API 市场 - 最热门应用 - 马来西亚

If This then That,也称为 IFTTT,是一种基于 Web 的免费软件服务,它创建简单的条件语句链(称为小程序)。 小程序由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服务中发生的更改触发。例如,如果用户使用主题标签发推文或复制照片,则小程序可能会发送电子邮件消息。如果有人在照片中标记用户,Facebook 就会向用户的存档提供信息。除了基于 Web 的应用程序外,该服务还可以在 iOS 和 Android 上运行。 2015 年 2 月,IFTTT 将其原始应用程序更名为 IF,并发布了一套名为 Do 的新应...