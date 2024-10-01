API生成软件 - 最热门应用 - 吉布提

Appsmith

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Appsmith 是一个开源平台，可帮助开发人员构建美观且功能强大的可与多个数据源交互的内部应用程序。从客户支持门户、销售仪表板、营销跟踪器、管理面板到易于使用的数据 CRUD 前端，您可以在 Appsmith 上以 10 倍的速度为所有内部用例构建应用程序。您可以快速开始使用我们符合 SOC2 标准的云或在本地托管 Appsmith，两者都是免费的。您可以获得多个开箱即用的强大功能： - 将您的 Git 托管提供商连接到 Appsmith，以限制访问、管理版本并确保流程合规性。 - 使用来自所有流行提供商的 Google 和 GitHub OAuth、SAML 或 OIDC 进行安全身份验证...