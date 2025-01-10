申请人追踪系统 - 最热门应用 - 菲律宾

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申请人跟踪系统 (ATS) 是招聘人员、人力资源团队和招聘经理用来简化寻找、筛选和管理求职者的流程的软件工具。这些系统使企业能够创建和分发职位发布、分析简历中的相关信息、安排面试以及收集候选人详细信息（包括求职信和推荐信）。他们还自动执行诸如面试安排、通知候选人后续步骤以及发送警报等任务。 ATS 解决方案在跟踪招聘时间和招聘成本等招聘指标方面发挥着至关重要的作用，使公司能够优化其招聘流程并提高招聘软件的投资回报。 领先的申请人跟踪软件通常与更广泛的招聘功能集成，例如工作委员会和职业网站发布、候选人搜寻、简历解析、员工推荐评估、申请人筛选、招聘营销、面试安排、候选人关系管理、入职和招聘数据分析。一些 ATS 平台还可能包括候选人关系管理功能，可帮助招聘人员通过电子邮件营销、日程安排和持续沟通等功能主动识别和培养潜在候选人。
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Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务中解放出来，因此我们可以一起将更多时间专注于明天的承诺。让我们一起前进吧。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪资和财务支持：轻松支付员工工资并管理税收、费用等，以便您可以继续专注于您的业务。员工福利：通过提供有价值的员工福利来吸引并留住顶尖人才，同时简化您的计划管理。 PEO 和人力资源外包：通过我们全面的人力资源外包解决方案在整个员工生命周期中为您的业务提供支持。员工体验：通过为员工提供自助人力资源、培训和财务工具来节省时间并提高准确性。集成：在您的软件和 Paychex Flex 之间自动准确地连接和共享数据。立即为您的业务选择合适的技术和支持级别，同时保持随着您的需求变化而增长的能力。了解为什么 Paychex 是最大的中小型企业人力资源公司，让我们简化您的薪资体验。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 Workable 与所有主要招聘网站紧密集成，并提供最佳招聘团队所需的所有功能。 Workable HR 通过高度可配置的系统实现端到端员工管理，该系统可以在一个地方安全地处理员工数据、管理休假、与工资单集成等。 Jobs by Workable 是一个招聘委员会，它将数百万候选人与由 Workable 驱动的公司的工作机会联系起来。 Workable 已帮助 100 多个国家/地区的 27,000 多家公司寻找、雇用和管理顶尖人才。我们在人力资源和招聘方面实现了前所未有的生产力提高，确保我们的客户在快速发展的技术领域保持领先地位。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生产或销售计算机“软件即服务”(Saas) 的企业。该软件充当申请人跟踪系统，用于处理职位申请。它包括用于雇主品牌的职业网站编辑系统、用于采购（人员）（也称为招聘）的插件、就业网站集成、电子邮件和日历同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公开推出后的 4 个月内吸引了全球 1000 多家中小企业 (SME) 和招聘机构。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 使人才团队能够通过可行的分析、内置最佳实践以及消除附加组件的一体化解决方案来运行世界一流的招聘流程。其影响在于实时可靠的数据、始终如一的优秀候选人和招聘人员体验以及单一事实来源。毫不妥协地整合，无限扩展。整合的一体化解决方案 Ashby 将您的 ATS、CRM、调度和分析整合到一个具有同类最佳功能的可扩展解决方案中。消除附加组件并降低招聘软件成本。培训您的团队仅使用一种工具来实施世界一流的招聘运营流程。强大的招聘分析为您的团队获取实时可靠的数据和可行的见解，以改进工作流程、与利益相关者无缝沟通并大规模推动流程改进。利用 Ashby 分析成为战略数据讲述者、预测招聘能力并跟踪和优化招聘目标的进度。消除过时的电子表格、报告构建的漫长等待时间以及对数据准确性的任何怀疑。内置最佳实践 Ashby 为您提供所需的内置结构和自动化工作流程，以促进一致、公平的招聘结果。始终提供卓越的候选人体验，同时通过经过审查的模板、可定制的警报和可共享的管道可视化节省时间。让您的团队能够专注于他们喜欢的招聘中那些有回报且富有挑战性的方面。
Cavall
cavall.io
Cavall 是一个申请人跟踪系统 (ATS)，它提供了理想的平台来帮助您保持井井有条，即使您有来自不同来源和跨多个部门的数千份申请。卡瓦尔的目标是促进寻找和吸引能够成为优秀员工的候选人的过程。此外，卡瓦尔的目标是通过保持招聘周期尽可能创新和高效来创造价值。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和价值观的承诺使我们被 Fast Company 评为全球最具创新力的公司之一，被《新闻周刊》评为美国最伟大的工作场所之一，并被 Top Workplaces 评为美国最佳雇主。 Paycom 在美国拥有约 36,820 名客户（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增长 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成为一家上市公司，其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 PAYC。 2020年初，该公司加入标准普尔500指数。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - 经过验证的联系信息，例如个人电子邮件和手机号码 - 借助 Loxo 的 AI 助手 Copilot 实现即时 AI 采购、排名和匹配 更不用说...Loxo 也是唯一一款配备专为招聘人员设计的销售 CRM 的招聘软件 — 这意味着您可以进行业务开发活动在您完成其余工作流程的同一位置进行。真正的胜利在这里？这些市场领先的产品均设计为无缝协作，使您工作的每一步都更加高效并减少出错的空间。全球超过 13,200 个高管猎头、RPO、专业招聘和人员配置团队已成为 Loxo 的招聘机器。但这到底意味着什么？ - 整个人才生命周期的成本降低了 74%，包括采购和雇用成本。 - 由于采购和工作流程自动化，招聘时间缩短了 85%。 - 98% 的客户满意度。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免费 ATS 之一，通过有效的协作、简历解析器以及简单的面试安排和提醒，帮助您更快地挑选顶尖人才。
ApplicantStack
applicantstack.com
ApplicantStack 是一个全方位服务的申请人跟踪系统，可自动化并简化招聘流程的所有阶段。今天开始免费试用！使用 ApplicantStack 寻找您的下一个新员工。体验面向医疗保健、专业服务、技术、制造、食品和饮料以及酒店雇主的领先招聘平台。自动化您的招聘流程（从职位发布到录取通知书）轻松发布职位、跟踪申请、筛选和筛选申请人、设置电子邮件触发器、管理合规性、向候选人发送短信等等。广泛的合作伙伴网络提供评估、背景筛选、职位分配、薪资和视频面试。快速、轻松地入职新员工 集成入职包括一个方便的新员工门户，新员工可以在其中管理文书工作，并可以电子签名和提交电子文档。管理员可以上传州和联邦表格、监控任务完成情况并设置提醒。更快地解决入职瓶颈，实现效率最大化。提供积极、适合移动设备的新员工体验，帮助他们开始投入工作并做好准备。超过 35,000 家公司使用 Swipeclock 的 HRMS 解决方案来招聘、入职和管理员工。 ApplicantStack 计划起价为 29 美元/月。立即开始免费试用，看看申请人跟踪有多么容易！
Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符合 GDPR！借助 Breezy，您将在更短的时间内做出更好的招聘决策。快来看看我们吧。
100Hires
100hires.com
用户友好的申请人跟踪系统：免费计划、Gmail 和日历集成。更快地吸引、面试和聘用最优秀的候选人。被初创公司、中小企业以及西门子和麦格纳等大公司使用。创建您的简历数据库：简历解析器、csv 导入、重复检测器。发送批量电子邮件活动。安排并进行面试，对面试官进行反馈提醒。看板可视化您的招聘渠道。 Chrome 扩展程序可从 Linkedin、Github 等导入候选人。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人才获取，包括招聘和入职 · 人才管理，包括绩效管理、继任计划、薪酬管理、敬业度调查和集成学习管理系统 · 高级报告、分析和仪表板 · 人力资源自我通过 Dayforce 移动应用程序提供服务
Eddy
eddy.com
对于电子表格已无法满足需求的小型企业来说，Eddy 是理想的一体化人力资源和薪资平台。它提供了您所需的关键功能，而没有大型系统的复杂性和开销，让您有机会通过将多种工具组合成对您的业务有意义的工具来简化您的生活。与 Eddy 一起节省时间和金钱。雇用、入职、管理和支付员工工资——所有这些都在一个简单的系统中进行。
Teamtailor
teamtailor.com
无论您每年招聘一名员工还是数千名员工，Teamtailor 都是公司和候选人喜爱的一体化招聘软件。我们易于使用、以候选人为中心的软件为您提供更好地招聘所需的所有工具，包括自动触发器、分析、生成人工智能、匿名招聘、完全可定制的招聘工作流程、易于构建的职业网站等等更多的。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
JobAdder
jobadder.com
**ATS 软件** 专为招聘机构和内部团队打造 - 所有职位、候选人、沟通和任务均通过 JobAdders 用户友好型、可自定义的仪表板进行简化。 JobAdder 是一个完全基于云的系统，为现代用户提供了完全的灵活性，可以通过任何移动设备随时随地进行招聘。 JobAdders 多样化的职位发布功能允许招聘人员将职位广告发布到 200 多个职位委员会和社交媒体平台。
Jobersy
jobersy.com
集中您的招聘流程。通过可定制的职业页面发布您的职位空缺并接收申请。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申请人跟踪系统 (ATS)。轻松管理简历，吸引来自各种来源的候选人，管理您的职业网站，与您的招聘团队协作，并生成有关您的招聘工作的报告 - 所有这些都只需一个解决方案。 Hire 帮助公司实现从发布职位到选择理想候选人的端到端招聘流程自动化。管理每一份简历。简历流入 Hire 并被解析为格式一致的候选人资料。与招聘团队合作。招聘经理和面试官可以直接从电子邮件和日历中提供候选人反馈并接受面试请求。衡量您的招聘成功：在 Trakstar Insights 中生成包含基准测试的报告，帮助您识别招聘流程中的瓶颈以及您与类似同行群体的比较情况。产品说明 Hire 是 Trakstar 的申请人跟踪系统。管理招聘流程的每一步，从招聘人才到选择合适的候选人。
StaffingSoft
staffingsoft.com
面向招聘人员和人力资源专业人员的招聘软件。 StaffingSoft 是一个企业范围内的申请人跟踪系统，提供全套工具，可有效集成和简化全球候选人、员工和外部供应商的人才招聘、保留和管理。您将有机会与我们建立长期合作伙伴关系，以促进您的生产力和成长。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可定制的 HR 软件，可让您专注于员工和明智的决策。探索我们的解决方案并预订免费演示。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最强大、最完整的招聘软件，专为想要掌握最新人力资源知识的招聘人员而设计。自 2013 年进入市场以来，拥有 300 多家客户和 3,400 多名招聘人员，Talent Clue 已成为他们不可或缺的工作工具。自动化整个选择过程。通过我们广泛的 Multiposter 创造有吸引力的工作机会并扩大宣传范围。直观地管理流程并创建由详细报告支持的统一人才库。
TalentLyft
talentlyft.com
招聘软件将申请人跟踪系统、招聘营销、采购和人才 CRM 解决方案集成在 1 个平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基于 SaaS 的申请人跟踪和人才管理解决方案的领先提供商，这些解决方案专为分散的小时工而构建。我们的移动优先平台简化了从招聘到保留的流程，从招聘、聘用、培训到敬业度，改变雇主跟踪小时工的方式。许多最知名的全球品牌都信赖 TalentReef 提供优化和推动其人才管理流程所需的可行见解。
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare 的使命是帮助企业在招聘方面取得卓越成就。我们提供最新的人力资源技术来轻松管理和招聘人才。
TalentWall
talentwall.io
TalentWall 将您的候选人管道转换为可视卡墙，实时反映所有 Greenhouse 候选人数据。它为您的招聘经理提供了更高的透明度，与您的团队更好地协作，并且永远不会再忽视正在处理的候选人。
Talexio
talexiohr.com
Talexio 是一套完整的人力资源套件，适合希望提高工作效率的人力资源、招聘和薪资专业人员。 Talexio 灵活的基于云的解决方案使组织能够完全控制其人力资源流程。通过自动化，易于使用的 Talexio 可以节省您的时间，同时还降低内部流程的成本。 Talexio 是一个可扩展的解决方案，适合任何行业内任何规模的企业；这样您就可以随着业务的发展而减少担心。
Team Engine
teamengine.io
为了赢得人才争夺战，您需要闪电般快速的招聘流程和防故障系统，以便与候选人和员工保持一致的沟通。 Team Engine 可帮助您吸引更多申请人、更快地雇用他们，并且至关重要的是，让他们在整个任期内保持参与度。 Team Engine 通过自动执行手动（但对时间敏感）步骤来加速招聘流程，以保持候选人继续前进 - 即使您的团队下班！通过我们的自动消息传递平台，接触候选人和员工喜欢参与的地方（在他们的文本中），让每个人都了解情况。通过自动化招聘和保留最佳实践，您将确保为申请人和员工提供最佳体验。 Team Engine 将帮助您： 寻找并雇用优秀人才 — 自动执行招聘流程中的冗余任务，以便您可以在最重要的地方增加价值。激励并留住优秀员工——通过结构化的一对一交流和提供体验反馈的机会，让新员工有一个良好的开端。执行和持续改进——在整个公司内建立联系以完成工作、创建高效的流程并培育成长和发展的文化。了解我们如何提供帮助： • 与无办公桌员工和求职者发短信 • 用于时间敏感通信的自动消息传递（例如面试提醒和开放注册截止日期） • Craigslist、Facebook 和 Instagram 上的内置招聘广告 • 翻译为西班牙语的通信 -演讲者 • 组织所有招聘活动和申请人详细信息的集中中心 • 候选人来源多样化，以扩大影响范围。
Teamable
teamable.com
招聘的未来，就在今天。 寻找优秀人才并与之互动。无论是被动采购、培育和消息传递，还是推荐，我们都能帮助公司为其团队聘用合适的人才。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招聘软件将强大的申请人跟踪 (ATS) 和客户关系 (CRM) 功能结合到一个招聘解决方案中，旨在简化招聘和招聘团队的招聘流程，起价为每月 67.15 美元/用户。 Top Echelon 自动化许多申请人跟踪功能，例如简历解析、电子邮件解析、批量简历上传、自定义字段、自定义工作流程、导入/导出电子表格、重复检查、记录合并、标记、全文搜索、半径搜索和可选的候选人门户。为了帮助管理招聘流程，Top Echelon 提供了 CRM 功能，可在整个招聘生命周期中与候选人进行沟通，包括自定义管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、活动规划器、电子邮件模板、自定义活动、报告、通知系统等。所有这些都包含入职、培训和支持，无需额外付费。
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
下一代 ATS，空缺填充器使招聘人员能够快速提供最佳的候选人体验。它自始至终实现自动化和品牌化，配备了代理模块、人才库、招聘请求、SJT 和测试、背景调查、推荐信、视频筛选和入职等工具，所有这些都以强大的 BI 分析套件为基础。与空缺填充者合作，您将拥有自己的客户经理、英国用户和候选人支持以及与您的人力资源系统的集成。还有更多！
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
Viterbit
viterbit.com
Viterbit 是一个人才招聘平台。现在，公司可以使用数据不断优化招聘流程的各个方面，从而降低招聘成本和时间。
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR 是美国发展最快的小型企业申请人跟踪系统。 VIVAHR 让您可以轻松地 - 发布职位 - 管理候选人 - 与团队成员协作 - 运行报告/见解 就这么简单！首先向 50 多个招聘网站免费发布招聘信息。新客户平均 6 分钟内就能找到工作。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一个屡获殊荣的端到端招聘平台，它将创新软件与您所需的实践专家支持相结合，让您充满信心地发展您的团队。超过 18,000 家企业信赖 Wizehire 来帮助其团队发展。
Workstream
workstream.us
Workstream 是领先的小时工人力资源、薪资和招聘平台。其智能技术简化了人力资源任务，使特许经营商和企业主可以快速行动、降低劳动力成本并简化运营——所有这些都在一个地方完成。排名前 50 名的快餐店品牌中有 46 个（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 来雇用、留住团队并为其支付工资。请访问 workstream.us 了解更多信息。
WorkTaps
worktaps.com
适用于小时工的员工推荐软件。让员工参与进来，帮助找到最优质的员工；快点。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 帮助组织识别、吸引和雇用最适合工作和组织的候选人，并使用其预测分析来预测候选人留在组织中并表现良好的概率。
YouCruit
youcruit.com
基于云的解决方案，可帮助雇主通过自动招聘板发布和招聘来寻找、管理和雇用优秀的候选人。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
Zenploy
zenploy.io
Zenploy 是一款招聘软件，使您能够在一个地方高效地管理工作机会、候选人和面试。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与、LMS 和 50 多个模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。与我们一起踏上重新定义卓越人力资源的旅程。
Voyse
voyse.io
通过展示您出色的工作文化来创造难忘的候选人体验。通过 Voyse Digital 职位描述，为您的企业和使其与众不同的人员敞开大门。
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie 是一款招聘软件（申请人跟踪系统 (ATS)），它使用语言模式识别和人工智能。自动筛选候选人，重新输入简历并跟踪他们相对于职位位置的位置。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一个灵活的平台，允许公司在一个地方轻松管理所有人力资源和薪资需求。通常，公司声称他们有此功能，但他们只有连接的能力，从而造成瓶颈并减慢运营速度。快来测试我们的平台，看看为什么它真正最适合您的业务。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的强大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我们也会为您提供访问权限。为您的组织增添一些才华，并实现人力资源和谐。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一个现代化的人力资源系统，包含管理员工整个旅程所需的一切。免费试用 14 天！
Longlist
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Longlist 是一款招聘 CRM 和 ATS，适用于快速发展的招聘和人力资源公司。
Jobilla
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Jobilla 的数字招聘解决方案为企业和候选人提供高效的人才招聘体验。我们提供个性化策略来吸引被动候选人、降低招聘成本并加快招聘流程，同时为候选人提供一种找到与其技能和兴趣相符的工作的方法。通过使用 Jobilla，企业和候选人只需点击几下鼠标即可准确获得他们想要的东西——他们想要的方式和时间。潜在的。实现了。