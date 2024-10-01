API文档管理软件 - 最热门应用 - 北马里亚纳群岛

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API 文档管理工具为参与构建和使用 API 的团队提供参考文档。这些工具充当指导手册，解释并跟踪有关 API 创建和使用的关键细节，简化开发人员的管理并帮助企业监控所有内部 API。 这些工具为所有文档建立了一个中心枢纽并管理访问。它们允许用户进行必要的编辑、更新视觉效果并改进 SEO。现代 API 文档工具还具有自动文档生成功能，并且应与已建立的开发工具和平台无缝集成。
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RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一个 API 中心，可帮助开发人员查找并直接连接到世界顶级 API，并从一个中心位置管理自己的 API。
Stoplight
stoplight.io
让 Stoplight 成为您构建任何规模的高质量 API 的平台 - 具有一流的编辑、文档和治理功能，并具有内置模拟、linting、样式指南、组件库等功能。在设计 API 之前对其进行编码会浪费时间和金钱，并会带来不必要的风险。构建任何规模的成功 API 程序，通过设计优先的方法推动业务成果。 Stoplight 是唯一专注于设计的 API 解决方案。凭借集成的文档和治理，Stoplight 平台可实现一致性、可重用性和质量，从而带来愉快的开发人员体验。该平台为新团队或已建立的团队提供由数字化转型、平台开发和 API 即产品驱动的成功 API 项目。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 为开发 API 的组织提供了一个中央协作平台，以提供单一事实来源来指导 API 设计和文档、加强标准化并实现 API 与预期业务目的之间更好的一致性。
ReadMe
readme.com
ReadMe 将静态 API 文档转换为交互式开发人员中心，帮助用户成功使用您的 API。帮助开发人员更快地进行首次调用，快速解决问题，并深入了解 API 使用情况，让您的团队专注于最具影响力的改进。借助 ReadMe，团队可以快速创建并启动与其品牌相匹配的开发者中心。同步 OpenAPI 规范文件或手动记录 API 后，任何人都可以直接在 ReadMe 平台中编写内容或进行编辑，从而减少工程瓶颈并节省维护时间。在幕后，通过了解实时 API 使用情况，您可以了解哪些端点最受欢迎，或者开发人员可能在哪些地方遇到困难，以便您的团队可以确定需要改进的地方或添加更多指导。如果为您的开发人员创造更好的体...
Archbee
archbee.com
Archbee 是为您的团队和客户提供的文档平台。 借助 Archbee，您可以帮助您的用户开始使用您的产品，因为它使您能够在一个地方快速构建产品文档、开发人员指南和 API 参考。 Archbee 是集中公司信息的地方，因为它统一了产品、工程、支持、营销和销售方面的知识。 用例： • 开发人员和 API 文档 • 文档站点 • 通过上下文文档小部件添加应用内支持 • 协作处理文档 • 入职并培训队友 • 使用门禁门户为您的客户创建文档 • 记录内部流程 集成：Slack、Airtable、Loom、Trello、Lucidchart、Typeform、Mindmeister、Prez...
Blobr
blobr.io
Blobr 是一个开发者门户，可实现更多转化并提高销售额 通过 Blobr： - 通过决定访问条件和货币化模型，根据您的条件分发 API； - 通过授予对包含文档、代码片段等的精益界面的访问权限，提供难忘的体验， - 通过详细的分析了解您的用户行为并快速采取行动。
Apiable
apiable.io
通过专为 API 团队创建、保护、营销和货币化 API 产品而构建的 API 门户，简化 API 入门和使用。
DeveloperHub
developerhub.io
文档平台，以现代方式协作编写、发布、审查、分析和收集面向客户的个性化文档的反馈。 DeveloperHub 成立于 2018 年，允许团队中的每个人就文档进行协作、立即发布并了解其文档的执行情况，从而帮助企业减少支持请求数量。
Bump.sh
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Bump.sh 不仅仅是适用于所有 API 的令人惊叹的文档。它集中了您的所有 API 文档，无论它们是公共的、私有的还是合作伙伴的，无论它们是 OpenAPI 还是 AsyncAPI（以及更多），也无论您是作为开发人员还是产品经理构建或使用它。由于我们的 CI 集成，即使在 Git 分支级别，文档也会自动生成并始终保持最新。当您迭代 API 开发时，Bump.sh 会发现并突出显示更改，并在引入重大更改时向您发出警告。使用 Bump.sh 创建单一事实来源。开发信息获取渠道并团结团队。使 API 生态系统可发现且可扩展，无论它们是使用哪种底层技术构建的