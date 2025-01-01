API管理工具 - 最热门应用

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API 管理工具使用户能够在安全的开发环境中监督、控制其应用程序编程接口 (API) 并从中获利。这些工具可帮助管理员监控其团队发布的 API 的连接稳定性、流量、错误和安全性。 IT 部门在 API 生命周期的后期制作阶段使用这些工具，并在 API 设计完成后从开发人员手中接管。至此，API的所有维护、监控和管理都发生在API管理平台内。虽然一些 API 市场解决方案包括用于管理 API 的工具，但这些工具主要侧重于选择外部 API 来增强产品，而不是管理 API 本身。
提交新应用
Postman Web
postman.com
Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是一个无代码平台，帮助企业快速创建和部署后端、Web 和移动应用，无需编码知识，支持多种云服务。
Apigee
google.com
Apigee 是一个用于构建、管理和安全 API 的平台，支持各种环境和规模，提供分析和生命周期管理功能。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是一个无代码的云工具，可以从任何数据源快速生成 RESTful API，简化现代应用的后端开发。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub是一个协作平台，提供API设计和文档的集中管理，支持版本控制和API测试，确保文档和接口的标准化。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一个API开发平台，提供设计、测试和文档工具，支持多种协议，帮助团队提高API质量和团队协作。
Xano
xano.com
Xano 是一个无代码后端平台，允许用户轻松构建可扩展的应用程序后端，支持数据库管理和API集成，适用于各种开发需求。
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo是一个免费的测试数据生成器，允许用户生成CSV、JSON、SQL和Excel格式的自定义数据集，用于软件测试和演示。
Hyphen API
hyphenapi.com
连字符API提供了一组用于开发者和企业的可直接集成的API，简化数据交换与自动化工作流。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一个全面的B2B销售平台，支持通过WhatsApp进行团队协作、自动化和与CRM系统集成。
Backendless
backendless.com
Backendless是一个可视化应用开发平台，提供低代码和无代码工具，支持数据库、用户管理、推送通知等功能，简化应用后端开发。
People Data Labs
peopledatalabs.com
人数据实验室提供超过15亿个人的简历、联系、社交和人口统计信息的数据集，帮助组织优化数据管理和丰富流程。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款监控工具，允许用户以代码形式管理API和应用监测，提供性能分析和故障报警，支持CI/CD集成。
Tray.io
tray.io
Tray.io是一个AI驱动的集成平台，通过连接和同步应用程序与服务的数据，自动化复杂的业务流程，提高集成效率。
RSS API
rssapi.net
RSS API通过REST API轻松解析RSS、ATOM和JSON供稿，并通过Webhooks接收新内容，便于开发者整合和管理动态内容。
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab是一套API，帮助企业轻松创建视觉内容，支持各种应用集成，适合所有规模的企业使用。
Choreo
choreo.dev
Choreo是一个内部开发平台，简化云原生应用的构建、部署、监控和管理，让开发者专注于编码而非平台维护。
Informatica
informatica.com
Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。
Ambassador
getambassador.com
大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic是一个集成平台，连接云数据源、SaaS应用和本地软件，简化数据和应用的集成。
Kong
konghq.com
Kong是一个API管理平台，简化API的开发、部署和管理，支持多种环境和灵活的插件架构，增强安全性和可扩展性。
Blobr
blobr.io
Blobr是一款开发者门户，帮助用户按需分发API，提供简洁界面，附带文档和代码示例，并通过详细分析了解用户行为。
Workato
workato.com
Workato是一个集成和自动化平台，支持无代码创建工作流和应用连接，提升业务效率并确保安全性。
Formcarry
formcarry.com
FormCarry是一款用于静态HTML站点的表单解决方案，支持用户提交、文件上传和与其他应用的集成，设置简单，免费使用。
APItoolkit
apitoolkit.io
ApitoolKit是一个API管理平台，提供实时监控、错误跟踪和性能洞察，帮助开发者构建、管理和保护API，确保其稳定性和安全性。
Boomi
boomi.com
Boomi是一个云集成平台，帮助企业连接应用程序、数据和设备，确保数据质量并支持AI集成，以优化业务流程。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo是一个API管理平台，提供速率限制、API网关和文档支持，帮助开发者高效、安全地发布API。
Userparser
userparser.com
Userparser 是一个用户代理解析器和 IP 地址查询 API，可将用户代理和 IP 地址转换为详细的分析数据。
Pellerex
pellerex.com
Pellerex 是一个云原生平台，提供基础设施和API，帮助快速构建和转型软件，包含身份、支付、消息和市场功能，分为企业版和中心版。
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly是一个云平台，帮助开发者创建、管理和模拟用于开发和测试的假API，支持多响应、实时协作和自动文档生成。
elastic.io
elastic.io
elastic.io是一个云原生的低代码集成平台，支持通过API连接SaaS和本地应用，提升企业集成能力。
Apitally
apitally.io
Apitally是一款简单的SaaS工具，用于监控REST API，关注数据隐私和经济性，易于设置和使用，支持Python和Node.js项目。
APPSeCONNECT
appseconnect.com
AppSeconnect是一个智能集成平台，连接各种业务应用程序，自动化业务流程，提高操作效率和数据同步。
DCKAP
dckap.com
DCKAP集成器是一个ERP集成平台，可以连接分销商的ERP系统与电子商务、CRM等多种业务应用，实现数据实时同步和自动化管理。
Warrant
warrant.dev
Warrant是一款开源授权服务，帮助开发者在应用中实施和执行访问控制，集中处理用户授权，简化工程团队的工作。
Singular
singular.net
Singular是一个营销分析平台，帮助企业跟踪用户行为、衡量投资回报率（ROI）并优化营销活动，支持多渠道数据分析。
MovingLake
movinglake.com
MovingLake是一个实时数据连接器平台，支持各行业通过无缝集成数据源，帮助公司提高运营效率和决策能力。
Stellate
stellate.co
Stellate 应用程序可用于扩展、检查和保护 GraphQL API。它在边缘缓存查询，提供使用情况分析，并防止恶意查询。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit是一个数据集成平台，支持各种系统的连接与数据管理，简化API管理，适用于多种IT基础架构需求。
Moesif
moesif.com
Moesif是一个API分析和货币化平台，帮助用户跟踪API使用情况、监控计费、管理订阅并提供数据洞察。
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io是一个基于视频API的平台，帮助内容提供商和运营商优化视频流交付，实时调整流质量，以提高用户观看体验。
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data 提供10个API，提供可靠的实时数据，帮助企业进行定制分析和决策，灵活的定价模型满足不同需求。
Treblle
treblle.com
TREBLLE是一款用于增强REST API可观察性的SDK，提供实时监控、自动文档生成和分析功能，帮助开发者优化API性能和解决问题。