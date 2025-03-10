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API 安全工具通过应用程序编程接口 (API) 保护通过公司网络传输的数据。这些API执行各种功能，例如增强应用程序功能、提供云服务和链接网络。为了维护安全性，公司利用 API 安全技术对现有 API 连接进行分类并保护它们。此外，这些工具还可以识别未知或影子 API，这对于管理大量 API 的组织来说是很常见的情况。 IT 部门、软件开发人员和安全专业人员依靠 API 安全解决方案来提高 API 可见性、监控性能并执行严格的安全措施。随着公司不断发现新的 API 连接，持续监控对于保持最佳性能至关重要。安全执行同样重要，因为许多 API 处理敏感数据，如果暴露可能会导致处罚。此外，许多 API 安全解决方案都提供测试功能，允许通过全面的测试和策略实施来验证 API 的安全性。
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Postman Web
postman.com
Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。
Fastly
fastly.com
Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。
Intruder
intruder.io
入侵者是一款漏洞管理平台，帮助组织发现、检测和修复网络资产的安全弱点，并提供持续的修复建议和自动扫描功能。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security帮助识别Web应用程序、API及GraphQL中的安全漏洞，提供修复建议并支持CI/CD管道的自动化渗透测试。
Akto
akto.io
Akto是一个API安全平台，帮助组织在DevSecOps流程中发现、测试和管理API安全，支持敏感数据保护和安全姿势管理。
Escape
escape.tech
在 DevSecOps 流程中大规模查找并修复 GraphQL 安全缺陷。 利用新一代 DAST 和 ASM 在 GraphQL 中进行早期实时业务逻辑漏洞检测和修复，增强从开发到部署的安全性。
Traceable
traceable.ai
Traceable 是业界领先的 API 安全公司，帮助组织在一切互联的云优先世界中保护其数字系统和资产。 Traceable 是唯一支持完整 API 安全性的智能和上下文感知平台。安全态势管理：Traceable 通过生态系统中所有 API 的实时风险排名目录、一致性分析、影子和孤立 API 的识别以及敏感数据流的可见性，帮助组织显着改善其安全态势。运行时威胁防护：Traceable 观察用户级事务并应用成熟的机器学习算法来发现异常事务、向安全团队发出警报并阻止用户级攻击。威胁管理和分析：Traceable 帮助组织利用其 API 数据湖分析攻击和事件，该数据湖提供了丰富的名义流量和恶意流量的历史数据。整个 SDLC 中的 API 安全测试：Traceable 将安全生命周期与 DevOps 生命周期连接在一起，提供在 CI 管道中运行的自动化 API 安全测试。数字欺诈预防：Traceable 汇集了长期广泛而深入的数据收集和尖端机器学习，以识别所有 API 交易中的欺诈行为
Orca Security
orca.security
Orca 云安全平台可识别、优先处理并修复跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里云和 Oracle 云的云资产中工作负载、配置和身份中的风险和合规性问题。 Orca 在单一平台上提供业界最全面的云安全解决方案，无需部署和维护多点解决方案。 Orca 采用无代理优先，使用 Orca 的专利 SideScanning™ 技术在几分钟内连接到您的环境，该技术无需代理即可提供对您的云环境的深入而广泛的可见性。此外，Orca 可以与第三方代理集成，以实现运行时可见性并保护关键工作负载。 Orca 处于利用生成式 AI 简化调查和加速修复的前沿 - 降低所需的技能水平并节省云安全、DevOps 和开发团队的时间和精力，同时显着改善安全结果。作为云原生应用保护平台 (CNAPP)，Orca 将许多单点解决方案整合到一个平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和 Kubernetes 安全、DSPM、API 安全、CDR、多云合规性、左移安全性和 AI-SPM。
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