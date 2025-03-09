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API 设计工具提供了一个安全的开发环境，用户可以在其中规划、创建和修改应用程序编程接口 (API)。这些工具简化了 API 的预生产管理，使开发人员能够在统一的仪表板中构思、建立设计指南并构建 API。它们还促进开发人员和 IT 部门的 API 管理工作之间的协调。虽然一些 API 市场解决方案包括用于编辑 API 的工具，但它们的主要重点是选择外部 API 来增强产品，而不是开发和管理 API。
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Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一个API开发平台，提供设计、测试和文档工具，支持多种协议，帮助团队提高API质量和团队协作。
Kong
konghq.com
Kong是一个API管理平台，简化API的开发、部署和管理，支持多种环境和灵活的插件架构，增强安全性和可扩展性。
Postman Web
postman.com
Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是一个无代码平台，帮助企业快速创建和部署后端、Web 和移动应用，无需编码知识，支持多种云服务。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird是一个实时数据平台，帮助开发者快速构建数据管道和API，支持多种数据源的高效查询和可视化。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub是一个协作平台，提供API设计和文档的集中管理，支持版本控制和API测试，确保文档和接口的标准化。
Backendless
backendless.com
Backendless是一个可视化应用开发平台，提供低代码和无代码工具，支持数据库、用户管理、推送通知等功能，简化应用后端开发。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo 从第一天起就帮助您提供出色的 API。初创公司和大型企业使用我们部署在边缘的无服务器 API 网关，通过令人惊叹的 DX 提供 API 身份验证、速率限制和开发人员文档。您可以从 zuplo.com 免费开始，并在几分钟内发布 API。
Kernex
kernex.io
Kernex 是一个基于云的无头 CMS 平台。它可以让您在构建 CMS API 时节省时间和金钱。我们提供对各种字段类型、内置存储和 CDN、自动生成的打字稿定义等的支持。
Informatica
informatica.com
Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推动转型的智能集成和自动化公司。 Boomi 平台使企业能够更快地连接应用程序、人员和数据，以消除应用程序和数据指数级增长造成的数字碎片。通过结合生成式 AI、预构建的应用程序连接器、低代码自动化、常见业务流程的配方、完整的 API 生命周期管理以及用于云和混合本地集成的事件驱动架构，Boomi 平台提供了广度和深度的解决方案在具有企业级安全性、可扩展性和可靠性的易于使用的平台中提供现代数字化转型所需的支持。
Xano
xano.com
Xano 是一个无代码后端平台，允许用户轻松构建可扩展的应用程序后端，支持数据库管理和API集成，适用于各种开发需求。
Beeceptor
beeceptor.com
在 Beeceptor，我们通过最先进的服务虚拟化和 API 模拟平台重新定义了从小到大的团队如何进行软件开发。这一创新解决方案独特地结合了模拟服务器、本地隧道和 HTTP 代理，从而实现 API 和服务的无缝模拟。这个强大的三合一与我们的无代码、无下载方法相结合，确保了业界最快的入门速度。 Beeceptor 经过 SOC2 Type 2 和 ISO 27001 认证，保证最高的安全性和合规性标准，使其成为全球企业值得信赖的选择。服务虚拟化对于开发人员和 QA 团队至关重要，使他们能够解耦依赖关系并实现并行开发，从而显着提高生产力和协作。通过利用 Beeceptor，团队可以快速创建模拟服务，从而缩短开发周期时间并降低成本。加入满意企业的行列，通过 Beeceptor 高效、可靠且安全的平台改变其工作流程。立即使用 Beeceptor 彻底改变您的开发和测试流程！
Synatic
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Synatic 数据平台是 iPaaS、ESB、ETL 和 API 管理的组合解决方案，旨在提供以令人难以置信的速度创造价值的整体解决方案。凭借简单易用的工具与企业级功能相结合，我们将数据集成、自动化和分析的时间和成本减少了高达 80%，而且价格合理。我们的云，您的云，本地部署。无代码、低代码、您的代码。预先打包的解决方案或从头开始配置。 Synatic 可以做到这一切。
Infinito
goinfinito.com
Infinito 是 ValueFirst 的产品，是一个设计多渠道对话旅程的平台。借助 Infinito，数千家企业在聊天机器人、电子邮件、RCS 商业消息传递、短信、语音和 WhatsApp 上开展营销活动。 Infinito 帮助品牌提高消费者参与度。通过基于消费者事件创建自动化规则。这可以包括客户与品牌的任何互动、进入客户细分，或者即使他们面临流失的风险。 Infinito 的拖放编辑器简化了营销活动的创建并防止消费者离开该品牌。 Infinito 帮助企业通过直观和个性化的对话体验来获取、转化、吸引和取悦用户。