API管理工具 - 最热门应用

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API 管理工具使用户能够在安全的开发环境中监督、控制其应用程序编程接口 (API) 并从中获利。这些工具可帮助管理员监控其团队发布的 API 的连接稳定性、流量、错误和安全性。 IT 部门在 API 生命周期的后期制作阶段使用这些工具，并在 API 设计完成后从开发人员手中接管。至此，API的所有维护、监控和管理都发生在API管理平台内。虽然一些 API 市场解决方案包括用于管理 API 的工具，但这些工具主要侧重于选择外部 API 来增强产品，而不是管理 API 本身。
提交新应用
Postman Web
postman.com
Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是一个无代码平台，帮助企业快速创建和部署后端、Web 和移动应用，无需编码知识，支持多种云服务。
Apigee
google.com
Apigee 是一个用于构建、管理和安全 API 的平台，支持各种环境和规模，提供分析和生命周期管理功能。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是一个无代码的云工具，可以从任何数据源快速生成 RESTful API，简化现代应用的后端开发。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub是一个协作平台，提供API设计和文档的集中管理，支持版本控制和API测试，确保文档和接口的标准化。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一个API开发平台，提供设计、测试和文档工具，支持多种协议，帮助团队提高API质量和团队协作。
Xano
xano.com
Xano 是一个无代码后端平台，允许用户轻松构建可扩展的应用程序后端，支持数据库管理和API集成，适用于各种开发需求。
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo是一个免费的测试数据生成器，允许用户生成CSV、JSON、SQL和Excel格式的自定义数据集，用于软件测试和演示。
Hyphen API
hyphenapi.com
连字符API提供了一组用于开发者和企业的可直接集成的API，简化数据交换与自动化工作流。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一个全面的B2B销售平台，支持通过WhatsApp进行团队协作、自动化和与CRM系统集成。
Backendless
backendless.com
Backendless是一个可视化应用开发平台，提供低代码和无代码工具，支持数据库、用户管理、推送通知等功能，简化应用后端开发。
People Data Labs
peopledatalabs.com
人数据实验室提供超过15亿个人的简历、联系、社交和人口统计信息的数据集，帮助组织优化数据管理和丰富流程。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款监控工具，允许用户以代码形式管理API和应用监测，提供性能分析和故障报警，支持CI/CD集成。
RSS API
rssapi.net
RSS API通过REST API轻松解析RSS、ATOM和JSON供稿，并通过Webhooks接收新内容，便于开发者整合和管理动态内容。
Tray.io
tray.io
Tray.io是一个AI驱动的集成平台，通过连接和同步应用程序与服务的数据，自动化复杂的业务流程，提高集成效率。
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab是一套API，帮助企业轻松创建视觉内容，支持各种应用集成，适合所有规模的企业使用。
Choreo
choreo.dev
Choreo是一个内部开发平台，简化云原生应用的构建、部署、监控和管理，让开发者专注于编码而非平台维护。
Informatica
informatica.com
Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic是一个集成平台，连接云数据源、SaaS应用和本地软件，简化数据和应用的集成。
Ambassador
getambassador.com
大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。
Kong
konghq.com
Kong是一个API管理平台，简化API的开发、部署和管理，支持多种环境和灵活的插件架构，增强安全性和可扩展性。
Blobr
blobr.io
Blobr是一款开发者门户，帮助用户按需分发API，提供简洁界面，附带文档和代码示例，并通过详细分析了解用户行为。
Workato
workato.com
Workato是一个集成和自动化平台，支持无代码创建工作流和应用连接，提升业务效率并确保安全性。
Formcarry
formcarry.com
FormCarry是一款用于静态HTML站点的表单解决方案，支持用户提交、文件上传和与其他应用的集成，设置简单，免费使用。
APItoolkit
apitoolkit.io
ApitoolKit是一个API管理平台，提供实时监控、错误跟踪和性能洞察，帮助开发者构建、管理和保护API，确保其稳定性和安全性。
Boomi
boomi.com
Boomi是一个云集成平台，帮助企业连接应用程序、数据和设备，确保数据质量并支持AI集成，以优化业务流程。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo是一个API管理平台，提供速率限制、API网关和文档支持，帮助开发者高效、安全地发布API。
Userparser
userparser.com
Userparser 是一个用户代理解析器和 IP 地址查询 API，可将用户代理和 IP 地址转换为详细的分析数据。
Pellerex
pellerex.com
Pellerex 是一个云原生平台，提供基础设施和API，帮助快速构建和转型软件，包含身份、支付、消息和市场功能，分为企业版和中心版。
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly是一个云平台，帮助开发者创建、管理和模拟用于开发和测试的假API，支持多响应、实时协作和自动文档生成。
elastic.io
elastic.io
elastic.io是一个云原生的低代码集成平台，支持通过API连接SaaS和本地应用，提升企业集成能力。
Apitally
apitally.io
Apitally 为 REST API 监控提供了一个简单的 SaaS 解决方案，重点关注数据隐私和经济性。使用 Python 或 Node.js 对新项目和现有项目进行设置和使用非常容易，并且从不收集敏感数据。 API 流量监控和分析：使用我们简单的仪表板跟踪 API 请求、错误、响应时间等。深入了解每个端点的使用情况和性能。按 API 使用者进行过滤以了解不同的使用模式。 API 正常运行时间监控和警报：监控 API 正常运行时间和可用性。如果出现问题，请立即收到警报。支持的 Web 框架：FastAPI、Starlette、Flask、Django Ninja、Django REST Framework、Express、NestJS、Fastify、Koa 为什么选择 Apitally？关注数据隐私。不收集敏感数据。易于与新的和现有的 API 项目集成。对性能没有影响。无需更改基础设施。请求数量没有限制。提供免费计划。
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator 是 ERP 集成平台，可将分销商的 ERP 系统连接到任意数量的业务应用程序，包括电子商务平台、CRM、库存、会计、物流和 3M 等市场。根据集成情况，它可以提供实时客户数据、产品数据、库存数据、订单数据、财务数据等。它可以帮助分销商节省数千小时的手动工作，创建更顺畅的工作流程，并在准确数据的支持下做出更好的决策。我们很高兴能够帮助各个行业的数百名经销商。我们曾与 Robertson Lighting、Sunrise Electrical Supply（IMARK Electrical 成员）、Province Electrical（加拿大施耐德电气经销商）、C-Line Products、Bosch Hydro Connections、WG Henschen、Belmont Equipment & Technologies 和 Marysville 等公司合作。船舶经销商 - 帮助他们节省成本并提高业务洞察力。好了，说了这么多，以下是您今天切换到集成平台将获得的价值： • 无需手动同步 • 无需开发人员即可进行更新 • 安全可靠地自动执行数据传输 • 映射和修改数据直观、可视化的仪表板 • 建立在灵活的架构之上，可实现全面定制 配置完所有内容后，DCKAP Integrator 将掌控整个集成流程并实现自动化。将成本高昂且耗时的手动操作流程委托给 DCKAP Integrator，以便您可以专注于为客户创造非凡的体验。
Warrant
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Warrant 是一种开源授权服务，可帮助开发人员在其应用程序中实施和实施访问控制。 Warrant 是一个专用的集中式平台，用于处理用户授权和访问控制，以便工程团队可以专注于构建其核心产品。
Singular
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当今营销人员成功的关键是准确了解在何处以及如何投资下一笔广告资金。 Singular 通过下一代归因、全漏斗营销数据和一流的欺诈预防功能提供营销投资回报率的完整视图，帮助营销人员实现这一目标。借助 Singular，您能够 - 衡量并报告您使用的所有渠道：使用 Singular 的开放集成框架衡量应用程序、网络、短信、推荐、电子邮件和电视的跨平台性能。 - 通过将归因与领先的成本聚合相结合来分析投资回报率：强大的数据连接器满足归因，以释放每个营销活动、发布商、创意和关键字的营销绩效。 - 跟踪和分析整个用户生命周期：捕获整个用户旅程，通过深层链接、网络到应用程序和跨设备归因来报告跨平台的获取和重新参与情况。 - 通过一流的欺诈预防措施阻止更多欺诈：将广告预算集中在真实用户身上，并通过更多检测方法和预先归因欺诈拒绝来避免误报。 - 监控单个托管管道以获取可供分析的营销数据：将归因、广告支出、创意、出价和广告货币化数据直接加载到 Redshift、Snowflake、BigQuery 等。 Singular 与全球一些最大的移动应用发行商合作，包括 Lyft、Twitter、Rovio、King 和 LinkedIn。
MovingLake
movinglake.com
默认情况下，数据和后端连接器本身是事件驱动且实时的。 MovingLake是最先进的API连接平台。
Stellate
stellate.co
扩展、检查和保护您的 GraphQL API。在边缘缓存您的查询，深入了解其使用情况并保护其免受恶意查询的影响。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit是一个数据集成平台，支持各种系统的连接与数据管理，简化API管理，适用于多种IT基础架构需求。
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT 是一个智能集成平台 (iPaaS)，可连接应用程序并使业务流程自动化。该平台有一个内置的低代码可视化集成设计器“ProcessFlow
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io 是一个基于 API 的视频平台，为内容提供商、付费电视运营商和 OTT 服务提供商提供了一种简单、快速且可靠的方式，为其订户提供先进的流媒体质量。它实时调整流媒体，以便观众自动获得正确的流媒体。它根据有关消费者、内容权限、网络、位置、设备等的信息对流进行个性化。该平台通过提出内容替换、虚拟通道或 DAI 等应用程序来将视频流情境化，未来还会推出更多应用程序。从最终用户体验的角度来看，broadpeak.io 服务是一个游戏规则改变者，因为它确保每个观众正在观看的内容始终是最相关的，无论使用什么视频交付平台。
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