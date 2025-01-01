API平台 - 最热门应用

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API 平台包含旨在帮助开发团队管理整个 API 生命周期的软件工具和集成。这些解决方案为 API 设计、管理和治理提供全面的功能。 API 设计软件使用户能够在安全的开发环境中规划、创建和修改 API。这些工具允许开发人员集思广益、建立设计指南并在一个仪表板中构建 API，从而支持 API 管理的预生产阶段。另一方面，API 管理软件有助于在安全的开发环境中监视、控制 API 并实现货币化。这些工具可帮助管理员监督团队部署的 API 的连接一致性、流量、错误和安全性。此外，一些 API 平台还设有 API 市场，允许开发人员列出其 API 并从中获利。 API 平台可以作为单个综合产品或作为一套集成产品提供。
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Postman Web
postman.com
Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub是一个协作平台，提供API设计和文档的集中管理，支持版本控制和API测试，确保文档和接口的标准化。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一个API开发平台，提供设计、测试和文档工具，支持多种协议，帮助团队提高API质量和团队协作。
Backendless
backendless.com
Backendless是一个可视化应用开发平台，提供低代码和无代码工具，支持数据库、用户管理、推送通知等功能，简化应用后端开发。
Informatica
informatica.com
Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai 是一款无须编码和手动操作的API自动化测试工具，支持API集合、测试、文档、模糊测试和负载测试的自动化。
Kong
konghq.com
Kong是一个API管理平台，简化API的开发、部署和管理，支持多种环境和灵活的插件架构，增强安全性和可扩展性。
Boomi
boomi.com
Boomi是一个云集成平台，帮助企业连接应用程序、数据和设备，确保数据质量并支持AI集成，以优化业务流程。