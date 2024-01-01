API 市场 - 最热门应用 - 库克群岛

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
API 市场充当聚合 API 的中心，为应用程序开发人员提供上传、分发其 API 并通过其货币化的平台。这些市场还为消费者提供了一个为自己的产品发现和实施 API 的空间。 API 促进了可与其他应用程序无缝交互的应用程序组件的开发，使消费者能够将外部组件集成到自己的软件中。例如，创建旅行预订应用程序的开发人员可能会使用 Google 地图 API 来增强其应用程序。 API 市场对企业和开发人员都有利。对于消费者来说，这些平台简化了查找和合并 API 的过程，帮助他们构建更强大、用户友好的应用程序。对于开发人员或提供商而言，API 市场提高了其 API 的可访问性和可见性，从而允许更多用户访问它们。此外，开发人员可以通过在市场上出售使用权而不是免费提供 API 来货币化。 API 消费者和提供商都利用这些市场。消费者使用它们来获取用于应用程序开发的 API，而提供商则使用它们来提供比现有基础设施允许的更灵活的服务。 API 市场增强了应用程序之间的集成，使流程更加方便和高效。它们通常与应用程序开发软件一起使用，包括移动开发和快速应用程序开发工具。
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Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
IFTTT
ifttt.com
If This then That，也称为 IFTTT，是一种基于 Web 的免费软件服务，它创建简单的条件语句链（称为小程序）。 小程序由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服务中发生的更改触发。例如，如果用户使用主题标签发推文或复制照片，则小程序可能会发送电子邮件消息。如果有人在照片中标记用户，Facebook 就会向用户的存档提供信息。除了基于 Web 的应用程序外，该服务还可以在 iOS 和 Android 上运行。 2015 年 2 月，IFTTT 将其原始应用程序更名为 IF，并发布了一套名为 Do 的新应...
Make
make.com
Make（以前称为 Integromat）允许您直观地创建、构建和自动化工作流程。使用有趣的拖放界面，只需单击几下即可连接应用程序，并构建称为场景的无限工作流程。将场景设置为立即运行或按计划运行，或者在需要时实时观看场景运行。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是云时代为开发人员、IT 运营团队、安全工程师和业务用户提供的监控、安全和分析平台。 SaaS 平台集成并自动化基础设施监控、应用程序性能监控和日志管理，为客户的整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性。 Datadog 被各种规模和跨行业的组织使用，以实现数字化转型和云迁移，推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加快应用程序的上市时间，缩短解决问题的时间，保护应用程序的安全和基础设施，了解用户行为并跟踪关键业务指标。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一个 API 中心，可帮助开发人员查找并直接连接到世界顶级 API，并从一个中心位置管理自己的 API。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
CodeCanyon
codecanyon.net
每个网站构建都有数千个代码、脚本和插件。 从电子商务插件、移动应用程序模板、PHP、Bootstrap 等中进行选择，满足任何预算，由世界上最好的开发人员构建。
Aspose
aspose.app
Aspose.Total 是 Aspose API 的集合，使开发人员能够在不同平台和编程语言中操作不同的文件格式。
APILayer
apilayer.com
APILayer 是一个 API 市场。 APILayer 是现成的、基于云的 API 产品的领先提供商，旨在帮助世界各地的开发人员和企业快速有效地运营。如今，各种规模的组织都在努力支持复杂的数字化转型以及对连接和实时数据爆炸式增长的需求。 APILayer 通过高度可靠和可扩展的 API 满足了这一需求，这些 API 可以快速配置并且需要最少的维护。 APILayer 的产品为超过 1,200,000 家客户提供服务，其中包括个人开发人员到大型企业。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套产品，旨在将网络上的非结构化数据转换为结构化的上下文数据库。 Diffbot 的产品基于尖端的机器视觉和自然语言处理软件构建，每天能够读取数十亿份文档。 Diffbot 知识图谱 Diffbot 的知识图谱产品是世界上最大的上下文数据库，由超过 100 亿个实体组成，包括组织、产品、文章、事件等。知识图谱的创新 NLP 和事实解析技术将实体连接到上下文数据库中，包含超过 1 万亿个实体
Pusher
pusher.com
为移动和网络提供实时体验。 灵活、可扩展且易于使用的双向托管 API。我们创建并维护复杂的消息传递基础设施，以便您可以快速构建用户所需的实时功能。
Blockspring
blockspring.com
Blockspring 帮助小型企业和商家将 API 集成到他们的生产力工具中，无需任何代码 - 对于报告自动化、潜在客户生成和构建动态登录页面非常有用。它在 API 数据管理方面得到了 Gartner、wired、BI 和 Techcrunch 的认可。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一个开发者门户，可实现更多转化并提高销售额 通过 Blobr： - 通过决定访问条件和货币化模型，根据您的条件分发 API； - 通过授予对包含文档、代码片段等的精益界面的访问权限，提供难忘的体验， - 通过详细的分析了解您的用户行为并快速采取行动。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理...
Celigo EU
celigo.com
Celigo 是一款深受业务用户和开发人员喜爱的现代 iPaaS，专为关键任务流程而构建，具有运行时 AI 和预构建集成等工具，旨在解决最大的集成挑战。这使得 Celigo 比任何其他平台都更容易维护，并在整个过程中的每一步为您提供支持。 Celigo 具有集成应用程序，这是一套预构建的、完全托管的集成应用程序，适用于流行的云应用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我们不仅帮助您的企业适应不断变化的数字环境，而且在不断发展的数字环境中蓬勃发展，确保每一步的效率、可见性和前进动力。请访问我们的 www.celigo.com，了解我...
Celigo US
celigo.com
Celigo 是一款深受业务用户和开发人员喜爱的现代 iPaaS，专为关键任务流程而构建，具有运行时 AI 和预构建集成等工具，旨在解决最大的集成挑战。这使得 Celigo 比任何其他平台都更容易维护，并在整个过程中的每一步为您提供支持。 Celigo 具有集成应用程序，这是一套预构建的、完全托管的集成应用程序，适用于流行的云应用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我们不仅帮助您的企业适应不断变化的数字环境，而且在不断发展的数字环境中蓬勃发展，确保每一步的效率、可见性和前进动力。请访问我们的网站 www.celigo.com，了...
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