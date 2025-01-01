API 市场 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
API 市场充当聚合 API 的中心，为应用程序开发人员提供上传、分发其 API 并通过其货币化的平台。这些市场还为消费者提供了一个为自己的产品发现和实施 API 的空间。 API 促进了可与其他应用程序无缝交互的应用程序组件的开发，使消费者能够将外部组件集成到自己的软件中。例如，创建旅行预订应用程序的开发人员可能会使用 Google 地图 API 来增强其应用程序。 API 市场对企业和开发人员都有利。对于消费者来说，这些平台简化了查找和合并 API 的过程，帮助他们构建更强大、用户友好的应用程序。对于开发人员或提供商而言，API 市场提高了其 API 的可访问性和可见性，从而允许更多用户访问它们。此外，开发人员可以通过在市场上出售使用权而不是免费提供 API 来货币化。 API 消费者和提供商都利用这些市场。消费者使用它们来获取用于应用程序开发的 API，而提供商则使用它们来提供比现有基础设施允许的更灵活的服务。 API 市场增强了应用程序之间的集成，使流程更加方便和高效。它们通常与应用程序开发软件一起使用，包括移动开发和快速应用程序开发工具。
提交新应用
Zapier
zapier.com
Zapier 是一款自动化工具，能够连接 7000 多个应用，简化工作流程，自动执行任务，提高效率，广泛应用于各行各业。
Make
make.com
Make（原名Integromat）是一款可视化工作流程自动化平台，允许用户通过连接应用实现自动化任务。
IFTTT
ifttt.com
IFTTT是一款基于网络的免费工具，用户可以创建条件语句（小程序），实现不同服务之间的自动化互动。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一个集成平台，帮助开发者查找、连接和管理全球顶级API，简化API的使用过程。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon是一个市场，提供各种电子商务插件、代码和脚本，帮助开发者构建和定制网站。
Aspose
aspose.app
Aspose.Total是一套API，允许开发人员和无代码用户在多种平台上处理和管理100多种文件格式。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款将网络非结构化数据转化为结构化数据库的工具，适用于数据提取和分析，支持多种内容类型并提供API接口。
APILayer
apilayer.com
APILayer是一个API市场，为开发者提供云端API产品，简化API管理和集成，支持全生命周期开发。
Choreo
choreo.dev
Choreo是一个内部开发平台，简化云原生应用的构建、部署、监控和管理，让开发者专注于编码而非平台维护。
Pusher
pusher.com
Pusher是一个实时API服务，帮助开发者在Web和移动应用中集成实时功能，如聊天、通知和协作工具。
Blobr
blobr.io
Blobr是一款开发者门户，帮助用户按需分发API，提供简洁界面，附带文档和代码示例，并通过详细分析了解用户行为。
Celigo EU
celigo.com
Celigo EU 是一个集成平台，通过无缝连接应用和系统，简化业务流程，支持自动化和数据管理，帮助企业提升运营效率。
Cyclr
cyclr.com
Cyclr是一个嵌入式集成平台，提供低代码工具，帮助SaaS应用快速创建应用内集成功能和自动化工作流程。
Blockspring
blockspring.com
Blockspring是一个无代码工具，帮助小企业将API集成到生产力工具中，适用于报告自动化、潜在客户生成和动态页面构建。
Celigo US
celigo.com
Celigo US是一个集成平台，简化业务运营，通过连接各种应用程序和自动化数据流，提高效率并减少手动错误。