申请人追踪系统 - 最热门应用 - 多哥

Tacitbase

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Tacitbase——旨在为招聘经理提供支持的综合平台。轻松简化您的招聘流程，从候选人参与到评估和申请跟踪。无缝沟通、安排活动、进行远程采访并保护数据。使用 Tacitbase 体验优化的工作流程。 主要特点： 协同工作： 通过 Tacitbase 灵活的订阅计划实现无缝协作。轻松地与团队成员在候选人数据库、候选人审核和申请跟踪方面进行协作。无论身在何处，都可以分配任务、跟踪进度并保持实时通信。享受精细的权限管理以控制访问。 候选人数据库： 轻松创建、管理和存储来自各种来源的候选人。无论是来自社交媒体、电子邮件还是现有数据库，Tacitbase 都可以帮助您轻松组织候选人。使用个性化列自定义您的候选人数据库，并根据教育、经验、技能和地点等特定标准搜索潜在候选人。在一个集中位置跟踪所有候选人活动，包括评论、申请和通信。 候选人审查： 通过协作性和建设性的候选人评审来简化和加快评估流程。全面了解每位候选人的资格和工作适合性，从而加快决策速度并提高招聘质量。做出明智的选择并建立一支强大的团队。 默认邮件： 通过专用电子邮件地址与候选人进行有效沟通，将所有与候选人相关的电子邮件整合到一处。利用可定制的电子邮件模板和自动通信来节省时间、培养候选人关系并在整个招聘过程中提供个性化体验。轻松保持联系。 应用程序跟踪： 使用我们直观的基于看板的申请跟踪系统 (ATS)，在整个招聘流程中无缝跟踪候选人。定制您的招聘流程，与团队成员协作，并直接在系统内与候选人沟通。通过标签和过滤器简化招聘流程，确保高效的候选人管理和流畅的工作流程。 活动安排： 利用我们方便的活动安排功能简化面试和评估安排。创建活动、指定详细信息并直接通过 Tacitbase 向候选人发送邀请。管理日历上的所有已安排活动并向候选人发送提醒，确保无缝的招聘体验并避免安排冲突。 会议整合： 利用 Tacitbase 针对 Zoom 和 Google Meet 等流行会议平台的集成功能进行安全的远程访谈和评估。安排并邀请候选人参加虚拟面试，记录会议以供将来参考，并简化您的远程招聘活动。毫不费力地跨越距离。 高级搜索： 利用我们高级搜索过滤器的强大功能，根据特定标准（例如技能、经验、教育程度等）识别候选人。使用一系列搜索选项和过滤器优化搜索结果，节省时间并确保为每个职位空缺选择最合适的候选人。高效找到完美匹配。 数据安全： 在 Tacitbase，数据安全是我们的首要任务。我们采用强大的安全措施来保护敏感的候选人信息，包括行级安全性和定期数据备份。我们的平台符合数据保护法规，与第三方服务的集成符合严格的安全标准。将您的数据交给我们。 使用 Tacitbase 提高您的招聘成功率。释放简化工作流程、高级功能和数据驱动洞察的力量。使用 Tacitbase 体验招聘的终极优势并彻底改变您的招聘游戏！