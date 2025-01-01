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创建动画软件是为了从视觉文件中产生移动图形。根据应用程序，用户可以对各种类型的图形进行动画，包括2D，3D，手绘或计算机生成的图像。这些程序通常允许添加音乐和其他效果。动画软件可以与绘图，视频编辑或3D建模软件集成。艺术家和自由职业者可以使用顶级的免费视频编辑和动画软件结合使用预算来制作动画。
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Animaker
animaker.com
Animaker是一个在线平台，帮助用户快速制作专业级动画和直播视频，适用于培训、营销和教育等，多语言支持和自定义选项。
Genially
genial.ly
Genially是一个在线工具，用于创建互动演示、信息图表和其他视觉内容，支持动画效果和用户友好界面。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一个综合品牌平台，提供创建视频、图形设计、徽标和网站的工具，适合没有设计经验的用户。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一个可视化沟通平台，帮助用户快速创建专业动画视频和演示，适合各类项目和团队协作。
Vyond
vyond.com
Vyond是一款云端动画视频制作平台，用户可轻松创建专业质量的动画视频，适用于培训、营销和内部沟通等多种场景。
Jitter
jitter.video
抖动是一款简便的视频创作平台，用户可制作动画GIF和MP4视频，适用于各种视觉内容的设计与定制。
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai 是一个基于人工智能的在线视频创作平台，帮助品牌和企业快速制作社交媒体、广告等视频。
Move.ai
move.ai
Move.AI是一款AI驱动的运动捕获软件，通过分析2D视频生成3D运动数据，简化动画创作流程，适用于多种视觉创作项目。
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio 是一款基于 AI 的图像编辑工具，用户可轻松创建和编辑图片，功能包括背景去除、图像放大和文字生成图像等。
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate是一款视频制作软件，用户无需编程即可创建动画和专业视频，支持多种主题和个性化功能。
Biteable
biteable.com
Biteable是一个在线视频制作平台，帮助用户轻松创建专业视频，提供多种模板和协作工具。
PixCap
pixcap.com
PixCap是一个基于网页的设计平台，用户可以轻松创建和定制3D品牌设计，提升品牌视觉效果和转化率。
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe 是一款用户友好的动画视频制作应用，允许用户创建白板风格的动画，适合教育、营销和培训使用。
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Greensock动画平台（GSAP）是一个高性能的JavaScript库，用于创建Web应用程序中的多种动画效果，支持CSS、SVG、Canvas等。
Moovly
moovly.com
Moovly 是一个基于云的视频创建工具，利用AI和丰富的模板库，帮助用户轻松制作专业动画视频和演示文稿。
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