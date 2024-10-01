API安全工具 - 最热门应用 - 福克兰群岛

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
API 安全工具通过应用程序编程接口 (API) 保护通过公司网络传输的数据。这些API执行各种功能，例如增强应用程序功能、提供云服务和链接网络。为了维护安全性，公司利用 API 安全技术对现有 API 连接进行分类并保护它们。此外，这些工具还可以识别未知或影子 API，这对于管理大量 API 的组织来说是很常见的情况。 IT 部门、软件开发人员和安全专业人员依靠 API 安全解决方案来提高 API 可见性、监控性能并执行严格的安全措施。随着公司不断发现新的 API 连接，持续监控对于保持最佳性能至关重要。安全执行同样重要，因为许多 API 处理敏感数据，如果暴露可能会导致处罚。此外，许多 API 安全解决方案都提供测试功能，允许通过全面的测试和策略实施来验证 API 的安全性。
提交新应用
Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
Fastly
fastly.com
Fastly是一家美国云计算服务提供商。它将其网络描述为边缘云平台，旨在帮助开发人员将其核心云基础设施扩展到网络边缘，更接近用户。 Fastly 边缘云平台包括其内容交付网络 (CDN)、图像优化、视频和流媒体、云安全和负载平衡服务。 Fastly 的云安全服务包括拒绝服务攻击防护、机器人缓解和 Web 应用程序防火墙。 Fastly Web 应用程序防火墙使用开放 Web 应用程序安全项目 ModSecurity 核心规则集及其自己的规则集。 Fastly 平台构建在 Varnish 之上。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security 可帮助您识别 Web 应用程序、API、GraphQL 中的漏洞，并在黑客以任何方式伤害您之前通过可行的见解进行修复。借助 Beagle Security，您可以将自动化渗透测试集成到 CI/CD 管道中，以便在开发生命周期的早期识别安全问题并交付更安全的 Web 应用程序。主要功能： - 检查您的 Web 应用程序和 API 的 3000 多个测试用例，以查找安全漏洞 - OWASP 和 SANS 标准 - 解决安全问题的建议 - 通过登录对复杂的 Web 应用程序进行安全测试 - 合规性报告（GDPR、HIPAA 和 PCI DSS） -测试调度 - Dev...
Intruder
intruder.io
Intruder 是一个攻击面管理平台，使组织能够发现、检测和修复网络中任何易受攻击的资产的弱点。它通过使用我们内部安全团队的专家建议定制多个行业领先扫描仪的输出，持续提供可行的补救建议。
Escape
escape.tech
在 DevSecOps 流程中大规模查找并修复 GraphQL 安全缺陷。 利用新一代 DAST 和 ASM 在 GraphQL 中进行早期实时业务逻辑漏洞检测和修复，增强从开发到部署的安全性。
Akto
akto.io
Akto 是一个值得信赖的平台，可供应用程序安全和产品安全团队在整个 DevSecOps 管道中构建企业级 API 安全计划。我们业界领先的 API 发现、API 安全态势管理、敏感数据暴露和 API 安全测试解决方案套件使组织能够了解其 API 安全态势。全球有 1,000 多个应用程序安全团队信任 Akto 来满足他们的 API 安全需求。 Akto 用例： 1. API 发现 2. CI/CD 中的 API 安全测试 3. API 安全态势管理 4. 身份验证和授权测试 5. 敏感数据暴露 6. DevSecOps 中的左移
Traceable
traceable.ai
Traceable 是业界领先的 API 安全公司，帮助组织在一切互联的云优先世界中保护其数字系统和资产。 Traceable 是唯一支持完整 API 安全性的智能和上下文感知平台。安全态势管理：Traceable 通过生态系统中所有 API 的实时风险排名目录、一致性分析、影子和孤立 API 的识别以及敏感数据流的可见性，帮助组织显着改善其安全态势。运行时威胁防护：Traceable 观察用户级事务并应用成熟的机器学习算法来发现异常事务、向安全团队发出警报并阻止用户级攻击。威胁管理和分析：Traceable 帮助组织利用其 API 数据湖分析攻击和事件，该数据湖提供了丰富的名义流量和恶意流量...
Orca Security
orca.security
Orca 云安全平台可识别、优先处理并修复跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里云和 Oracle 云的云资产中工作负载、配置和身份中的风险和合规性问题。 Orca 在单一平台上提供业界最全面的云安全解决方案，无需部署和维护多点解决方案。 Orca 采用无代理优先，使用 Orca 的专利 SideScanning™ 技术在几分钟内连接到您的环境，该技术无需代理即可提供对您的云环境的深入而广泛的可见性。此外，Orca 可以与第三方代理集成，以实现运行时可见性并保护关键工作负载。 Orca 处于利用生成式 AI 简化调查和加速修复的前沿 - 降低所需的技能水平...