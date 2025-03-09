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API 市场充当聚合 API 的中心，为应用程序开发人员提供上传、分发其 API 并通过其货币化的平台。这些市场还为消费者提供了一个为自己的产品发现和实施 API 的空间。 API 促进了可与其他应用程序无缝交互的应用程序组件的开发，使消费者能够将外部组件集成到自己的软件中。例如，创建旅行预订应用程序的开发人员可能会使用 Google 地图 API 来增强其应用程序。 API 市场对企业和开发人员都有利。对于消费者来说，这些平台简化了查找和合并 API 的过程，帮助他们构建更强大、用户友好的应用程序。对于开发人员或提供商而言，API 市场提高了其 API 的可访问性和可见性，从而允许更多用户访问它们。此外，开发人员可以通过在市场上出售使用权而不是免费提供 API 来货币化。 API 消费者和提供商都利用这些市场。消费者使用它们来获取用于应用程序开发的 API，而提供商则使用它们来提供比现有基础设施允许的更灵活的服务。 API 市场增强了应用程序之间的集成，使流程更加方便和高效。它们通常与应用程序开发软件一起使用，包括移动开发和快速应用程序开发工具。
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Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款将网络非结构化数据转化为结构化数据库的工具，适用于数据提取和分析，支持多种内容类型并提供API接口。
Celigo EU
celigo.com
Celigo 是一款深受业务用户和开发人员喜爱的现代 iPaaS，专为关键任务流程而构建，具有运行时 AI 和预构建集成等工具，旨在解决最大的集成挑战。这使得 Celigo 比任何其他平台都更容易维护，并在整个过程中的每一步为您提供支持。 Celigo 具有集成应用程序，这是一套预构建的、完全托管的集成应用程序，适用于流行的云应用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我们不仅帮助您的企业适应不断变化的数字环境，而且在不断发展的数字环境中蓬勃发展，确保每一步的效率、可见性和前进动力。请访问我们的 www.celigo.com，了解我们如何能够改变您今天的业务，使您能够在每个人的参与下更快地建设更多业务。
Celigo US
celigo.com
Celigo 是一款深受业务用户和开发人员喜爱的现代 iPaaS，专为关键任务流程而构建，具有运行时 AI 和预构建集成等工具，旨在解决最大的集成挑战。这使得 Celigo 比任何其他平台都更容易维护，并在整个过程中的每一步为您提供支持。 Celigo 具有集成应用程序，这是一套预构建的、完全托管的集成应用程序，适用于流行的云应用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我们不仅帮助您的企业适应不断变化的数字环境，而且在不断发展的数字环境中蓬勃发展，确保每一步的效率、可见性和前进动力。请访问我们的网站 www.celigo.com，了解我们如何能够改变您今天的业务，使您能够在每个人的参与下更快地建设更多业务。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一个开发者门户，可实现更多转化并提高销售额 通过 Blobr： - 通过决定访问条件和货币化模型，根据您的条件分发 API； - 通过授予对包含文档、代码片段等的精益界面的访问权限，提供难忘的体验， - 通过详细的分析了解您的用户行为并快速采取行动。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份验证和授权 - 洞察力和可观察性：日志、跟踪、指标、警报、分析、DORA 指标、业务洞察
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon是一个市场，提供各种电子商务插件、代码和脚本，帮助开发者构建和定制网站。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Pusher
pusher.com
Pusher是一个实时API服务，帮助开发者在Web和移动应用中集成实时功能，如聊天、通知和协作工具。
Aspose
aspose.app
Aspose.Total是一套API，允许开发人员和无代码用户在多种平台上处理和管理100多种文件格式。
APILayer
apilayer.com
APILayer是一个API市场，为开发者提供云端API产品，简化API管理和集成，支持全生命周期开发。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一款自动化工具，能够连接 7000 多个应用，简化工作流程，自动执行任务，提高效率，广泛应用于各行各业。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一个集成平台，帮助开发者查找、连接和管理全球顶级API，简化API的使用过程。
Make
make.com
Make（原名Integromat）是一款可视化工作流程自动化平台，允许用户通过连接应用实现自动化任务。
IFTTT
ifttt.com
IFTTT是一款基于网络的免费工具，用户可以创建条件语句（小程序），实现不同服务之间的自动化互动。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
Cyclr
cyclr.com
Cyclr 是一个嵌入式集成工具包 (iPaaS)，使 SaaS 应用程序能够快速扩展其应用内集成功能。使用我们的低代码工具包创建强大的集成工作流程和自动化，包括用于在您的平台和数百个第三方应用程序之间构建集成的拖放界面。 - 从您的平台内部为您的用户提供自助服务集成。 - 根据需要在任意数量的云应用程序（或本地）之间创建集成。 - 白标集成平台。 - 使用高级脚本功能在传输过程中编排数据。 - 为您的用户创建和部署自定义集成。 - 快速创建您自己的集成市场并将其嵌入到您的 SaaS 应用程序中。 Cyclr 是完全白标的，允许您立即启动自己的集成服务和商店。
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Blockspring 帮助小型企业和商家将 API 集成到他们的生产力工具中，无需任何代码 - 对于报告自动化、潜在客户生成和构建动态登录页面非常有用。它在 API 数据管理方面得到了 Gartner、wired、BI 和 Techcrunch 的认可。