Beeceptor

beeceptor.com

在 Beeceptor，我们通过最先进的服务虚拟化和 API 模拟平台重新定义了从小到大的团队如何进行软件开发。这一创新解决方案独特地结合了模拟服务器、本地隧道和 HTTP 代理，从而实现 API 和服务的无缝模拟。这个强大的三合一与我们的无代码、无下载方法相结合，确保了业界最快的入门速度。 Beeceptor 经过 SOC2 Type 2 和 ISO 27001 认证，保证最高的安全性和合规性标准，使其成为全球企业值得信赖的选择。服务虚拟化对于开发人员和 QA 团队至关重要，使他们能够解耦依赖关系并实现并行开发，从而显着提高生产力和协作。通过利用 Beeceptor，团队可以快速创建模拟服务，从而缩短开发周期时间并降低成本。加入满意企业的行列，通过 Beeceptor 高效、可靠且安全的平台改变其工作流程。立即使用 Beeceptor 彻底改变您的开发和测试流程！