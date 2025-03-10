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API 平台包含旨在帮助开发团队管理整个 API 生命周期的软件工具和集成。这些解决方案为 API 设计、管理和治理提供全面的功能。 API 设计软件使用户能够在安全的开发环境中规划、创建和修改 API。这些工具允许开发人员集思广益、建立设计指南并在一个仪表板中构建 API，从而支持 API 管理的预生产阶段。另一方面，API 管理软件有助于在安全的开发环境中监视、控制 API 并实现货币化。这些工具可帮助管理员监督团队部署的 API 的连接一致性、流量、错误和安全性。此外，一些 API 平台还设有 API 市场，允许开发人员列出其 API 并从中获利。 API 平台可以作为单个综合产品或作为一套集成产品提供。