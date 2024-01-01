API生成软件 - 最热门应用 - 贝宁

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API 生成软件使用户能够在安全的环境中快速创建和部署应用程序编程接口 (API)。利用低代码接口，用户可以为 API 定义所需的参数，而软件则处理逻辑和配置的脚本。这种抽象简化了 API 设计流程，促进即时、安全的 API 创建。该软件允许用户使用各种标准化 API 类型快速设置连接器，以从数据库和网络检索数据。 API 生成软件通常与 API 管理工具配合使用，可帮助开发人员监控、控制其 API 并从中获利。它通常包括内置访问控制、速率限制和自动生成文档等功能，帮助开发人员快速生成高质量的 API。在加速设计过程的同时，开发人员还可以修改 API 脚本来微调逻辑和功能。
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Appsmith
appsmith.com
Appsmith 是一个开源平台，可帮助开发人员构建美观且功能强大的可与多个数据源交互的内部应用程序。从客户支持门户、销售仪表板、营销跟踪器、管理面板到易于使用的数据 CRUD 前端，您可以在 Appsmith 上以 10 倍的速度为所有内部用例构建应用程序。您可以快速开始使用我们符合 SOC2 标准的云或在本地托管 Appsmith，两者都是免费的。您可以获得多个开箱即用的强大功能： - 将您的 Git 托管提供商连接到 Appsmith，以限制访问、管理版本并确保流程合规性。 - 使用来自所有流行提供商的 Google 和 GitHub OAuth、SAML 或 OIDC 进行安全身份验证...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用于生成 REST API 的无代码、基于云的工具之一。它可以让开发人员立即从任何数据源生成 RESTful API，从而消除现代移动、Web 和物联网应用程序的后端开发。
BuildShip
buildship.com
BuildShip 是一个低代码可视化后端构建器，可让您立即交付 API、计划作业、后端云功能。在人工智能的支持下，创建您自己的工作流程节点，连接到任何工具、数据库并为您的应用程序创建可扩展的后端。 BuildShip by Rowy Inc. 得到了顶级投资者的支持，包括 Worklife VC 的 Brianne Kimmel、Guillermo Rauch（Vercel 首席执行官）、Nat Friedman（Github 前首席执行官）、Balaji Srinivasan、AI Grant、Joseph Jacks（OSS Capital）和高管来自 Google、Figma 等。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura 为您提供有关新数据源和现有数据源的即时 GraphQL 和 REST API。将 Hasura 连接到您的数据并在一分钟内获取 API。
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI 是一个无代码平台，用于构建人工智能驱动的无服务器后端，无需代码和零配置。借助 Koxy AI，您可以获得由全球 35 个边缘地区提供服务的基于云的无服务器后端、具有无限存储空间的 Koxy 数据库（基于 JSON）、拖放式 API 构建器以及超过 80K 个 AI 模型，为您的应用提供支持API。
Syncloop
syncloop.com
Syncloop 是一个可视化 API 开发平台，可帮助开发人员更快、更轻松地创建 API。它支持各种功能，例如基本模块、cron 作业、升级构建、团队协作、包装服务和云环境。 Syncloop 还为共享、专用、企业和本地部署提供不同的定价计划12。 Syncloop 旨在简化 API 调用并简化 REST API 等
Jetic
jetic.io
Jetic 是一个基于 Apache Camel 的云原生 API 和应用程序集成平台，使开发人员能够设计、交付和维护可扩展的 API 和集成。