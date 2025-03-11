API生成软件 - 最热门应用

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API 生成软件使用户能够在安全的环境中快速创建和部署应用程序编程接口 (API)。利用低代码接口，用户可以为 API 定义所需的参数，而软件则处理逻辑和配置的脚本。这种抽象简化了 API 设计流程，促进即时、安全的 API 创建。该软件允许用户使用各种标准化 API 类型快速设置连接器，以从数据库和网络检索数据。 API 生成软件通常与 API 管理工具配合使用，可帮助开发人员监控、控制其 API 并从中获利。它通常包括内置访问控制、速率限制和自动生成文档等功能，帮助开发人员快速生成高质量的 API。在加速设计过程的同时，开发人员还可以修改 API 脚本来微调逻辑和功能。
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Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是一个无代码的云工具，可以从任何数据源快速生成 RESTful API，简化现代应用的后端开发。
BuildShip
buildship.com
BuildShip是一个低代码可视化后端构建工具，支持快速创建API、计划任务和云函数，适用于复杂的自动化和系统集成。
Appsmith
appsmith.com
Appsmith是一个开源平台，帮助开发者快速构建美观的内部应用，支持多种数据源的集成，具备定制模板与版本控制功能。
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI 是一个无代码平台，提供云端无服务器后端，具备 JSON 数据库、拖放 API 构建器和 8 万多个 AI 模型。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura Cloud提供即时的GraphQL与REST API，使开发者能快速连接数据源并构建实时、可扩展的应用程序。
Syncloop
syncloop.com
Syncloop是一款可视化API开发平台，帮助开发者更快简便地创建API，支持模块、定时任务、团队协作等功能，并提供多种定价方案。
Jetic
jetic.io
Jetic 是一款基于 Apache Camel 的云原生 API 和应用集成平台，帮助开发者构建、交付和维护可扩展的 API 和集成。