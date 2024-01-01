应用商店优化软件 - 最热门应用 - 瑞士

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
组织利用应用商店优化 (ASO) 软件来增强移动应用程序在应用商店中的可见性，并监控应用排名和下载指标。这些工具可帮助用户完善各种元素，包括应用程序标题、关键字、图标、描述、预览和屏幕截图。此外，他们还提供改善或维持应用放置的建议。此类别中的许多产品都包含竞争情报功能，为组织的应用程序和竞争应用程序提供全面的排名和下载数据。开发人员和应用营销人员通常使用 ASO 软件来提升应用的排名，并使其在流行的应用市场（例如 App Store 或 Google Play）中脱颖而出。
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App Radar
appradar.com
应用雷达专注于自然和付费应用用户获取，让您可以将自助服务工具与托管服务结合起来进行应用商店营销。这样您就可以自己或在我们专家的支持下更快地成长。 App Radar 的国际团队已帮助 iTranslate、Kolibri Games、Wargaming 等世界上最成功的移动公司等客户实现了超过 1 亿次的下载。
Data.ai
data.ai
data.ai 是业界最值得信赖的移动洞察和分析平台。全面了解您获取、保留和吸引客户所需的移动环境，确定路线图的优先顺序，进入新市场并优化投资回报率。借助 data.ai Intelligence，您可以： • 加快应用程序下载和收入策略 • 提高应用程序评级并吸引用户回头客 • 了解应用程序使用情况在 60 多个国家/地区有何不同 • 优化您的发布策略和获取活动 • 对您的移动性能进行基准测试对抗竞争对手 data.ai 的使命是帮助客户打造致胜的移动体验并实现卓越。该公司成立于2010年，推出了第一个移动市场洞察解决方案。 2020 年，data.ai 推出了广告分析解决方案 Ascend...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow 可以让您轻松理解并提升应用程序的声誉。 AppFollow 是一项与应用商店合作的集成服务。它包括用于审核管理和自动化、有机应用程序性能分析、竞争对手研究、应用程序性能监控和分析的工具。 AppFollow 可以让您轻松理解并提升应用程序的声誉。我们帮助超过 10 万+ 用户利用整个应用程序生命周期中的数据，借助我们工具的强大功能构建成功的应用程序： — 应用程序性能监视器； — 用户评论参与工具； — 应用程序增长加速工具； ——审查管理自动化； — 与 Salesforce、Zendesk、Slack、Helpshift、Tableau 等进行大量集成。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 是一个由人工智能支持的应用商店营销和情报平台，使移动领导者能够优化其应用在应用商店中的自然和付费表现。 AppTweak 脱颖而出，成为业界最全面的平台，提供 ASO 情报、搜索广告活动管理、应用商店评论管理和市场情报。我们为应用营销人员提供工具、数据和托管服务，帮助他们做出更明智的决策并在竞争中保持领先地位。 AppTweak 的核心是 Atlas AI，这是我们专有的深度学习语言模型，自 2014 年以来一直在应用商店数据上进行训练。这项技术与无与伦比的支持相结合，使 AppTweak 成为 Uber、Zynga 和 The North Face 等移动领导者值得信赖的合...
Apptopia
apptopia.com
移动世界的可操作数据——我们提供世界上每个移动应用程序和发布商的性能数据。这些数据点可通过 API 和/或我们直观的网络工具获得。我们不仅为您提供数据，我们还为您提供答案。移动发行商和开发商、服务提供商和投资者每天都使用我们经济实惠的竞争情报工具来了解和监控竞争对手、为业务战略提供信息并识别新兴消费者的兴趣和趋势。 Apptopia 的独特之处在于它还能够提供 SDK 识别和分析、类别级别分析以及可定制的行业报告。我们还提供一整套用户获取工具。效果数据（适用于 50 多个国家/地区）包括下载量、DAU、MAU、会话数、排名、用户保留率、跨应用使用情况、SDK 分析、IAP 收入、广告收入、广告...
Adjust
adjust.com
Adjust 是一款测量和分析套件，可为营销人员提供将应用程序从早期阶段发展到成熟阶段所需的可见性、洞察力和工具。我们提供端到端的解决方案，用于优化广告效果和最大化回报，并以准确的归因数据和深入的报告为支持，这对于实现业务目标至关重要。 Adjust 是 AppLovin（纳斯达克代码：APP）的子公司，AppLovin 是领先的营销软件平台，为开发人员提供一套强大的集成解决方案，以解决他们的关键任务功能，例如用户获取、货币化和衡量。如需了解更多关于 Adjust 的信息，请访问 www.adjust.com。
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市场研究公司，发明了消费者生命周期情报 (CLI)，这是一种新型市场情报，可帮助组织保持关键策略和趋势的前沿。我们的 CLI 平台向品牌展示消费者如何在全球数字经济中与公司互动，涵盖应用程序使用、购买、广告印象等，涵盖移动应用程序、社交媒体、流媒体、网站、数字支付等。 Sensor Tower 提供的负责任的见解以“由外而内”的视角补充企业数据，这些观点来自真实的人，回答了企业数据无法回答的有价值的问题。这些见解有助于制定世界顶级公司的战略。
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform 是您的指挥中心，为您的移动、PC 或 Web3 游戏提供营销洞察和增长运营。使用我们的分析平台定义您的营销目标并按渠道或广告网络、创意资产、地理位置、活动等跟踪绩效。通过我们跨 iOS 或 Android 的隐私就绪预测 SKAN 模型，了解真正的投资回报率，无论营销渠道或平台如何。使用我们的创意开发中心管理您的创意工作流程、反馈流程并存储从概念到部署的营销资产。让您的用户获取、创意和数据科学团队与明确的业务目标保持一致，以最大限度地提高营销工作的影响力和盈利能力。
Applytics
applytics.ai
Applytics 是一款全面的 ASO 工具，旨在帮助应用程序开发人员和营销人员提高应用程序在应用程序商店中的可见性和性能。凭借关键字研究和跟踪、竞争对手分析和应用程序商店列表优化等强大功能，Applytics 使用户能够做出数据驱动的决策，以增强可发现性并增加下载量。
Appfigures
appfigures.com
Appfigures 为应用程序开发者提供了了解其业务、竞争和行业所需的工具以及取得成功所需的工具。但还有更多 - 一切都简单直观，并且有大量指南和实践培训资源可供您掌握该工艺。
42matters
42matters.com
42matters 是移动和联网电视 (CTV) 应用程序智能的领先提供商。我们最先进的机器学习算法可提供对应用程序市场的全面洞察，使组织能够建立更强大、更明智的业务。我们跟踪 12 个领先应用商店中超过 1700 万个已发布和未发布的应用程序，包括 Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、华为 AppGallery、腾讯 MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智能电视应用程序、LG Content Store 和 Vizio Sma...
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP 是一家移动 UA 机构，它构建了 Metrikal 供其客户内部使用。其他分析产品无法捕获所需的可操作数据。 Metrikal 仪表板上的每个数据连接、显示的每个数据可视化以及报告的每个 KPI 都会影响增长。我们的业务：揭开 ASO 绩效的神秘面纱 - Metrikal 是应用营销报告和分析的一站式商店。在一处可视化并量化 ASO 工作的真正影响。重新访问您的应用程序历史数据以做出更好的未来决策。整合 ASO KPI - Metrikal 连接 App Store Connect、Apple Search Ads、Google Play 开发者控制台和 Mobile Acti...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics 是一项 ASO 服务，用于提高应用程序性能并增加应用程序的自然下载量。借助 Asolytics 工具，应用程序所有者可以提高应用程序的可见性并最大限度地提高收入。
Asodesk
asodesk.com
Asodesk 为您的团队提供世界一流的应用商店优化、评论回复自动化以及 App Store 和 Google Play 上的竞争对手研究工具
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile 是一款面向开发人员、营销人员和 ASO 专家的综合移动应用程序分析工具。该平台是做什么用的？ • 进行移动应用程序市场的营销研究； • 关键词的选择和分析（60多个国家）； • 竞争对手研究； • 跟踪应用程序的位置和搜索查询的应用内购买。与其他分析相比，我们的优势是什么？ • 最准确的搜索查询流量指标； • 最方便、最友好的用户界面； • 用于进行营销研究和寻找最有利可图的利基市场的工具； • 跟踪App Store 的应用内购买情况； • 任何应用程序索引所依据的关键字的完整列表； • ASO 的创建速度快十倍； • 团队的多重访问。 ASO 工具： • 搜索查询的选择...
ASO index
asoindex.io
让您的应用登上顶峰！通过 GPT-4 支持的关键字建议、创意和评论优化，最大限度地提高应用的展示次数和自然下载量。我们自己的语言分析算法甚至可以对韩语和日语进行更准确的关键字细分。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用于 Apple Search Ads 优化、应用发布、A/B 测试、ASO 和完全托管的应用增长的产品和服务生态系统。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的移动 UA 优化平台！作为 Apple Search Ads 的官方合作伙伴，它通过数据驱动的智能工具推动移动应用的增长。 MobileAction 全面了解对于客户获取、保留和参与至关重要的动态移动环境。它可以帮助应用程序增长营销人员和所有者调动他们的策略，调整他们的路线图，渗透未开发的市场，并提高他们的投资回报率。我们的解决方案使应用程序所有者、用户获取经理和应用程序开发专业人士能够解决移动行业的复杂问题，使他们能够在不断发展的市场中塑造成功的故事。简而言之，MobileAction 帮助移动营销人员： 促进应用程序下载 解锁竞争对手的数据 发现最新趋...