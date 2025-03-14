API安全工具 - 最热门应用

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API 安全工具通过应用程序编程接口 (API) 保护通过公司网络传输的数据。这些API执行各种功能，例如增强应用程序功能、提供云服务和链接网络。为了维护安全性，公司利用 API 安全技术对现有 API 连接进行分类并保护它们。此外，这些工具还可以识别未知或影子 API，这对于管理大量 API 的组织来说是很常见的情况。 IT 部门、软件开发人员和安全专业人员依靠 API 安全解决方案来提高 API 可见性、监控性能并执行严格的安全措施。随着公司不断发现新的 API 连接，持续监控对于保持最佳性能至关重要。安全执行同样重要，因为许多 API 处理敏感数据，如果暴露可能会导致处罚。此外，许多 API 安全解决方案都提供测试功能，允许通过全面的测试和策略实施来验证 API 的安全性。