您提供访问权限。为您的组织增添一些才华，并实现人力资源和谐。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一个灵活的平台，允许公司在一个地方轻松管理所有人力资源和薪资需求。通常，公司声称他们有此功能，但他们只有连接的能力，从而造成瓶颈并减慢运营速度。快来测试我们的平台，看看为什么它真正最适合您的业务。
Tapflow
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Tapflow 可帮助招聘人员在几分钟内从 LinkedIn 找到杰出人才。 Tapflow 的智能算法无需在 LinkedIn 上进行大量手动过滤和单独评估个人资料，而是可以立即查明任何职位的热门个人资料。