API安全工具 - 最热门应用

API 安全工具通过应用程序编程接口 (API) 保护通过公司网络传输的数据。这些API执行各种功能，例如增强应用程序功能、提供云服务和链接网络。为了维护安全性，公司利用 API 安全技术对现有 API 连接进行分类并保护它们。此外，这些工具还可以识别未知或影子 API，这对于管理大量 API 的组织来说是很常见的情况。 IT 部门、软件开发人员和安全专业人员依靠 API 安全解决方案来提高 API 可见性、监控性能并执行严格的安全措施。随着公司不断发现新的 API 连接，持续监控对于保持最佳性能至关重要。安全执行同样重要，因为许多 API 处理敏感数据，如果暴露可能会导致处罚。此外，许多 API 安全解决方案都提供测试功能，允许通过全面的测试和策略实施来验证 API 的安全性。
提交新应用
Postman Web
postman.com
Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。
Fastly
fastly.com
Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security帮助识别Web应用程序、API及GraphQL中的安全漏洞，提供修复建议并支持CI/CD管道的自动化渗透测试。
Intruder
intruder.io
入侵者是一款漏洞管理平台，帮助组织发现、检测和修复网络资产的安全弱点，并提供持续的修复建议和自动扫描功能。
Akto
akto.io
Akto是一个API安全平台，帮助组织在DevSecOps流程中发现、测试和管理API安全，支持敏感数据保护和安全姿势管理。
Escape
escape.tech
Escape是一个应用程序安全工具，帮助识别和修复GraphQL安全漏洞，支持自动化测试和自定义测试方案，适用于现代Web应用程序和API。
Traceable
traceable.ai
可追溯是一款API安全性增强应用，通过实时测试、增量扫描和详细报告帮助组织识别和解决API漏洞，改善安全姿势。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一个无代理的云安全平台，实时识别和管理多云环境中的风险和合规性问题，提供全面的可见性和漏洞分析。