API管理工具 - 最热门应用 - 奥兰群岛

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API 管理工具使用户能够在安全的开发环境中监督、控制其应用程序编程接口 (API) 并从中获利。这些工具可帮助管理员监控其团队发布的 API 的连接稳定性、流量、错误和安全性。 IT 部门在 API 生命周期的后期制作阶段使用这些工具，并在 API 设计完成后从开发人员手中接管。至此，API的所有维护、监控和管理都发生在API管理平台内。虽然一些 API 市场解决方案包括用于管理 API 的工具，但这些工具主要侧重于选择外部 API 来增强产品，而不是管理 API 本身。
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Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
Apigee
google.com
为任何用例、环境或规模构建、管理和保护 API。 Google Cloud 的原生 API 管理可增强您的 API 的规模、安全性和自动化程度。构建 API 以解锁和标准化来自任何应用程序、系统或服务的数据（快速入门）使用内置的强大策略和高级控制来保护每笔 API 事务 监控和分析您的流量以获得可靠的性能和可操作的见解（演示） 操作内置的 API或部署在任何地方——保持一致性（了解更多）创建 API 产品以产生新的收入来源和充满活力的社区（指南）
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io 是一个无代码平台，旨在帮助企业通过代码生成创建生产级应用程序：后端、Web 和本机移动应用程序。借助 AppMaster.io，您可以从 MVP 成长为每分钟处理数百万个请求的企业解决方案，同时完全控制应用程序的部署位置，并通过源代码导出保持独立于平台。主要功能： - 以 PostgreSQL 兼容格式设计关系数据库，在可视化设计器中具有完全的灵活性 - 使用数百个函数和直观的拖放界面管理复杂的业务逻辑 - 创建和管理对 API 的访问，并使用中间件配置端点，自动生成 API 文档 - 使用自动生成的页面和预构建组件在几分钟内构建 Web 仪表板 - 为 iOS 和 ...
Stoplight
stoplight.io
让 Stoplight 成为您构建任何规模的高质量 API 的平台 - 具有一流的编辑、文档和治理功能，并具有内置模拟、linting、样式指南、组件库等功能。在设计 API 之前对其进行编码会浪费时间和金钱，并会带来不必要的风险。构建任何规模的成功 API 程序，通过设计优先的方法推动业务成果。 Stoplight 是唯一专注于设计的 API 解决方案。凭借集成的文档和治理，Stoplight 平台可实现一致性、可重用性和质量，从而带来愉快的开发人员体验。该平台为新团队或已建立的团队提供由数字化转型、平台开发和 API 即产品驱动的成功 API 项目。
Mockaroo
mockaroo.com
免费的测试数据生成器和 API 模拟工具 - Mockaroo 可让您创建自定义 CSV、JSON、SQL 和 Excel 数据集来测试和演示您的软件。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 为开发 API 的组织提供了一个中央协作平台，以提供单一事实来源来指导 API 设计和文档、加强标准化并实现 API 与预期业务目的之间更好的一致性。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用于生成 REST API 的无代码、基于云的工具之一。它可以让开发人员立即从任何数据源生成 RESTful API，从而消除现代移动、Web 和物联网应用程序的后端开发。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是一款由人工智能驱动的多体验 iPaaS，可将单一平台的集成时间从数月缩短至数天。 Tray 通用自动化云无需使用不同的工具和技术来自动化复杂的内部和外部业务流程。在企业核心的支持下，通用自动化云提供了公司快速、协作地大规模开发集成和自动化所需的基础可组合性、弹性、可观察性、治理、安全性和控制。热爱你的工作。其余部分自动化。™
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商业软件公司，提供集成平台即服务 (iPaaS) 工具，用于连接云数据源、SaaS 应用程序和本地业务软件应用程序。 SnapLogic 成立于 2006 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥。SnapLogic 由 Informatica Gaurav Dhillon 前首席执行官兼联合创始人领导，并获得了 Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和 Naval Ravikant 的风险投资。截至 2017 年，该公司已筹集 1.363 亿美元。 2015 年 12 月 1...
Workato
workato.com
Workato 是领先的集成和自动化平台。 Workato 被公认为领导者，使业务和 IT 团队能够集成其应用程序并自动化业务工作流程，而不会影响安全性和治理。它使公司能够推动业务事件的实时结果。无需编码，该平台利用机器学习和专利技术，使自动化的创建和实施速度比传统平台快 10 倍。超过 7,000 个世界顶级品牌和增长最快的创新者在 Workato 上运行，其中包括排名第一的 SaaS 公司、排名第一的企业协作公司、排名第一的金融服务公司、排名第一的烘焙咖啡馆连锁店、排名第一的大数据公司、排名第一的云内容管理公司、排名第一的家居装修公司、排名第一的职业足球联赛、排名第一的工艺品零售店等等。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhook - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并...
Backendless
backendless.com
Backendless 是一个可视化应用程序开发平台，为所有经验水平的应用程序和 Web 开发人员提供全套低代码和无代码工具。无后端功能包括基于组件的 UI 构建器、实时数据库、用户身份验证和管理套件、推送通知和应用内消息控制台、无代码逻辑构建器、API 管理等等。 Backendless 首先从后端开始设计，使其成为对任何编码或无代码前端的完美后端补充。 Backendless 平台的可视化方法和预构建的 API 可以轻松构建任何应用程序的后端，速度比传统编码解决方案快 10 倍，而成本却仅为传统编码解决方案的一小部分。
Hyphen API
hyphenapi.com
为开发人员和企业提供的即用型 API 集合。可以通过简单的 REST API 调用直接集成。
Xano
xano.com
可扩展的无代码后端。 Xano 是使用无代码为您的应用程序构建可扩展后端的最快方法。 每个 Xano 帐户都配有可扩展的服务器、灵活的数据库和无代码 API 构建器，可以转换、过滤和集成来自任何地方的数据。世界各地有成千上万的人使用 Xano 为从消费者应用程序到企业工作流程的一切提供支持。使用 Xano 使任何应用程序可扩展、安全且兼容！为什么使用Xano？ * 可扩展以无忧地支持数百万用户。 * 经审计的合规基础设施（ISO 27001、ISO 9001、HIPPA、GDPR）和 SOC 2 TYPE II 的安全数据即将推出！ * 能够从多个服务器位置中进行选择。 * 将数据存储在功能...
elastic.io
elastic.io
elastic.io 基于微服务的云原生集成平台即服务 (iPaaS) 使组织能够增强跨 SaaS、本地、物联网和移动系统的集成能力。借助 elastic.io iPaaS 及其 API 优先方法，IT 部门可以通过更轻松、更快速地连接多个基于云和本地的应用程序、数据库、系统和平台，促进公司的数字化转型。 elastic.io 使组织能够充分发挥云所提供的潜力，并对不断变化的关键业务优先事项做出更快的反应。查看我们的博客：https://www.elastic.io/blog
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按照您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
ModelsLab
modelslab.com
为让人工智能更易于使用奠定基础。 Models Lab 是一套 API，可让企业轻松创建视觉内容。我们的 API 易于使用并与各种应用程序集成，使各种规模的企业都可以利用我们的服务。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo 从第一天起就帮助您提供出色的 API。初创公司和大型企业使用我们部署在边缘的无服务器 API 网关，通过令人惊叹的 DX 提供 API 身份验证、速率限制和开发人员文档。您可以从 zuplo.com 免费开始，并在几分钟内发布 API。
Checkly
checklyhq.com
Checkly 允许工程师在编写云原生应用程序时以代码的形式编写 E2E 监视器。在 Checkly CLI 的支持下，工程师可以从其代码存储库中编码、测试和部署 API 以及基于 Playwright 的检查。 Checkly 的可编程监控即代码 (MaC) 工作流程与现代开发实践、工具和框架无缝集成，而成本只是传统测试和监控解决方案的一小部分。最终结果？与传统解决方案相比，更快地检测问题、缩短响应时间并更快、更有信心地交付代码，从而提高效率并降低高达 80% 的成本。 Checkly 成立于 2018 年，是一家以远程为先的公司，扎根于柏林。
Kong
konghq.com
随着组织的软件架构的发展，您需要一种更好的方法来通过服务来代理信息交换。分布式系统和微服务的日益普及给跨架构的通信管理带来了新的挑战。 Kong API Gateway 为复杂的现代架构提供了一个快速、可扩展且灵活的平台。 Kong API 网关是开源的或作为 Kong Enterprise 的一部分提供，Kong Enterprise 是一个完整的生命周期服务管理平台，可保护、管理和监控您的所有服务，以加速跨所有平台、协议和部署模式的创新。 Kong Enterprise 是唯一旨在通过 API 和微服务整个生命周期的自动化来优化当今应用程序现代化需求的解决方案。 Kong Enterpri...
RSS API
rssapi.net
通过 REST API 轻松解析 RSS、ATOM 和 JSON-Feeds，并通过 Webhooks 接收新项目！
Blobr
blobr.io
Blobr 是一个开发者门户，可实现更多转化并提高销售额 通过 Blobr： - 通过决定访问条件和货币化模型，根据您的条件分发 API； - 通过授予对包含文档、代码片段等的精益界面的访问权限，提供难忘的体验， - 通过详细的分析了解您的用户行为并快速采取行动。
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。 大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理...
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
Formcarry
formcarry.com
你的 <form> 但它确实有效。将您的 HTML <form> 转换为功能齐全的内容 获取电子邮件通知、上传文件、与其他应用程序集成。 3 分钟即可完成设置并免费使用。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit 通过强大的集成和企业低代码应用程序开发解决方案来实现业务转型。我们是唯一一家整合并简化 iPaaS、APIM、EDI 和 LCAP 功能的提供商，以放大本地、基于云和 SaaS 系统的价值并加速数字化进程。全球数以千计的组织依靠 Jitterbit 深厚的专业知识、屡获殊荣的技术和广泛的合作伙伴网络来帮助他们节省时间和金钱、消除摩擦并降低风险，而不影响用户体验。与 Jitterbit 合作，企业可以实现运营转型并面向未来，同时创造更快乐、更高效的员工。
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly 是一个基于云的平台，旨在帮助开发人员创建、管理和模拟模拟 API 以进行开发和测试。它提供了一系列与其他模拟工具不同的功能，例如用于数据生成的 AI 集成、用于跟踪更改的模拟差异以及用于自动添加端点的 Chrome 扩展。 Mockfly 的主要功能包括： * 直观的界面：它具有用户友好的界面，可以轻松创建和管理模拟 API。 * 协作功能：您可以邀请团队成员就 API 模拟项目进行协作，使其成为团队环境的理想选择。 *多个响应：它允许您为单个端点创建多个响应以模拟不同的场景。 * 自动文档：Mockfly 可以自动为您的 API 生成全面的文档，节省时间和精力。 * 随机数...
Warrant
warrant.dev
Warrant 是一种开源授权服务，可帮助开发人员在其应用程序中实施和实施访问控制。 Warrant 是一个专用的集中式平台，用于处理用户授权和访问控制，以便工程团队可以专注于构建其核心产品。
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推动转型的智能集成和自动化公司。 Boomi 平台使企业能够更快地连接应用程序、人员和数据，以消除应用程序和数据指数级增长造成的数字碎片。通过结合生成式 AI、预构建的应用程序连接器、低代码自动化、常见业务流程的配方、完整的 API 生命周期管理以及用于云和混合本地集成的事件驱动架构，Boomi 平台提供了广度和深度的解决方案在具有企业级安全性、可扩展性和可靠性的易于使用的平台中提供现代数字化转型所需的支持。
Userparser
userparser.com
Userparser 是用户代理解析器和 IP 地址查找 API，可将用户代理和 IP 地址转换为详细的分析数据。用户代理解析器和 IP 查找 API 是两个可用于帮助识别用户位置的工具。用户代理解析器通过查看用户浏览器发送的 HTTP 标头中包含的信息来工作。此信息包括用户的操作系统、浏览器类型和其他详细信息。 IP 查找 API 使用 IP 地址数据库根据 IP 地址对用户进行地理定位。用户代理解析器和 IP 查找 API 都可用于近似用户位置和设备检测，但它们具有不同的优点和缺点。用户代理解析器对于通过移动电话访问互联网的用户来说更加准确，因为这些设备通常在其 HTTP 标头中发送更详细...
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io 是一个基于 API 的视频平台，为内容提供商、付费电视运营商和 OTT 服务提供商提供了一种简单、快速且可靠的方式，为其订户提供先进的流媒体质量。它实时调整流媒体，以便观众自动获得正确的流媒体。它根据有关消费者、内容权限、网络、位置、设备等的信息对流进行个性化。该平台通过提出内容替换、虚拟通道或 DAI 等应用程序来将视频流情境化，未来还会推出更多应用程序。从最终用户体验的角度来看，broadpeak.io 服务是一个游戏规则改变者，因为它确保每个观众正在观看的内容始终是最相关的，无论使用什么视频交付平台。
APItoolkit
apitoolkit.io
使用 APIToolkit 转变技术团队的 API 管理。我们的平台提供实时监控、错误跟踪和性能洞察，确保您的 API 完美运行，并且您的出站 API 集成不会因重大变更而影响您的业务。帮助您的支持团队调查客户投诉，并帮助您的工程团队更好地了解他们的系统以及他们所依赖的系统。
Apitally
apitally.io
Apitally 为 REST API 监控提供了一个简单的 SaaS 解决方案，重点关注数据隐私和经济性。使用 Python 或 Node.js 对新项目和现有项目进行设置和使用非常容易，并且从不收集敏感数据。 API 流量监控和分析：使用我们简单的仪表板跟踪 API 请求、错误、响应时间等。深入了解每个端点的使用情况和性能。按 API 使用者进行过滤以了解不同的使用模式。 API 正常运行时间监控和警报：监控 API 正常运行时间和可用性。如果出现问题，请立即收到警报。支持的 Web 框架：FastAPI、Starlette、Flask、Django Ninja、Django REST F...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data 是一家领先的数据提供商，在主要搜索和电子商务网站上拥有 10 个 API。大多数数据源价格昂贵且范围有限，因此很难识别真正有助于业务增长的见解。我们为希望成为行业最聪明的组织提供可靠、稳健、实时的数据。我们提供经济实惠且灵活的可扩展定价模型，因此您可以在需要时根据需要购买尽可能少或任意多的数据。其他提供商通过昂贵的平台过滤数据，为您提供部分结果的图片 - 这与您的竞争对手看到的图片相同。我们提供与您现有的数据生态系统集成的大量、精细的数据，以便您可以定制分析并找到独特的见解。借助 Traject Data，您可以访问和控制更多数据，以快速轻松地识别见解并做出更明智的业...
Pellerex
pellerex.com
由独立和托管基础、API 和实时服务组成的生态系统，可帮助您快速构建和转换软件。我们的基础将使您的上市时间缩短数月，而我们的 API 将帮助您专注于您的产品，而不是周围的基础设施。 Pellerex 是一个 Cloudnative 登陆区。它在 UI、API、DevOps、容器和基础设施层的全堆栈环境中为您提供所有基本软件功能，包括身份、支付、消息传递和市场。它有 Enterprise 和 Hub 两种风格。企业版部署在您的基础设施上，让您可以访问代码和您这边的整个堆栈。 Hub 版本由我们管理，使您能够以服务的形式访问多租户环境中的所有基本服务，而您只需在其上部署应用程序和 API，其余部分...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT 是一个智能集成平台 (iPaaS)，可连接应用程序并使业务流程自动化。该平台有一个内置的低代码可视化集成设计器“ProcessFlow
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator 是 ERP 集成平台，可将分销商的 ERP 系统连接到任意数量的业务应用程序，包括电子商务平台、CRM、库存、会计、物流和 3M 等市场。根据集成情况，它可以提供实时客户数据、产品数据、库存数据、订单数据、财务数据等。它可以帮助分销商节省数千小时的手动工作，创建更顺畅的工作流程，并在准确数据的支持下做出更好的决策。我们很高兴能够帮助各个行业的数百名经销商。我们曾与 Robertson Lighting、Sunrise Electrical Supply（IMARK Electrical 成员）、Province Electrical（加拿大施耐德电气经销商）、...
Moesif
moesif.com
通过强大的可观察性和货币化平台跟踪和增加 API 使用情况。
Treblle
treblle.com
将 API 可观察性提升到一个新的水平。超级容易集成和培训开发人员。让您能够查看 API 发生的一切的功能！主要功能包括：实时API监控、自动生成文档、请求共享、一键测试、强大的过滤和分析、错误跟踪等。
Singular
singular.net
当今营销人员成功的关键是准确了解在何处以及如何投资下一笔广告资金。 Singular 通过下一代归因、全漏斗营销数据和一流的欺诈预防功能提供营销投资回报率的完整视图，帮助营销人员实现这一目标。借助 Singular，您能够 - 衡量并报告您使用的所有渠道：使用 Singular 的开放集成框架衡量应用程序、网络、短信、推荐、电子邮件和电视的跨平台性能。 - 通过将归因与领先的成本聚合相结合来分析投资回报率：强大的数据连接器满足归因，以释放每个营销活动、发布商、创意和关键字的营销绩效。 - 跟踪和分析整个用户生命周期：捕获整个用户旅程，通过深层链接、网络到应用程序和跨设备归因来报告跨平台的获取和...
MovingLake
movinglake.com
默认情况下，数据和后端连接器本身是事件驱动且实时的。 MovingLake是最先进的API连接平台。
Stellate
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扩展、检查和保护您的 GraphQL API。在边缘缓存您的查询，深入了解其使用情况并保护其免受恶意查询的影响。