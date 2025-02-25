API设计工具 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

Xano

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可扩展的无代码后端。 Xano 是使用无代码为您的应用程序构建可扩展后端的最快方法。 每个 Xano 帐户都配有可扩展的服务器、灵活的数据库和无代码 API 构建器，可以转换、过滤和集成来自任何地方的数据。世界各地有成千上万的人使用 Xano 为从消费者应用程序到企业工作流程的一切提供支持。使用 Xano 使任何应用程序可扩展、安全且兼容！为什么使用Xano？ * 可扩展以无忧地支持数百万用户。 * 经审计的合规基础设施（ISO 27001、ISO 9001、HIPPA、GDPR）和 SOC 2 TYPE II 的安全数据即将推出！ * 能够从多个服务器位置中进行选择。 * 将数据存储在功能强大的 PostgreSQL 数据库上，无记录限制。 * 使用无代码轻松创建具有简单到复杂业务逻辑的 API。 * 集成并连接到任何平台或前端。 * 通过 250 多个教程视频、强大的文档和充满活力的社区，在 Xano 的安全基础设施上放心启动。 Xano适合谁？ * 公民开发者：使用无代码进行无限制构建的构建者 * 产品所有者：快速验证想法并部署应用程序，无需工程师 * 数字营销人员：集成系统并自动化客户接触点 * 学生：通过构建无代码的 MVP 来学习后端开发概念 * 传统开发人员：在不牺牲质量或规模的情况下更快地部署应用程序 * 开发机构：通过更好的交接让客户工作更轻松 * 团队：在整个开发生命周期中实时协作 * 企业组织：构建可扩展、安全的软件没有开销 人们在需要时会转向 Xano ... * 一个后端为多个前端提供支持 * 构建无限制：我们是唯一的图灵完备的无代码 API 构建器 * 无记录限制：灵活的存储选项 * 无-代码ETL：Xano作为连接许多不同数据源的路由器。 * 快速构建 API：轻松构建记录的 API 并连接到外部 API * 规模：Xano 建立在一流的可扩展基础设施之上