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最热门 最近添加 API管理工具 - 最热门应用

API 管理工具使用户能够在安全的开发环境中监督、控制其应用程序编程接口 (API) 并从中获利。这些工具可帮助管理员监控其团队发布的 API 的连接稳定性、流量、错误和安全性。 IT 部门在 API 生命周期的后期制作阶段使用这些工具，并在 API 设计完成后从开发人员手中接管。至此，API的所有维护、监控和管理都发生在API管理平台内。虽然一些 API 市场解决方案包括用于管理 API 的工具，但这些工具主要侧重于选择外部 API 来增强产品，而不是管理 API 本身。