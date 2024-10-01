API 市场 - 最热门应用 - 墨西哥 最热门 最近添加

API 市场充当聚合 API 的中心，为应用程序开发人员提供上传、分发其 API 并通过其货币化的平台。这些市场还为消费者提供了一个为自己的产品发现和实施 API 的空间。 API 促进了可与其他应用程序无缝交互的应用程序组件的开发，使消费者能够将外部组件集成到自己的软件中。例如，创建旅行预订应用程序的开发人员可能会使用 Google 地图 API 来增强其应用程序。 API 市场对企业和开发人员都有利。对于消费者来说，这些平台简化了查找和合并 API 的过程，帮助他们构建更强大、用户友好的应用程序。对于开发人员或提供商而言，API 市场提高了其 API 的可访问性和可见性，从而允许更多用户访问它们。此外，开发人员可以通过在市场上出售使用权而不是免费提供 API 来货币化。 API 消费者和提供商都利用这些市场。消费者使用它们来获取用于应用程序开发的 API，而提供商则使用它们来提供比现有基础设施允许的更灵活的服务。 API 市场增强了应用程序之间的集成，使流程更加方便和高效。它们通常与应用程序开发软件一起使用，包括移动开发和快速应用程序开发工具。