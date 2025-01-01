API平台 - 最热门应用 - 瑙鲁

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API 平台包含旨在帮助开发团队管理整个 API 生命周期的软件工具和集成。这些解决方案为 API 设计、管理和治理提供全面的功能。 API 设计软件使用户能够在安全的开发环境中规划、创建和修改 API。这些工具允许开发人员集思广益、建立设计指南并在一个仪表板中构建 API，从而支持 API 管理的预生产阶段。另一方面，API 管理软件有助于在安全的开发环境中监视、控制 API 并实现货币化。这些工具可帮助管理员监督团队部署的 API 的连接一致性、流量、错误和安全性。此外，一些 API 平台还设有 API 市场，允许开发人员列出其 API 并从中获利。 API 平台可以作为单个综合产品或作为一套集成产品提供。
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Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
Stoplight
stoplight.io
让 Stoplight 成为您构建任何规模的高质量 API 的平台 - 具有一流的编辑、文档和治理功能，并具有内置模拟、linting、样式指南、组件库等功能。在设计 API 之前对其进行编码会浪费时间和金钱，并会带来不必要的风险。构建任何规模的成功 API 程序，通过设计优先的方法推动业务成果。 Stoplight 是唯一专注于设计的 API 解决方案。凭借集成的文档和治理，Stoplight 平台可实现一致性、可重用性和质量，从而带来愉快的开发人员体验。该平台为新团队或已建立的团队提供由数字化转型、平台开发和 API 即产品驱动的成功 API 项目。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 为开发 API 的组织提供了一个中央协作平台，以提供单一事实来源来指导 API 设计和文档、加强标准化并实现 API 与预期业务目的之间更好的一致性。
Backendless
backendless.com
Backendless 是一个可视化应用程序开发平台，为所有经验水平的应用程序和 Web 开发人员提供全套低代码和无代码工具。无后端功能包括基于组件的 UI 构建器、实时数据库、用户身份验证和管理套件、推送通知和应用内消息控制台、无代码逻辑构建器、API 管理等等。 Backendless 首先从后端开始设计，使其成为对任何编码或无代码前端的完美后端补充。 Backendless 平台的可视化方法和预构建的 API 可以轻松构建任何应用程序的后端，速度比传统编码解决方案快 10 倍，而成本却仅为传统编码解决方案的一小部分。
Kong
konghq.com
随着组织的软件架构的发展，您需要一种更好的方法来通过服务来代理信息交换。分布式系统和微服务的日益普及给跨架构的通信管理带来了新的挑战。 Kong API Gateway 为复杂的现代架构提供了一个快速、可扩展且灵活的平台。 Kong API 网关是开源的或作为 Kong Enterprise 的一部分提供，Kong Enterprise 是一个完整的生命周期服务管理平台，可保护、管理和监控您的所有服务，以加速跨所有平台、协议和部署模式的创新。 Kong Enterprise 是唯一旨在通过 API 和微服务整个生命周期的自动化来优化当今应用程序现代化需求的解决方案。 Kong Enterpri...
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai 通过 AI 驱动的自动化简化您的 API 自动化测试 — 无需编码，无需手动操作。 Qodex.ai 为您的 API 套件提供无缝创建、监控和协作，使您能够专注于创新，而不是集成。借助 Qodex.ai，您可以： - 自动化您的 API 收集 - 自动化您的 API 自动化测试 - 自动化您的 API 文档 - 自动化您的模糊测试 - 自动化您的负载测试 - 自动化您的暴露分析 所有这些都是零编码工作和零手动工作。
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。 大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推动转型的智能集成和自动化公司。 Boomi 平台使企业能够更快地连接应用程序、人员和数据，以消除应用程序和数据指数级增长造成的数字碎片。通过结合生成式 AI、预构建的应用程序连接器、低代码自动化、常见业务流程的配方、完整的 API 生命周期管理以及用于云和混合本地集成的事件驱动架构，Boomi 平台提供了广度和深度的解决方案在具有企业级安全性、可扩展性和可靠性的易于使用的平台中提供现代数字化转型所需的支持。