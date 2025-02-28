申请人追踪系统 - 最热门应用 - 土耳其

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申请人跟踪系统 (ATS) 是招聘人员、人力资源团队和招聘经理用来简化寻找、筛选和管理求职者的流程的软件工具。这些系统使企业能够创建和分发职位发布、分析简历中的相关信息、安排面试以及收集候选人详细信息（包括求职信和推荐信）。他们还自动执行诸如面试安排、通知候选人后续步骤以及发送警报等任务。 ATS 解决方案在跟踪招聘时间和招聘成本等招聘指标方面发挥着至关重要的作用，使公司能够优化其招聘流程并提高招聘软件的投资回报。 领先的申请人跟踪软件通常与更广泛的招聘功能集成，例如工作委员会和职业网站发布、候选人搜寻、简历解析、员工推荐评估、申请人筛选、招聘营销、面试安排、候选人关系管理、入职和招聘数据分析。一些 ATS 平台还可能包括候选人关系管理功能，可帮助招聘人员通过电子邮件营销、日程安排和持续沟通等功能主动识别和培养潜在候选人。
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Paycor
paycor.com
薪资使领导者能够现代化人们管理人员的各个方面，以便他们可以专注于真正重要的事情：建立获胜的团队。统一的HCM解决方案确保员工数据位于一个地方，因此您无需切换平台，访问多个系统或重新关键信息。自动化乏味的工作，减轻合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和见解深入了解您的业务。
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近3,000个组织招募，坡道，认识和留住员工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以来，成千上万的公司可以通过在员工旅程的每个阶段增强人们的能力来最大化人才。 ClearCompany集成了数据驱动的最佳实践，专家知识的内容以及量身定制的软件工具，以招募，坡道，识别和保留员工，团结人员和流程以取得业务成功。当人力资源拥有准确计划，执行人们的计划所需的工具时，才能实现人才的最大化，并故意建立文化 - 这些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一个全光谱的人才管理平台，可通过团结人员，平台和流程来帮助组织实现其任务，以最大程度地提高员工的才华。它独特的方法使公司任务成为每个客户人才流程的中心。作为唯一统一招聘，入职，绩效管理和员工参与度的人力资源软件提供商，ClearCompany平台为整个员工生命周期的组织提供了支持。
Teamable
teamable.com
招聘的未来，就在今天。 寻找优秀人才并与之互动。无论是被动采购、培育和消息传递，还是推荐，我们都能帮助公司为其团队聘用合适的人才。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一个申请人跟踪系统和招聘平台，适用于准备实现高增长的中小型公司。这个屡获殊荣的基于云的平台具有极高的协作性，为招聘团队提供简单易用的设计、动态可配置性、自动化工作流程等等。 Comeet 是企业级且功能丰富。非常适合采购、协调、沟通、共享、安排、准备、参与、评估、招聘和报告。
Keka HR
keka.com
招聘不仅是一步成就，因为它涉及整个旅程的各种复杂阶段。找到合适的人才是建立成功的商业环境的垫脚石。因此，Keka将为您提供令人敬畏的功能，例如多平台候选候选采购，技术评估，记分卡等，这些功能将帮助您在Keka的申请人跟踪系统中提供未来的耐心招聘体验。 Keka HR是一个人的推动者。它可以使人们的流程自动化并帮助建立积极进取的工作场所文化，从而将您的公司从善良转变为伟大。借助Keka，您可以培养一种适应，发展和规模的高性能文化，从而使您的团队更加有效。作为中小型企业人力资源技术的领导者，Keka多才多艺，适合所有行业。
JotForm
jotform.com
在全球超过2500万用户的信任下，Jotform的强大形式和无代码工具的套件足以适合小型企业，并且足以适应企业。 Jotform帮助组织从忙碌到使用条件逻辑，接受付款，生成报告，自动化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的产品使任何团队都可以简化其流程。这些选项是无限的，因为Jotform的10,000个模板，数百个集成和近400个小部件。 Jotform为您的组织提供了解决方案；我们强大的表格完成了！
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的强大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我们也会为您提供访问权限。为您的组织增添一些才华，并实现人力资源和谐。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招聘 CRM 和 ATS，适用于快速发展的招聘和人力资源公司。
CVViZ
cvviz.com
CVViZ 是一款现代人工智能招聘软件，可帮助您更快地招聘顶尖人才。 CVViZ 已与全球近 2000 个招聘网站集成。我们的推荐引擎根据工作行业、工作角色和工作地点推荐最佳的工作委员会。用于简历筛选的人工智能将合适的候选人与合适的工作相匹配。
Queros
app.qureos.com
我们的职位描述生成器允许您创建精心设计的职位描述，准确反映该职位的职责和要求。 使用我们的工具，您可以自定义职位描述以匹配您公司的语气，帮助您吸引适合您组织的合适候选人。 使用我们的职位描述生成器创建专业、详细的职位发布，在竞争激烈的就业市场中脱颖而出，从而节省时间和精力。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Rippling
rippling.com
波纹为企业提供了一个经营人力资源，IT和财务的地方。它汇集了通常散布在公司的所有劳动力系统，例如工资单，费用，福利和计算机。您可以在单个系统中第一次管理和自动化员工生命周期的每个部分。例如，以入职。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘请新员工，并在90秒内建立他们的工资单，公司卡，计算机，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生产或销售计算机“软件即服务”(Saas) 的企业。该软件充当申请人跟踪系统，用于处理职位申请。它包括用于雇主品牌的职业网站编辑系统、用于采购（人员）（也称为招聘）的插件、就业网站集成、电子邮件和日历同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公开推出后的 4 个月内吸引了全球 1000 多家中小企业 (SME) 和招聘机构。
Team Engine
teamengine.io
选择的雇主使用团队引擎来招募，保留，参与和改善其现场劳动力。 团队发动机是一个人力资源自动化套件，可帮助成长中的公司胜任顶尖人才，并在员工敬业度中实施最佳实践。组织可以告别手动，脱节，耗时的流程，并向直观，可自定义的软件打招呼，这些软件自动执行杰出人才策略的关键，时间敏感的组成部分。 目前，由数百家成长的公司使用，团队引擎的文本优先沟通平台可以满足其在现场分布式劳动力的组织的独特需求。这是因为现场工作人员在招聘过程和日常工作中都在寻找速度和简单性。借助团队引擎，组织可以克服其行业所独有的参与挑战，以胜任和雇用最好的人，然后以一致的沟通和反馈机会来推动保留和参与。 团队引擎将帮助组织： *查找并雇用伟大的人：自动化招聘过程中的冗余任务，以便在最重要的情况下增加价值。 *激励和保留优质的员工：通过一对一结构化的新员工开始良好的开端，并有机会提供有关体验的反馈。 *执行并不断改进：在整个公司中建立联系，以完成工作，创造有效的流程并培养成长和发展的文化。 瞥见团队引擎如何帮助： *与无桌员的员工和求职者发短信 *用于时间敏感的通信的自动消息传递（例如，面试提醒和开放式登记截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的内置招聘广告 *为西班牙语者翻译通信 *一个集中式枢纽，用于组织所有招聘活动和申请人详细信息 *候选人采购的多样化以获得更大的覆盖范围
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Loxo
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Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - 经过验证的联系信息，例如个人电子邮件和手机号码 - 借助 Loxo 的 AI 助手 Copilot 实现即时 AI 采购、排名和匹配 更不用说...Loxo 也是唯一一款配备专为招聘人员设计的销售 CRM 的招聘软件 — 这意味着您可以进行业务开发活动在您完成其余工作流程的同一位置进行。真正的胜利在这里？这些市场领先的产品均设计为无缝协作，使您工作的每一步都更加高效并减少出错的空间。全球超过 13,200 个高管猎头、RPO、专业招聘和人员配置团队已成为 Loxo 的招聘机器。但这到底意味着什么？ - 整个人才生命周期的成本降低了 74%，包括采购和雇用成本。 - 由于采购和工作流程自动化，招聘时间缩短了 85%。 - 98% 的客户满意度。
Zoho Recruit
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更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
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招聘变得简单。赢得候选人的心并将招聘过程中的挫败感化为无缝流程。 Jobylon 是一款用户友好的招聘软件，专注于令人惊叹的招聘广告，以更好地展示您的雇主品牌。
Skillate
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Skillate 是一款基于云的 B2B 应用程序，可帮助招聘人员利用其职业页面和惰性数据库找到与其申请最相关的候选人。完全消除了手动筛选和筛选候选者的重复性和大量工作。 NLP和深度学习算法使得匹配推荐高度准确，并且能够强化对公司招聘模式的学习以提高结果。这个强大的应用程序还将能够帮助公司进行校园招聘、招聘活动和内部人员配置。借助人工智能的支持，招聘人员可以快速关闭职位，找到最合适的候选人，并减少对外部机构的依赖。通过充分利用，Skillate 可以将招聘时间减少 50% 以上，每次招聘成本减少 30% 以上。 Skillate 被设想为一种能够持续解决招聘效率低下问题并帮助公司建立更强大团队的产品。
JobDiva
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JobDiva 是顶尖的招聘和人员配备 ATS、CRM 和 VMS，专注于您的成功！ JobDiva 为招聘人员提供无限制的人员配置和招聘解决方案免费培训，包括简历汇总和申请人跟踪。立即申请 JobDiva 的免费演示！
JazzHR
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JazzHR 招聘软件使忙碌的企业领导者能够集中和现代化他们的招聘方法。用灵活、经济实惠、以人为本的招聘技术取代耗时的手动电子表格和完整的收件箱。实时竞争顶尖人才并聘请优秀人才，以便您可以集中时间发展业务和员工。
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit 是一种基于云的人工智能招聘技术，旨在解决人才中介机构、招聘公司、猎头公司和内部人力资源部门面临的独特挑战。 iSmartRecruit 在全球 70 多个国家/地区开展业务，支持 14 种语言（包括主要欧洲语言），在轻松部署和用户友好的自动化方面表现出色。它有效地管理从候选人搜寻到入职的整个招聘工作流程。 2024年，我们的ATS、招聘CRM和猎头软件荣获知名软件评测平台的多项奖项，彰显了我们致力于提供卓越的招聘解决方案。
hireEZ
hireez.com
hideEZ 是一个屡获殊荣的端到端对外招聘平台，它集中了大大小小的招聘团队的所有招聘工作，使对外招聘变得容易。跨 8 亿多个开放网络配置文件和 45 个以上平台体验快速、简单的 AI 采购。使用模板、序列、跟踪和日历安排自动化并构建个性化招聘活动。通过我们的人才数据云，通过近乎零的管理和安全的数据中心来集中、刷新和重新发现以前孤立的数据，从而实现招聘质量。欲了解更多信息，请访问hireez.com。
Hireology
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Hireology 的 ATS 将您吸引、雇用和加入最佳团队所需的一切功能整合到一个平台中，并且在设计时考虑了您的行业。建立品牌知名度，自动化招聘流程、短信和电子邮件候选人，并通过技能测试和验证降低风险。如今，超过 7,500 家企业信赖 Hireology 来寻找和雇用他们所需的人才。
Hirebee
hirebee.ai
Hirebee 为全球招聘提供人工智能驱动的人力资源解决方案。我们利用人工智能的力量帮助中小型企业将员工人数从 2 人扩展到数千人。 Hirebee 涵盖招聘的整个价值链——从创建职位空缺到向候选人发送录用通知。我们为公司提供创新的技术解决方案。
HigherMe
higherme.com
HighMe 让您可以随时随地通过任何设备轻松查找、筛选、面试和入职员工。利用工具和技术来快速审查申请人、安排面试、管理所有招聘委员会帖子以及完成新员工的文书工作，从而减少招聘时间和成本。 HighMe 专为雇用小时工的企业（例如餐馆和零售店）而设计。通过自动求职板重新发布、移动优先申请人跟踪系统、文本到应用技术、一键式面试安排、视频求职信、品牌职业页面、自定义应用程序和基于云的文书工作，随时随地进行招聘。立即注册，每次招聘可节省 6 个小时，面试缺席率减少 67%，每年最多可节省 3,600 美元。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少为 10 亿美元。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一种强大的学习管理解决方案，可让您轻松分配培训并跟踪员工进步。它的直观课程构建器简化了内容的创建，并且预先建造的课程库提供了培训和满足您的劳动力需求。 https://auzmor.com/
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit是AI驱动的申请人跟踪系统（ATS）和招聘软件，旨在简化SMB和Enterprises的招聘过程。 该系统使招聘人员能够有效地定位，参与和登上最佳人才。 TalentRecruit提供了24x7虚拟招聘助理Erika之类的功能，该功能采用机器学习算法来根据候选数据分析来查找最匹配的候选人。 它还包括多渠道采购，有助于发现最佳人才以及有效的筛查和评估功能，以实现有效的招聘过程。 值得注意的是，TalentRecruit的ATS软件将AI用于一个强大的候选采购平台，该平台支持职业网站，工作委员会Connect和员工推荐等元素。 招聘经理Portal提供了候选信息的整体视图，有关申请的最新信息，有关个人资料的反馈，工作和提供批准的反馈等。 报价管理功能有助于获得最少的时间滞后的顶级人才。除此之外，TalentRecruit还提供用于入职，创建品牌职业网站，自动化校园招聘以及指标分析的工具，以完全控制雇用KPIS。 它还专注于培养多样性和包容性，以及在招聘平台中的敏捷性。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未来的 HCM 套件，可实现人力资源流程自动化、简化人际互动并提供可行的见解以构建更好的工作场所。为了让人力资源的一切都实现自动驾驶，我们成功地简化了整个员工生命周期的人力资源职能，为 1100 多家企业节省了数百万个小时。此计数包括来自 20 多个行业的名称 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby 等仅举几例。最好的部分？我们以零成本向用户赠送移动应用程序，帮助他们随时随地体验人力资源自动化的真正力量。我们凭借以下显着功能在人力资源软件市场中脱颖而出 - ✅ 首个受 Gmail 启发的 HR 收件箱，为您的一天提供指导 ✅ 创新的任务见解，以及时完成工作 ✅ 直观的全局搜索框，用于跟踪和访问任何信息和该系统不仅承诺，而且实际上向您展示了其真正的投资回报率。作为第一个对所有人力资源任务采取实时行动的 HCM，通过微妙的提醒来阻止积压，我们通过自动化所有操作任务来帮助您取得成功。要了解更多信息，请访问我们的网站 - https://hrone.cloud/
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
ApplicantPro
applicantpro.com
我们帮助公司更好地招聘！在这个竞争激烈且混乱的就业环境中，吸引和雇用最优秀的人才可能是一个挑战！ ApplicantPro 提供可定制的解决方案，以满足您独特的招聘需求！
RecruiterPM
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申请人跟踪系统 (ATS)、CRM、人工智能、项目管理和分析软件，用于招聘团队，提供仪表板、可定制指标/分析、全球知识共享、研究管理、员工奖励、数据仓库、API 等！
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Ashby 使人才团队能够通过可行的分析、内置最佳实践以及消除附加组件的一体化解决方案来运行世界一流的招聘流程。其影响在于实时可靠的数据、始终如一的优秀候选人和招聘人员体验以及单一事实来源。毫不妥协地整合，无限扩展。整合的一体化解决方案 Ashby 将您的 ATS、CRM、调度和分析整合到一个具有同类最佳功能的可扩展解决方案中。消除附加组件并降低招聘软件成本。培训您的团队仅使用一种工具来实施世界一流的招聘运营流程。强大的招聘分析为您的团队获取实时可靠的数据和可行的见解，以改进工作流程、与利益相关者无缝沟通并大规模推动流程改进。利用 Ashby 分析成为战略数据讲述者、预测招聘能力并跟踪和优化招聘目标的进度。消除过时的电子表格、报告构建的漫长等待时间以及对数据准确性的任何怀疑。内置最佳实践 Ashby 为您提供所需的内置结构和自动化工作流程，以促进一致、公平的招聘结果。始终提供卓越的候选人体验，同时通过经过审查的模板、可定制的警报和可共享的管道可视化节省时间。让您的团队能够专注于他们喜欢的招聘中那些有回报且富有挑战性的方面。
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为您打造的人力资源软件。直观、强大的工具旨在帮助您规划、雇用、管理和留住员工。
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通过 Rytfit.ai 告别笨重、过时的人力资源流程，采用现代人力资本管理方法。 Rytfit 是一个人工智能驱动的劳动力管理平台，提供全面的解决方案，旨在帮助组织有效且高效地管理其劳动力。将人才招聘提升到一个新的水平 – Rythire 是根据您组织的需求量身定制的。输入任何职位名称即可在几秒钟内加速您创造就业机会。 Rytfit 的语义模型允许组织在短短 7 天内从 Hi 转变为 Hire。 RytHire平台具有消除人工招聘任务、简化招聘流程等特点。建立劳动力、重新规划员工并提高保留率 - RytEngage 模块允许组织识别和培养新角色的内部人才，促进增长和机会文化。衡量重要事项 - RytMeasure 模块提供了一个用于目标设置和实时跟踪的集中中心。该平台允许组织将其员工队伍与整体业务战略结合起来，并推动更好的业务成果。通过我们的一体化解决方案简化您的人力资源流程、吸引您的员工并推动成果。无论您是小型企业还是大型企业，我们的解决方案都可以帮助您实现劳动力管理目标并改进整体流程。
Teamtailor
teamtailor.com
无论您每年招聘一名员工还是数千名员工，Teamtailor 都是公司和候选人喜爱的一体化招聘软件。我们易于使用、以候选人为中心的软件为您提供更好地招聘所需的所有工具，包括自动触发器、分析、生成人工智能、匿名招聘、完全可定制的招聘工作流程、易于构建的职业网站等等更多的。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 帮助组织识别、吸引和雇用最适合工作和组织的候选人，并使用其预测分析来预测候选人留在组织中并表现良好的概率。
WorkTaps
worktaps.com
适用于小时工的员工推荐软件。让员工参与进来，帮助找到最优质的员工；快点。
Workstream
workstream.us
Workstream是小时员工队伍的领先人力资源，工资单和招聘平台。它的智能技术简化了人力资源任务，因此特许经营权和企业主可以快速移动，降低人工成本并简化运营（都在一个地方）。前50个快速服务餐厅品牌中有46个（包括汉堡王，吉米·约翰（Jimmy John），塔科·贝尔（Taco Bell））在Workstream上以雇用，保留和支付他们的团队。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 Workable 与所有主要招聘网站紧密集成，并提供最佳招聘团队所需的所有功能。 Workable HR 通过高度可配置的系统实现端到端员工管理，该系统可以在一个地方安全地处理员工数据、管理休假、与工资单集成等。 Jobs by Workable 是一个招聘委员会，它将数百万候选人与由 Workable 驱动的公司的工作机会联系起来。 Workable 已帮助 100 多个国家/地区的 27,000 多家公司寻找、雇用和管理顶尖人才。我们在人力资源和招聘方面实现了前所未有的生产力提高，确保我们的客户在快速发展的技术领域保持领先地位。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一个屡获殊荣的端到端招聘平台，它将创新软件与您所需的实践专家支持相结合，让您充满信心地发展您的团队。超过 18,000 家企业信赖 Wizehire 来帮助其团队发展。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR 是美国发展最快的小型企业申请人跟踪系统。 VIVAHR 让您可以轻松地 - 发布职位 - 管理候选人 - 与团队成员协作 - 运行报告/见解 就这么简单！首先向 50 多个招聘网站免费发布招聘信息。新客户平均 6 分钟内就能找到工作。
Viterbit
viterbit.com
Viterbit 是一个人才招聘平台。现在，公司可以使用数据不断优化招聘流程的各个方面，从而降低招聘成本和时间。
TalentMesh
talentmesh.com
TalentMesh 平台是一个基于最新技术堆栈的直观招聘平台，可让您跟踪、自动化和增强整个招聘周期。该平台将易于使用的申请人跟踪系统与高质量的就业前测试相结合，针对您独特的招聘情况进行定制。它通过利用独特的人才数据提供超越传统招聘平台的价值，帮助您的企业： 1. 了解哪些类型的人才将推动绩效 2. 在现有申请人库中找到更多此类人才 3. 构建面试并使其专业化流程 4. 以科学精准聘用顶尖人才
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare 的使命是帮助企业在招聘方面取得卓越成就。我们提供最新的人力资源技术来轻松管理和招聘人才。
Teamdash
teamdash.com
Teamdash 是一款终极招聘软件，适用于需要工具适应流程以便更快聘用优秀团队的公司。 Teamdash 因其定制能力、用户友好性和招聘能力而受到喜爱，是旨在快速提高结果和流程的内部招聘人员的日益增长的选择。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免费 ATS 之一，通过有效的协作、简历解析器以及简单的面试安排和提醒，帮助您更快地挑选顶尖人才。
StaffingSoft
staffingsoft.com
面向招聘人员和人力资源专业人员的招聘软件。 StaffingSoft 是一个企业范围内的申请人跟踪系统，提供全套工具，可有效集成和简化全球候选人、员工和外部供应商的人才招聘、保留和管理。您将有机会与我们建立长期合作伙伴关系，以促进您的生产力和成长。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可定制的 HR 软件，可让您专注于员工和明智的决策。探索我们的解决方案并预订免费演示。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最强大、最完整的招聘软件，专为想要掌握最新人力资源知识的招聘人员而设计。自 2013 年进入市场以来，拥有 300 多家客户和 3,400 多名招聘人员，Talent Clue 已成为他们不可或缺的工作工具。自动化整个选择过程。通过我们广泛的 Multiposter 创造有吸引力的工作机会并扩大宣传范围。直观地管理流程并创建由详细报告支持的统一人才库。
TalentLyft
talentlyft.com
招聘软件将申请人跟踪系统、招聘营销、采购和人才 CRM 解决方案集成在 1 个平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基于 SaaS 的申请人跟踪和人才管理解决方案的领先提供商，这些解决方案专为分散的小时工而构建。我们的移动优先平台简化了从招聘到保留的流程，从招聘、聘用、培训到敬业度，改变雇主跟踪小时工的方式。许多最知名的全球品牌都信赖 TalentReef 提供优化和推动其人才管理流程所需的可行见解。
MyLenio
mylenio.com
MyLenio 是一个一体化平台，可让您的小型企业妥善组织，使您能够按照最佳行业标准与 Google、PayPal 和 SAP 等顶级公司合作。我们的平台将集成您的所有流程，使它们井井有条且易于管理。 MyLenio 通过帮助您在 HR + IT + 合规方面实现最高标准来简化您的业务 简化您的小型企业并组织您的公司与财富 500 强公司合作！
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hrlocker.com
HRLockeri 是一个基于云的人力资源、招聘和绩效管理系统。 HRLocker 使公司能够自动化其人员管理和招聘流程，在一处简化人力资源需求。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase——旨在为招聘经理提供支持的综合平台。轻松简化您的招聘流程，从候选人参与到评估和申请跟踪。无缝沟通、安排活动、进行远程采访并保护数据。使用 Tacitbase 体验优化的工作流程。 主要特点： 协同工作： 通过 Tacitbase 灵活的订阅计划实现无缝协作。轻松地与团队成员在候选人数据库、候选人审核和申请跟踪方面进行协作。无论身在何处，都可以分配任务、跟踪进度并保持实时通信。享受精细的权限管理以控制访问。 候选人数据库： 轻松创建、管理和存储来自各种来源的候选人。无论是来自社交媒体、电子邮件还是现有数据库，Tacitbase 都可以帮助您轻松组织候选人。使用个性化列自定义您的候选人数据库，并根据教育、经验、技能和地点等特定标准搜索潜在候选人。在一个集中位置跟踪所有候选人活动，包括评论、申请和通信。 候选人审查： 通过协作性和建设性的候选人评审来简化和加快评估流程。全面了解每位候选人的资格和工作适合性，从而加快决策速度并提高招聘质量。做出明智的选择并建立一支强大的团队。 默认邮件： 通过专用电子邮件地址与候选人进行有效沟通，将所有与候选人相关的电子邮件整合到一处。利用可定制的电子邮件模板和自动通信来节省时间、培养候选人关系并在整个招聘过程中提供个性化体验。轻松保持联系。 应用程序跟踪： 使用我们直观的基于看板的申请跟踪系统 (ATS)，在整个招聘流程中无缝跟踪候选人。定制您的招聘流程，与团队成员协作，并直接在系统内与候选人沟通。通过标签和过滤器简化招聘流程，确保高效的候选人管理和流畅的工作流程。 活动安排： 利用我们方便的活动安排功能简化面试和评估安排。创建活动、指定详细信息并直接通过 Tacitbase 向候选人发送邀请。管理日历上的所有已安排活动并向候选人发送提醒，确保无缝的招聘体验并避免安排冲突。 会议整合： 利用 Tacitbase 针对 Zoom 和 Google Meet 等流行会议平台的集成功能进行安全的远程访谈和评估。安排并邀请候选人参加虚拟面试，记录会议以供将来参考，并简化您的远程招聘活动。毫不费力地跨越距离。 高级搜索： 利用我们高级搜索过滤器的强大功能，根据特定标准（例如技能、经验、教育程度等）识别候选人。使用一系列搜索选项和过滤器优化搜索结果，节省时间并确保为每个职位空缺选择最合适的候选人。高效找到完美匹配。 数据安全： 在 Tacitbase，数据安全是我们的首要任务。我们采用强大的安全措施来保护敏感的候选人信息，包括行级安全性和定期数据备份。我们的平台符合数据保护法规，与第三方服务的集成符合严格的安全标准。将您的数据交给我们。 使用 Tacitbase 提高您的招聘成功率。释放简化工作流程、高级功能和数据驱动洞察的力量。使用 Tacitbase 体验招聘的终极优势并彻底改变您的招聘游戏！