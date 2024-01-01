API设计工具 - 最热门应用 - 瑞士

Tinybird

tinybird.co

Tinybird是实时数据平台。在 Tinybird，我们使开发人员和数据团队能够利用实时数据的力量并快速构建数据管道和数据产品。借助 Tinybird，您可以大规模摄取多个数据源，使用您已经了解和喜爱的 100% 纯 SQL 查询和调整它们，并将结果发布为您在应用程序中使用的低延迟、高并发 API。开发人员可以更快地创建快速 API。以前需要花费数小时和数天的时间现在只需要几分钟。 Tinybird 是数据工程师和软件开发人员一直在等待的不可或缺的工具。我们的创始团队在构建为世界各地的组织提供服务的云和数据密集型产品方面拥有深厚的专业知识，并且我们得到了优秀团队成员和投资者的支持，他们已经构...