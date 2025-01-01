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服装软件 - 最热门应用

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Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest是一个综合品牌平台，提供创建视频、图形设计、徽标和网站的工具，适合没有设计经验的用户。

The New Black

The New Black

thenewblack.ai

新黑色是一个AI驱动的服装设计平台，允许用户创建AI生成的模型和动态视频，简化设计和可视化过程。

NedGraphics

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nedgraphics.com

NedGraphics是一款为纺织行业提供设计和CAD/CAM软件的应用，支持服装、家具和地板等多个市场的设计需求。

Esenca

Esenca

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Esenca是一款AI身体测量应用，提供即时尺码建议和测量，用户可通过任何网站生成100多项身体测量，支持虚拟试衣和手足测量功能。

niia.ai

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niia.ai

Niia.ai是一个生成AI平台，帮助品牌快速创建服装打印、可视化效果，并自动化产品管理任务。

Trendalytics

Trendalytics

trendalytics.co

Trendalytics是一款提供市场趋势和分析的应用，帮助用户分析数据，识别趋势，支持决策和策略优化。

Bookalook

Bookalook

getbookalook.com

Bookalook 是一个定制的数字展厅，旨在将顶级品牌和独立设计师与全球时尚媒体专业人士连接起来。

Woven Insights

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woveninsights.ai

Woven Insights是一款AI驱动的分析软件，帮助时尚零售商和制造商获取可行的数据见解，以支持决策和业务成功。

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TrusTrace是一个平台，帮助企业了解供应链的社会和环境影响，提升透明度和可追溯性，支持可持续性管理。

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