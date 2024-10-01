API设计工具 - 最热门应用 - 毛里求斯

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
API 设计工具提供了一个安全的开发环境，用户可以在其中规划、创建和修改应用程序编程接口 (API)。这些工具简化了 API 的预生产管理，使开发人员能够在统一的仪表板中构思、建立设计指南并构建 API。它们还促进开发人员和 IT 部门的 API 管理工作之间的协调。虽然一些 API 市场解决方案包括用于编辑 API 的工具，但它们的主要重点是选择外部 API 来增强产品，而不是开发和管理 API。
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Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io 是一个无代码平台，旨在帮助企业通过代码生成创建生产级应用程序：后端、Web 和本机移动应用程序。借助 AppMaster.io，您可以从 MVP 成长为每分钟处理数百万个请求的企业解决方案，同时完全控制应用程序的部署位置，并通过源代码导出保持独立于平台。主要功能： - 以 PostgreSQL 兼容格式设计关系数据库，在可视化设计器中具有完全的灵活性 - 使用数百个函数和直观的拖放界面管理复杂的业务逻辑 - 创建和管理对 API 的访问，并使用中间件配置端点，自动生成 API 文档 - 使用自动生成的页面和预构建组件在几分钟内构建 Web 仪表板 - 为 iOS 和 ...
Stoplight
stoplight.io
让 Stoplight 成为您构建任何规模的高质量 API 的平台 - 具有一流的编辑、文档和治理功能，并具有内置模拟、linting、样式指南、组件库等功能。在设计 API 之前对其进行编码会浪费时间和金钱，并会带来不必要的风险。构建任何规模的成功 API 程序，通过设计优先的方法推动业务成果。 Stoplight 是唯一专注于设计的 API 解决方案。凭借集成的文档和治理，Stoplight 平台可实现一致性、可重用性和质量，从而带来愉快的开发人员体验。该平台为新团队或已建立的团队提供由数字化转型、平台开发和 API 即产品驱动的成功 API 项目。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 为开发 API 的组织提供了一个中央协作平台，以提供单一事实来源来指导 API 设计和文档、加强标准化并实现 API 与预期业务目的之间更好的一致性。
Kernex
kernex.io
Kernex 是一个基于云的无头 CMS 平台。它可以让您在构建 CMS API 时节省时间和金钱。我们提供对各种字段类型、内置存储和 CDN、自动生成的打字稿定义等的支持。
Backendless
backendless.com
Backendless 是一个可视化应用程序开发平台，为所有经验水平的应用程序和 Web 开发人员提供全套低代码和无代码工具。无后端功能包括基于组件的 UI 构建器、实时数据库、用户身份验证和管理套件、推送通知和应用内消息控制台、无代码逻辑构建器、API 管理等等。 Backendless 首先从后端开始设计，使其成为对任何编码或无代码前端的完美后端补充。 Backendless 平台的可视化方法和预构建的 API 可以轻松构建任何应用程序的后端，速度比传统编码解决方案快 10 倍，而成本却仅为传统编码解决方案的一小部分。
Xano
xano.com
可扩展的无代码后端。 Xano 是使用无代码为您的应用程序构建可扩展后端的最快方法。 每个 Xano 帐户都配有可扩展的服务器、灵活的数据库和无代码 API 构建器，可以转换、过滤和集成来自任何地方的数据。世界各地有成千上万的人使用 Xano 为从消费者应用程序到企业工作流程的一切提供支持。使用 Xano 使任何应用程序可扩展、安全且兼容！为什么使用Xano？ * 可扩展以无忧地支持数百万用户。 * 经审计的合规基础设施（ISO 27001、ISO 9001、HIPPA、GDPR）和 SOC 2 TYPE II 的安全数据即将推出！ * 能够从多个服务器位置中进行选择。 * 将数据存储在功能...
Kong
konghq.com
随着组织的软件架构的发展，您需要一种更好的方法来通过服务来代理信息交换。分布式系统和微服务的日益普及给跨架构的通信管理带来了新的挑战。 Kong API Gateway 为复杂的现代架构提供了一个快速、可扩展且灵活的平台。 Kong API 网关是开源的或作为 Kong Enterprise 的一部分提供，Kong Enterprise 是一个完整的生命周期服务管理平台，可保护、管理和监控您的所有服务，以加速跨所有平台、协议和部署模式的创新。 Kong Enterprise 是唯一旨在通过 API 和微服务整个生命周期的自动化来优化当今应用程序现代化需求的解决方案。 Kong Enterpri...
Zuplo
zuplo.com
Zuplo 从第一天起就帮助您提供出色的 API。初创公司和大型企业使用我们部署在边缘的无服务器 API 网关，通过令人惊叹的 DX 提供 API 身份验证、速率限制和开发人员文档。您可以从 zuplo.com 免费开始，并在几分钟内发布 API。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird是实时数据平台。在 Tinybird，我们使开发人员和数据团队能够利用实时数据的力量并快速构建数据管道和数据产品。借助 Tinybird，您可以大规模摄取多个数据源，使用您已经了解和喜爱的 100% 纯 SQL 查询和调整它们，并将结果发布为您在应用程序中使用的低延迟、高并发 API。开发人员可以更快地创建快速 API。以前需要花费数小时和数天的时间现在只需要几分钟。 Tinybird 是数据工程师和软件开发人员一直在等待的不可或缺的工具。我们的创始团队在构建为世界各地的组织提供服务的云和数据密集型产品方面拥有深厚的专业知识，并且我们得到了优秀团队成员和投资者的支持，他们已经构...
Infinito
goinfinito.com
Infinito 是 ValueFirst 的产品，是一个设计多渠道对话旅程的平台。借助 Infinito，数千家企业在聊天机器人、电子邮件、RCS 商业消息传递、短信、语音和 WhatsApp 上开展营销活动。 Infinito 帮助品牌提高消费者参与度。通过基于消费者事件创建自动化规则。这可以包括客户与品牌的任何互动、进入客户细分，或者即使他们面临流失的风险。 Infinito 的拖放编辑器简化了营销活动的创建并防止消费者离开该品牌。 Infinito 帮助企业通过直观和个性化的对话体验来获取、转化、吸引和取悦用户。
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。 大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推动转型的智能集成和自动化公司。 Boomi 平台使企业能够更快地连接应用程序、人员和数据，以消除应用程序和数据指数级增长造成的数字碎片。通过结合生成式 AI、预构建的应用程序连接器、低代码自动化、常见业务流程的配方、完整的 API 生命周期管理以及用于云和混合本地集成的事件驱动架构，Boomi 平台提供了广度和深度的解决方案在具有企业级安全性、可扩展性和可靠性的易于使用的平台中提供现代数字化转型所需的支持。
Synatic
synatic.com
Synatic 数据平台是 iPaaS、ESB、ETL 和 API 管理的组合解决方案，旨在提供以令人难以置信的速度创造价值的整体解决方案。凭借简单易用的工具与企业级功能相结合，我们将数据集成、自动化和分析的时间和成本减少了高达 80%，而且价格合理。我们的云，您的云，本地部署。无代码、低代码、您的代码。预先打包的解决方案或从头开始配置。 Synatic 可以做到这一切。
Beeceptor
beeceptor.com
在 Beeceptor，我们通过最先进的服务虚拟化和 API 模拟平台重新定义了从小到大的团队如何进行软件开发。这一创新解决方案独特地结合了模拟服务器、本地隧道和 HTTP 代理，从而实现 API 和服务的无缝模拟。这个强大的三合一与我们的无代码、无下载方法相结合，确保了业界最快的入门速度。 Beeceptor 经过 SOC2 Type 2 和 ISO 27001 认证，保证最高的安全性和合规性标准，使其成为全球企业值得信赖的选择。服务虚拟化对于开发人员和 QA 团队至关重要，使他们能够解耦依赖关系并实现并行开发，从而显着提高生产力和协作。通过利用 Beeceptor，团队可以快速创建模拟服务...