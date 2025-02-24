动画软件 - 最热门应用 - 托克劳

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创建动画软件是为了从视觉文件中产生移动图形。根据应用程序，用户可以对各种类型的图形进行动画，包括2D，3D，手绘或计算机生成的图像。这些程序通常允许添加音乐和其他效果。动画软件可以与绘图，视频编辑或3D建模软件集成。艺术家和自由职业者可以使用顶级的免费视频编辑和动画软件结合使用预算来制作动画。
提交新应用
Animaker
animaker.com
Animaker正在破坏公司在几分钟内通过DIY Porltion Live和Anim的视频进行训练，教学，销售，交流，交流，查看和分发内容的方式。 Visa，Johnson＆Johnson，GSK，McDonald's，Dell Tech是220个国家 /地区的1500万用户中的一些。很快，没有技术专业知识，可以创建专业的4K质量视频（动画或实时），用于登机，营销，品牌，简化复杂的概念等。几分钟后，公司就可以轻松适应市场变化以创造竞争优势。
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。通信的未来等待着您。
Jitter
jitter.video
使用 Jitter 创建专业的动画内容。用它来设计品牌动画用户界面、视频、社交媒体帖子、网站、应用程序、徽标等。免费注册。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是领先的视觉传播平台，它使任何人都能在几分钟内创建专业和引人入胜的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。 超过3000万人，包括96％的财富500强公司，使用Powtoon吸引了他们的受众 - 无论是进行公司培训和L＆D，HR，Internal Comms，Internal Comms，Marketing，Sales等。 Powtoon成立于2012年，在伦敦，旧金山，特拉维夫，乌克兰和菲律宾设有办事处。 借助Powtoon，您可以轻松地创建自己的免费（或付费）工作室质量的高清现场和动画视频 - 消除了雇用视频制作团队的高成本。 Powtoon提供了一个庞大的专业设计的模板，场景，角色，道具，视频，配乐等图书馆。上传您自己的媒体，视频，GIF，图像，配音以及您需要让听众照顾，连接和行动所需的任何东西。
Renderforest
renderforest.com
RenderForest是一个多合一的品牌平台，为用户提供最佳的在线工具，以创建高质量的视频，图形设计，徽标，模型和网站，并且时间和精力很少。使用在线徽标制造商开始创建过程，以在不雇用设计团队的情况下建立一个独特而令人难忘的品牌。 该工具使您可以制作高分辨率，定制的徽标，适合不同的需求，并只需单击几下即可下载它们。 使用现实的模型在各种对象和布局上显示您的设计。从不断增长的现成模型模板的库中，选择最喜欢的模型，上传文件，更改颜色并获得高质量的视觉效果。 视频编辑器允许您制作工作室质量的解释器动画，徽标揭示，介绍，幻灯片以及许多其他类型的视频，而无需任何技术技能。您需要做的就是浏览视频模板库，选择您喜欢的模板库，在浏览器中直接编辑它，然后眨眼就可以准备好视频。 在没有任何编码知识的情况下创建响应迅速的现代网站。使用内置工具从头开始组装网站或编辑预设计的模板。将您的网站自定义为您内心的内容，查看其在不同设备上的外观，然后单击一次。 使用图形制造商的直观工具来设计令人印象深刻的浏览现成设计包的类别，选择模板，自定义并下载文件。
Biteable
biteable.com
与领先的在线视频制作者一起制作品牌视频。 Biteable 是创建简洁、引人入胜的品牌视频内容的领先解决方案。
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai是基于AI（人工智能）的在线视频创建平台，它使品牌和企业能够为社交媒体，广告，讲故事等创建引人入胜的视频。我们的技术有助于将脚本转换为迷人的视频。我们的使命是使任何人都能以最少的精力，时间和成本创建高质量的视频。
Move.ai
move.ai
自由行动。发挥您的想象力。没有更多的西装，没有更多的限制。高保真动作捕捉变得简单。
Vyond
vyond.com
专家成绩而无需付出努力。在几秒钟内制作引人入胜的视频。 Vyond是AI驱动的视频创建平台，它赋予视频制作工作室的力量 - 从脚本写作到完成的视频 - 触手可及。使用Vyond Go，该行业的第一个生成AI驱动的脚本和视频创建者立即从简单的文本提示符中创建粗糙的视频。然后，使用我们强大的拖放视频创建者Vyond Studio来编辑这些视频，或者在数千个预制作的字符，模板和背景的帮助下创建原始视频。 Vyond旨在帮助您更好地沟通。轻松有效地创建专业视频，以升级您的业务通信。引起当今分心的利益相关者的注意，与任何行业和工作角色有关的视频引人入胜。请放心，您的数据在我们的构建企业平台中安全，该平台已通过ISO 27001认证（对于所有位置和用例）以及GDPR和CCPA符合使用。 Vyond Go：AI驱动的脚本和视频创建者，我们正在使用Vyond Go进行视频创建。输入提示或删除您的先前内容以立即创建脚本，并观看Vyond在几秒钟内创建视频。使用我们简单的基于文本的编辑器快速抛光您的视频，然后将视频按原样部署或将其带入Vyond Studio进行微调。 Vyond Studio：一个强大的拖放视频创建者通过我们强大的，基于时间表的视频创建者获得完整的视频创建和编辑功能。数百个预制模板，40,000多个道具和功能齐全的角色创建者提供了细节和相关性，以构建任何行业或用例所需的确切视频。
Moovly
moovly.com
作为市场上最受欢迎的AI驱动视频创建工具，Moovly为您和您的组织提供了在几分钟内创建专业视频或演示文稿所需的一切。 由于White Labeling，Moovly的基于云/浏览器的解决方案等功能，专门为业务设计并与当前的工作流无缝集成在一起，将帮助您轻松地与整个团队合作使用其审核系统和共享库，并创建高质量的，高质量的，吸引销售，L＆D和内部通信的营销视频。 由亚马逊，阿玛迪斯（Amadeus）和拜耳（Bayer）相信，莫维利（Moovly）的最强大功能无疑是AI驱动的自动视频生成。只需连接您的数据源或电子商务商店，单击几下即可生成数千个视频，然后将它们推到您喜欢的社交媒体平台上以吸引大众受众。 Moovly是与您的业务配对并帮助您实现所有目标的理想视频创建工具。
GreenSock Animation Platform
gsap.com
将 GSAP 视为动画界的瑞士军刀……但更好。它为 JavaScript 可以触及的任何内容（CSS 属性、画布库对象、SVG、通用对象等）提供动画效果，并解决了无数浏览器不一致的问题，所有这些都具有惊人的速度（比 jQuery 快 20 倍），包括自动 GPU 加速转换。有关详细信息，请参阅 https://gsap.com/why-gsap/。大多数其他库仅对 CSS 属性进行动画处理。另外，相比之下，它们的测序能力和运行时间控制就显得苍白无力。简而言之，GSAP 是地球上最强大的高性能动画库，这可能就是为什么每个主要广告网络都将其排除在文件大小计算之外并将其托管在其 CDN 上的原因。与决定如何构建应用程序的整体框架不同，GSAP 完全灵活；把它撒在你想要的地方。
Mango Animate
mangoanimate.com
芒果动画是一家致力于开发易用但功能强大的软件的科技公司，包括动画制作器、白板动画制作器、人物动画制作器和商业视频制作器。无需编程，每个人都可以使用 Mango Animate 的任何软件为所有行业（如教育、商业、技术等）制作精彩的视频。值得一提的是，Mango Animate的所有软件都附带终身免费版本，让所有用户都可以免费开始他们的视频之旅。
PixCap
pixcap.com
Pixcap 是一个基于网络的设计平台，专为各种规模的品牌、初创公司和创意机构量身定制，使他们能够快速制作有影响力的 3D 品牌设计。事实证明，3D 元素在品牌、广告、产品演示和社交媒体内容中的集成比传统的平面设计更具吸引力，从而提高了品牌知名度，并将转化率显着提高了 40%。我们的使命是让每个人都能轻松创建专业级 3D 设计和视频。只需拖放所需的 3D 元素并对其进行自定义即可适合您的品牌审美。借助 Pixcap，您可以通过以下方式提升您的品牌： - 大型可定制 3D 资源库。 - 多样化的品牌模型套件 - 由人工智能驱动，从简单的文本或 2D 图像生成逼真的 3D 模型。 - 引人注目的动画为您的设计注入活力。访问网站：https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideOscribe是适用于任何行业和工作角色的专业人士的易于使用，易于使用的动画视频制造商。创建专业质量的动画视频，吸引和教育您的观众。以快速而引人入胜的方式传达任何主题或信息，以吸引注意力并在不破产银行的情况下脱颖而出。 简单直观：无论您是专业人士还是初学者，Videoscribe的用户友好界面都可以使动画过程快速简单。它的拖放功能和直观的控制能力使您能够轻松地将元素放在画布上，从而使创建过程变得平稳而愉快。 专业品质：实现专业级动画，而无需广泛的技术技能或昂贵的生产设备。各种动画效果使任何内容都栩栩如生，为观众创造了视觉上令人惊叹和动态的体验。 无限的创造力：释放您的创意潜力和制作独特而引人注目的动画。广泛的专业设计图像，图标，角色和背景库，这意味着您有无限的视觉元素可供选择，可以自定义以适合您的风格和品牌。 多才多艺：无论您是创建教育视频，营销活动，培训材料，演示文稿还是讲故事的内容，视频记录都可以使您有效传达信息并更深入地吸引观众。
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio 是一款人工智能驱动的工具，允许用户自动编辑和创建图像。它提供了一系列旨在简化图像编辑过程的功能。 Canvas 功能使用户能够快速轻松地创建专业的产品照片，从而无需进行昂贵的拍摄。 Magic Eraser 允许用户通过简单地标记要删除的区域来删除图像中不需要的元素，然后可以下载这些区域。 背景橡皮擦功能会自动删除图像中的背景，强调主题并创建聚光灯效果。图像放大功能使用户能够在不影响质量的情况下放大图像，确保更好的分辨率和清晰度。 Imagine 允许用户使用文本描述创建图像，提供一种独特的方式来直观地表达想法和创意。 Photobooth 旨在利用人工智能技术创建令人惊叹的个人资料图片，增强用户图像的外观。 Magic Studio 提供用户友好的界面，无需技术专业知识即可轻松访问。它是免费提供的，允许用户测试并熟悉该工具的功能。 Magic Studio 由 aarzoo, Inc. 开发，提供各种有用的资源，例如手册以及社交媒体资料和法律信息的链接。