API安全工具 - 最热门应用 - 皮特凯恩群岛

Traceable

traceable.ai

Traceable 是业界领先的 API 安全公司，帮助组织在一切互联的云优先世界中保护其数字系统和资产。 Traceable 是唯一支持完整 API 安全性的智能和上下文感知平台。安全态势管理：Traceable 通过生态系统中所有 API 的实时风险排名目录、一致性分析、影子和孤立 API 的识别以及敏感数据流的可见性，帮助组织显着改善其安全态势。运行时威胁防护：Traceable 观察用户级事务并应用成熟的机器学习算法来发现异常事务、向安全团队发出警报并阻止用户级攻击。威胁管理和分析：Traceable 帮助组织利用其 API 数据湖分析攻击和事件，该数据湖提供了丰富的名义流量和恶意流量的历史数据。整个 SDLC 中的 API 安全测试：Traceable 将安全生命周期与 DevOps 生命周期连接在一起，提供在 CI 管道中运行的自动化 API 安全测试。数字欺诈预防：Traceable 汇集了长期广泛而深入的数据收集和尖端机器学习，以识别所有 API 交易中的欺诈行为