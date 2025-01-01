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API 设计工具提供了一个安全的开发环境，用户可以在其中规划、创建和修改应用程序编程接口 (API)。这些工具简化了 API 的预生产管理，使开发人员能够在统一的仪表板中构思、建立设计指南并构建 API。它们还促进开发人员和 IT 部门的 API 管理工作之间的协调。虽然一些 API 市场解决方案包括用于编辑 API 的工具，但它们的主要重点是选择外部 API 来增强产品，而不是开发和管理 API。
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Postman Web
postman.com
Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是一个无代码平台，帮助企业快速创建和部署后端、Web 和移动应用，无需编码知识，支持多种云服务。
Kernex
kernex.io
Kernex 是一个基于云的无头内容管理系统 (CMS) 平台，支持多种字段类型，提供内置存储和CDN，自动生成Typescript定义。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub是一个协作平台，提供API设计和文档的集中管理，支持版本控制和API测试，确保文档和接口的标准化。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一个API开发平台，提供设计、测试和文档工具，支持多种协议，帮助团队提高API质量和团队协作。
Xano
xano.com
Xano 是一个无代码后端平台，允许用户轻松构建可扩展的应用程序后端，支持数据库管理和API集成，适用于各种开发需求。
Backendless
backendless.com
Backendless是一个可视化应用开发平台，提供低代码和无代码工具，支持数据库、用户管理、推送通知等功能，简化应用后端开发。
Informatica
informatica.com
Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird是一个实时数据平台，帮助开发者快速构建数据管道和API，支持多种数据源的高效查询和可视化。
Infinito
goinfinito.com
Infinito是ValueFirst的产品，旨在设计多渠道对话流程，支持企业通过聊天机器人、电子邮件等进行营销，提高消费者参与度。
Kong
konghq.com
Kong是一个API管理平台，简化API的开发、部署和管理，支持多种环境和灵活的插件架构，增强安全性和可扩展性。
Boomi
boomi.com
Boomi是一个云集成平台，帮助企业连接应用程序、数据和设备，确保数据质量并支持AI集成，以优化业务流程。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo是一个API管理平台，提供速率限制、API网关和文档支持，帮助开发者高效、安全地发布API。
Beeceptor
beeceptor.com
Beeceptor是一个API模拟和服务虚拟化平台，允许开发人员快速创建模拟API，无需编码，实现实时HTTP/HTTPS流量检查。
Synatic
synatic.com
Synatic是一个数据自动化平台，简化数据集成和管理，提高数据一致性，减少手动错误，支持多种行业的自动化需求。
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